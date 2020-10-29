Появление американских F-16 на Украине практически неизбежно • 8 • Украина

Украина намерена пересесть с советских на американские истребители. О планах закупить для ВВС Незалежной эскадрилью многоцелевых F-16 сообщил их командующий Сергей Дроздов. Насколько же реалистичны эти планы?



Украинские ВВС находятся в плачевном состоянии. Некогда имевший целую воздушную армию, Киев с распада СССР не приобрел ни одного нового самолета. Весь его относительно скромный авиапарк представлен крылатыми машинами, произведенными в период с 1968 до 1991 года. До 2014 года Незалежная могла бы рассчитывать приобрести новые истребители у России, но теперь эта возможность для нее закрыта. Произвести собственный боевой самолет также невозможно из-за дефицита финансовых средств, отсутствия научно-производственной базы и компетенций. Остается одно – приобрести авиацию у иных поставщиков, но и с этим все непросто. О наполеоновских планах Незалежной можно составить представление со слов командующего ВВС Дроздова:



Конечно, воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах… Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с Миг-29 стоят F-16.

Украинские военно-воздушные силы на американских истребителях пятого поколения – это, конечно, звучит круто. Но, откровенно скажем, дороговато для нищей страны. F-35 представляет собой сугубо коммерческий продукт, в рамках которого благотворительность неуместна. Даже гораздо более возрастной F-16 едва ли можно считать бюджетным вариантом для Киева. США продают не только самолет, но и целый комплекс услуг по его обслуживанию: поставка комплектующих и ремонт, вооружения, обучение пилотов и технического персонала, переоборудование аэродромов и прочей инфраструктуры под стандарты НАТО и т.д. За все это придется платить большие деньги, причем делать это постоянно. Кивание Киева на соседнюю Польшу, которая может себе позволить сочетать F-16 и МиГ-29, в данном вопросе некорректно: у Варшавы дела идут несравненно лучше.



Означает ли сказанное, что никаких F-16 в небе Украины не будет? Увы, нет. США всерьез рассматривают Незалежную как плацдарм для боевых действий против России. В той или иной форме туда было вложено на военные цели порядка 2 миллиардов долларов со стороны стран, входящих в НАТО. Иностранные специалисты обучают украинских военнослужащих, ВСУ получают образцы западных вооружений. У нас принято легкомысленно потешаться над «лыцарями», но количественные изменения раньше или позже перейдут в качественные.



Большую обеспокоенность вызывает то, что Киев допустил в свое небо американские стратегические бомбардировщики B-52. Эти самолеты, способные нести ядерное оружие, не так давно демонстративно пролетели вдоль российской границы. Украина начинает быстро обрастать инфраструктурой НАТО. Президент Зеленский заявил о двух военных базах, логичным шагом будет появление и третьей, военно-воздушной. Это вполне вписывается в концепцию использования англосаксами «туземных армий»: они обучают «аборигенов» воевать на земле, давая им устаревшие образцы вооружений, чтобы использовать в качестве «пушечного мяса». Сами же они будут парить высоко в небе, нанося с безопасного расстояния авиаудары.



Возможно, на территории Незалежной появится аэродром подскока для авиации НАТО, но скорее всего, западная авиация обоснуется там всерьез и надолго.

Украина намерена пересесть с советских на американские истребители. О планах закупить для ВВС Незалежной эскадрилью многоцелевых F-16 сообщил их командующий Сергей Дроздов. Насколько же реалистичны эти планы?Украинские ВВС находятся в плачевном состоянии. Некогда имевший целую воздушную армию, Киев с распада СССР не приобрел ни одного нового самолета. Весь его относительно скромный авиапарк представлен крылатыми машинами, произведенными в период с 1968 до 1991 года. До 2014 года Незалежная могла бы рассчитывать приобрести новые истребители у России, но теперь эта возможность для нее закрыта. Произвести собственный боевой самолет также невозможно из-за дефицита финансовых средств, отсутствия научно-производственной базы и компетенций. Остается одно – приобрести авиацию у иных поставщиков, но и с этим все непросто. О наполеоновских планах Незалежной можно составить представление со слов командующего ВВС Дроздова:Конечно, воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах… Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с Миг-29 стоят F-16.Украинские военно-воздушные силы на американских истребителях пятого поколения – это, конечно, звучит круто. Но, откровенно скажем, дороговато для нищей страны. F-35 представляет собой сугубо коммерческий продукт, в рамках которого благотворительность неуместна. Даже гораздо более возрастной F-16 едва ли можно считать бюджетным вариантом для Киева. США продают не только самолет, но и целый комплекс услуг по его обслуживанию: поставка комплектующих и ремонт, вооружения, обучение пилотов и технического персонала, переоборудование аэродромов и прочей инфраструктуры под стандарты НАТО и т.д. За все это придется платить большие деньги, причем делать это постоянно. Кивание Киева на соседнюю Польшу, которая может себе позволить сочетать F-16 и МиГ-29, в данном вопросе некорректно: у Варшавы дела идут несравненно лучше.Означает ли сказанное, что никаких F-16 в небе Украины не будет? Увы, нет. США всерьез рассматривают Незалежную как плацдарм для боевых действий против России. В той или иной форме туда было вложено на военные цели порядка 2 миллиардов долларов со стороны стран, входящих в НАТО. Иностранные специалисты обучают украинских военнослужащих, ВСУ получают образцы западных вооружений. У нас принято легкомысленно потешаться над «лыцарями», но количественные изменения раньше или позже перейдут в качественные.Большую обеспокоенность вызывает то, что Киев допустил в свое небо американские стратегические бомбардировщики B-52. Эти самолеты, способные нести ядерное оружие, не так давно демонстративно пролетели вдоль российской границы. Украина начинает быстро обрастать инфраструктурой НАТО. Президент Зеленский заявил о двух военных базах, логичным шагом будет появление и третьей, военно-воздушной. Это вполне вписывается в концепцию использования англосаксами «туземных армий»: они обучают «аборигенов» воевать на земле, давая им устаревшие образцы вооружений, чтобы использовать в качестве «пушечного мяса». Сами же они будут парить высоко в небе, нанося с безопасного расстояния авиаудары.Возможно, на территории Незалежной появится аэродром подскока для авиации НАТО, но скорее всего, западная авиация обоснуется там всерьез и надолго. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





8 Источник Похожие новости Силы специальных операций ВСУ готовятся штурмовать полуостров с территории Херсонской области Зеленский по приказу США вступает в войну с Конституционным судом В Украине «не замечают» день освобождения страны от фашистов Красной армией Украинский пропагандист подставил Папу Римского Послы США и ЕС обнулили борьбу с коррупцией – теперь украинским чиновникам можно всё Байден подло развратил неустойчивое сознание Порошенко Новости партнеров