Появившийся в Тихом океане "Адмирал Горшков" насторожил США - СМИ

Несколько американских кораблей следят за перемещениями в Тихом океане российского фрегата "Адмирал Горшков". Как сообщалось ранее, отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом из Владивостока отправился в Тихий океан.

В состав отряда помимо фрегата входит спасательный буксир "Николай Чикер" и судно материально-технического обеспечения "Эльбрус". Отмечается, что во время перехода корабли выполнят ряд военно-дипломатических задач.

В Северном флоте до отправки российских моряков анонсировали, что в районе Гавайев экипаж сделает остановку для пополнения запасов от танкера "Кама", который идёт с небольшим опережением.

При этом, по сообщениям СМИ, появление российской морской группы вызвало настороженность у американской стороны. Как пишет "Ньюс-Фронт", с 21 мая за фрегатом стали следить эсминец УРО типа "Арли Бёрк", а 22 мая к сопровождению корабля присоединился ещё один эсминец УРО типа "Арли Бёрк" - "Майкл Мерфи".

Наблюдение ведётся и с воздуха: в районе нахождения корабля совершил облёт самолёт "Посейдон".

Такие действия военных США говорят о высоком уважении и одновременно страхе перед российским оружием, говорится в сообщении ТГ-канала "Сводки Арктики".