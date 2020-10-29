Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Украина

Появление американских F-16 на Украине практически неизбежно

29 октября 2020, 23:25  •  8 • Украина

Украина намерена пересесть с советских на американские истребители. О планах закупить для ВВС Незалежной эскадрилью многоцелевых F-16 сообщил их командующий Сергей Дроздов. Насколько же реалистичны эти планы?

Украинские ВВС находятся в плачевном состоянии. Некогда имевший целую воздушную армию, Киев с распада СССР не приобрел ни одного нового самолета. Весь его относительно скромный авиапарк представлен крылатыми машинами, произведенными в период с 1968 до 1991 года. До 2014 года Незалежная могла бы рассчитывать приобрести новые истребители у России, но теперь эта возможность для нее закрыта. Произвести собственный боевой самолет также невозможно из-за дефицита финансовых средств, отсутствия научно-производственной базы и компетенций. Остается одно – приобрести авиацию у иных поставщиков, но и с этим все непросто. О наполеоновских планах Незалежной можно составить представление со слов командующего ВВС Дроздова:

Конечно, воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах… Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с Миг-29 стоят F-16.
Украинские военно-воздушные силы на американских истребителях пятого поколения – это, конечно, звучит круто. Но, откровенно скажем, дороговато для нищей страны. F-35 представляет собой сугубо коммерческий продукт, в рамках которого благотворительность неуместна. Даже гораздо более возрастной F-16 едва ли можно считать бюджетным вариантом для Киева. США продают не только самолет, но и целый комплекс услуг по его обслуживанию: поставка комплектующих и ремонт, вооружения, обучение пилотов и технического персонала, переоборудование аэродромов и прочей инфраструктуры под стандарты НАТО и т.д. За все это придется платить большие деньги, причем делать это постоянно. Кивание Киева на соседнюю Польшу, которая может себе позволить сочетать F-16 и МиГ-29, в данном вопросе некорректно: у Варшавы дела идут несравненно лучше.

Означает ли сказанное, что никаких F-16 в небе Украины не будет? Увы, нет. США всерьез рассматривают Незалежную как плацдарм для боевых действий против России. В той или иной форме туда было вложено на военные цели порядка 2 миллиардов долларов со стороны стран, входящих в НАТО. Иностранные специалисты обучают украинских военнослужащих, ВСУ получают образцы западных вооружений. У нас принято легкомысленно потешаться над «лыцарями», но количественные изменения раньше или позже перейдут в качественные.

Большую обеспокоенность вызывает то, что Киев допустил в свое небо американские стратегические бомбардировщики B-52. Эти самолеты, способные нести ядерное оружие, не так давно демонстративно пролетели вдоль российской границы. Украина начинает быстро обрастать инфраструктурой НАТО. Президент Зеленский заявил о двух военных базах, логичным шагом будет появление и третьей, военно-воздушной. Это вполне вписывается в концепцию использования англосаксами «туземных армий»: они обучают «аборигенов» воевать на земле, давая им устаревшие образцы вооружений, чтобы использовать в качестве «пушечного мяса». Сами же они будут парить высоко в небе, нанося с безопасного расстояния авиаудары.

Возможно, на территории Незалежной появится аэродром подскока для авиации НАТО, но скорее всего, западная авиация обоснуется там всерьез и надолго.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 15:20
Силы специальных операций ВСУ готовятся штурмовать полуостров с территории Херсонской области
28 октября 2020, 17:10
Зеленский по приказу США вступает в войну с Конституционным судом
28 октября 2020, 17:10
В Украине «не замечают» день освобождения страны от фашистов Красной армией
28 октября 2020, 20:50
Украинский пропагандист подставил Папу Римского
28 октября 2020, 15:20
Послы США и ЕС обнулили борьбу с коррупцией – теперь украинским чиновникам можно всё
29 октября 2020, 19:45
Байден подло развратил неустойчивое сознание Порошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2020, 20:25
"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
24 октября 2020, 21:30
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.