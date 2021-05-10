Появившийся на параде в Москве "красавчик" восхитил американцев: "Выглядит убийственно"

Появившийся на параде Победы в Москве "красавчик", как успели его охарактеризовать интернет-пользователи, восхитил американцев. "Выглядит убийственно", - признаются зрители из США.

Американские пользователи не смогли пройти мимо торжественного парада в Москве по случаю Дня Победы. Особенный восторг многих вызвала воздушная часть парада, где перед зрителями предстали истребители Су-57. Фото с ними выложил в своём Twitter американский военный эксперт Х. И. Саттон. Он отметил, что Су-57 - действительно "красивый самолёт".

"Сухие" в принципе выглядят убийственно", - написал он.

Подписчики эксперта разделили его впечатление о русском самолёте. Многие отметили, что эта модель - "самое красивое создание компании "Сухой". Другие добавили, что самолёт не только круто выглядит, но и звучит тоже очень круто. В том числе многие согласились, что русское вооружение постоянно модернизируется, и Россия стала опасным противником для США.

Фото: Скриншот Twitter/H I Sutton