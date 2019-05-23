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Появившийся в Тихом океане "Адмирал Горшков" насторожил США - СМИ

23 мая 2019, 23:24  •  6 • В мире
Новейший российский фрегат "Адмирал Горшков" продолжает совершать дальний поход. В настоящее время он следует через район Гавайских островов, где привлёк внимание практически всех боеготовых военно-морских сил США, сообщает "Ньюс-Фронт".
Несколько американских кораблей следят за перемещениями в Тихом океане российского фрегата "Адмирал Горшков". Как сообщалось ранее, отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом из Владивостока отправился в Тихий океан.
В состав отряда помимо фрегата входит спасательный буксир "Николай Чикер" и судно материально-технического обеспечения "Эльбрус". Отмечается, что во время перехода корабли выполнят ряд военно-дипломатических задач.
В Северном флоте до отправки российских моряков анонсировали, что в районе Гавайев экипаж сделает остановку для пополнения запасов от танкера "Кама", который идёт с небольшим опережением.
При этом, по сообщениям СМИ, появление российской морской группы вызвало настороженность у американской стороны. Как пишет "Ньюс-Фронт", с 21 мая за фрегатом стали следить эсминец УРО типа "Арли Бёрк", а 22 мая к сопровождению корабля присоединился ещё один эсминец УРО типа "Арли Бёрк" - "Майкл Мерфи".
Наблюдение ведётся и с воздуха: в районе нахождения корабля совершил облёт самолёт "Посейдон".
Такие действия военных США говорят о высоком уважении и одновременно страхе перед российским оружием, говорится в сообщении ТГ-канала "Сводки Арктики".

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