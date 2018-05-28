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Появится ли в Польше танковая дивизия США?

28 мая 2018, 19:09  •  71 • Война
Причиной, побуждающей увеличить военное присутствие США в Польше, называется политика России
Польша хочет разместить на своей территории танковую дивизию США на постоянной основе и готова вложить 2 млрд. злотых в необходимую инфраструктуру (полигоны, дороги, школы, госпитали, казармы, заведения досуга и проч.). «Правительство Польши считает необходимым обеспечить дополнительную инфраструктуру не только для военнослужащих и военного персонала, но и для членов их семей», – указывается в соответствующем документе.
Данный проект под названием «Предложения по вопросу постоянного присутствия США в Польше» направлен американской администрации и ключевым экспертно-аналитическим центрам. Его авторами называют заместителя министра обороны Томаша Шатковского и высокопоставленных сотрудников Минобороны Доминика Смыргалу и Болеслава Пясецкого.
В качестве причины, побуждающей увеличить численность войск США на польской территории, авторы документа называют политику России, ссылаясь на грузино-югоосетинский конфликт в 2008 г. и войну в Донбассе в 2014 г., хотя известно, что в 2008 г. Грузия атаковала российских миротворцев в Южной Осетии, а война в Донбассе стала следствием государственного переворота в Киеве, инициированного и поддержанного Западом.
Не исключено, что инициатива увеличения военного присутствия США в Польше на целую танковую дивизию была подсказана полякам из Вашингтона. В таком случае можно ожидать, что отклик на инициативу будет положительным.
Соб. корр. ФСК
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