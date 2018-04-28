Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию! • 182 • Аналитика







Мол, теперь-то американцы построят военно-морские базы в Казахстане, на Каспии появятся американские боевые корабли. Кое-кто дописался до того, что Казахстан, мол, "предал" Россию и вообще "изменил стратегический баланс сил". Но так ли это?





Сами по себе "набросы" на тему "Казахстан скоро пустит ВМС США на свои базы" или "Базы США в Актау" имеют достаточно давнюю историю. И в 2000-е годы такие слухи периодически муссировались как в Казахстане, так и в России, и ничего за ними, как правило, не стояло и ничего реального не происходило. В 2013г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на конференции Стамбульского процесса по Афганистану заявил о готовности "расширить транзитный потенциал для грузов НАТО за счет каспийского казахстанского порта Актау". Но ничего более не последовало, несмотря на то, что тогда у американцев уже рушилась их логистика по "северному маршруту снабжения" из-за того, что их вынуждали закрыть Центр транзитных перевозок "Манас" в Киргизии (до 2009 г. был военной базой). Но про "военную базу США в Актау" уже тогда пресса оттопталась. При этом Россия в те времена и сама обеспечивала транзит для США и НАТО в Афганистан, и вопрос о транзитном терминале даже одно время обсуждался. Собственно, нажива на этом транзите была достаточно немаленькой для всех завязанных в нем среднеазиатских государств.



Совсем недавно, в прошлом году, история с "базой в Актау" опять всплыла в прессе, когда между США и РК был подписан пятилетний план по военному сотрудничеству на период 2018-2022гг. — не первый подобный план между этими странами (и не только этими, и между США и РФ подобные документы заключались, это формальная процедура). Причем опять речь вели именно о "военной базе", не подкрепляя никакими доказательствами, ссылаясь на документ, в котором ничего этого и не было. Там были всякие планы обмена военными делегациями, военными учениями (обычные микромероприятия для галочки на уровне взводов или рот) и помощи США в обучении квалифицированных кадров для ВС РК. Было там кое-что и о передаче небольших партий вооружения ВС РК из наличного запаса ВС США — тоже ничего нового, получали казахские ВС и старые вертолеты UH-1 "Ирокез", и автомобили "Хамви" и прочее. Получали и всякий турецкий и южнокорейский устаревший плавающий хлам в подарок, который списывался очень быстро или просто числился на балансе (а на его содержании "осваивались" бюджетные деньги). Обычно все эти подарки описываются фразой "нате вам, Боже, что нам не гоже".



Ну а сейчас опять всплыла тема с транзитным коридором. И это понятно, потому что через РФ транзит для США прекращен, и, хотя войск в Афганистане у них осталось немного, но грузы им все равно надо возить. А южный, пакистанский маршрут — тоже не сахар, там и жгут и грабят эти грузы все, кому не лень, и занимаются рэкетом различные местные племена по пути. Официально их "услуги" оплачиваются как "помощь по охране маршрутов", ну да подобных "помощников" помнят все, кто помнит 90-е годы в России, только в тех краях они одеваются иначе и блатной "феней" не владеют. А еще и сам Пакистан не раз перекрывал транзит во время обострения отношений с США. Именно поэтому американцы ценили северный маршрут, он был более предсказуем, но эти времена прошли. Да, с Казахстаном договориться удалось, но получающийся "новый северный маршрут", мягко говоря, выглядит просто "гениально" с точки зрения логистики. Морем через черноморские проливы до Грузии, оттуда до Азербайджана, потом морем через Каспий до Актау или Курыка, а потом уже через Казахстан и прочие республики Средней Азии до Афганистана. Но других вариантов и нет. Итак, про базу в этом ратифицированном документе нет ни слова! Только транзитный терминал, подобный тому, что мог появиться и в России (и тоже в нем видели "военную базу", кстати говоря). Это совершенно разный уровень во всем, включая и экстерриториальность и защиту. Пакистанский гамбит Путина



Но нет, не успокаиваются сторонники теорий заговоров и просто дежурные алармисты, а что если слова о грузовом терминале лишь прикрытие, а вместо этого там появятся корабли ВМС США и военная база? Не появятся ни корабли, ни база. Ни в США, ни в России телепортацию пока не изобрели, особенно таких предметов, как военные корабли. На Каспий можно попасть или по внутренним водным путям России (то есть для американцев этот вариант закрыт), или как-то через Иран, больше никак туда кораблям не попасть. Можно, в теории, разобрать какой-нибудь катер или несколько и переслать их частями, провозя самолетами? Можно. Но это будут всякие там моторные резиновые и резинометаллические лодки, которые можно и не везти, можно на месте купить. В ВМС США нет кораблей типа наших, скажем, ракетных катеров или чего-то подобного, что бы можно было разобрать и переправить таким образом, не говоря уж о том, что переброска выйдет "золотой". Точнее, все же есть 13 катеров патрульных, типа "Циклон", 338т водоизмещением и с вооружением из 25мм пушки и нескольких пулеметов. Но они нужны США в Персидском заливе, чтобы иметь хоть что-то подобное иранским своим "визави". Нужны и во Флориде, где заняты борьбой с наркотрафиком и нелегальной иммиграцией. Кстати, как там, "стена Трампа", уже, поди, половину границы отгородили и в высоту не ниже Великой Китайской? Что, как это "как у Яценюка"? Не может быть, разве может такой человек как Трамп — врать? Бегут от правды, как чёрт от ладана!



Есть похожие катера в Береговой охране США, но и там они очень нужны, и новые, типа "Сентинел", и старые, типа "Айленд", которые потихоньку, в процессе замены на преемников, раздаривают разным малограмотным дикарям, вроде грузин или украинской хунты.



И самое главное, даже если как-то разобрать несколько катеров и переправить, то остается вопрос — а зачем? Реальной угрозы России и ее Краснознаменной Каспийской Флотилии (ККФл) и силам Морской погранслужбы на Каспии, они представлять не смогут ни сами, ни даже если их объединить с азербайджанскими и казахстанскими ВМС. Даже если забыть о ВКС, господствующих в регионе, о береговых противокорабельных ракетных комплексах, о системе контроля водной поверхности, в том числе с загоризонтной РЛС поверхностной волны "Подсолнух", и просто посмотреть на боевой численный состав наших морских сил в регионе — это становится ясно и ребенку.



В ККФл в боевом составе находится 2 ракетных корабля "Дагестан" и "Татарстан", один из них вооружен комплексом "Калибр-НК" с крылатыми ракетами (КР) 3М14 "Калибр" и противокорабельными 3М54 "Бирюза" (в теории возможно также размещение ПКР 3М55 "Оникс", но на практике, вроде, их там пока нет), второй — ПКР "Уран-У". Также имеются 3 малых ракетных корабля типа "Буян-М" с тем же комплексом "Калибр-НК", 3 малых артиллерийских корабля типа "Буян", 1 ракетный катер (с устаревшими ПКР "Термит", используется для запуска их в варианте мишеней на учениях), 1 малый артиллерийский корабль типа "Молния", 4 бронекатера типа "Шмель", десятка два прочих боевых единиц — артиллерийских катеров, десантных катеров, базовых и рейдовых тральщиков.



У командования ФСБ на Каспии еще 30 единиц — 12 пограничных сторожевых кораблей разных классов, от 300 до 740 тонн, 12 пограничных сторожевых катеров, 4 пограничных корабля обеспечения, 2 пограничных патрульных судна. Причем большая часть этих единиц построены уже в этом веке, причем недавно, другие же — постройки 90-х годов, советской постройки почти ничего не осталось, то есть достаточно новые корабли и катера. Вооружены пограничники не парой пулеметов и пушечкой, как принято у американцев на катерах, а, в основном, 76мм автоматической артустановкой, 30мм шестиствольными скорострельными "мясорубками" и прочим. Этой силе на Каспии нет соперников, и Иран тут тоже не противник. Валюта, которая заменит американский доллар



Создать несколькими катерами проблемы Ирану также не получится. Просто поприсутствовать? Смысла нет. К тому же, и Казахстан, и все остальные страны бассейна в целом согласны с положением о недопущении любых "неместных" в регион. В общем, американцы и сами не полезут в это дело, овчинка выделки не стоит. А транзит им важен.



Но вот чего действительно можно было бы опасаться, так это разведывательной деятельности. Или диверсионной. Скажем, завезти втихаря в порт разные подводные средства движения "сухого" или "мокрого" типов, подводные буксировщики и разное оборудование для водолазов-разведчиков и самих водолазов из разведывательно-диверсионных подразделений ВМС США — и можно и шпионить, и диверсии устраивать. Но диверсии — это уж совсем последнее дело, до такого наши отношения с США пока не дошли, да и устраивать их на Каспии с нашей стороны тоже есть, кому и чем и на чем. Но зачем вообще для этого транзитный терминал? О подобном можно и так, кулуарно договориться. И не обязательно с Казахстаном, есть и посговорчивей страны в регионе. Но этот фактор нам, тем не менее, надо учитывать.



Можно предположить еще вот какой момент. Как известно, от Капустина Яра до Сары-Шагана на Балхаше проходит "южная короткая испытательная трасса", на которой наши РВСН испытывают перспективное боевое оснащение в тех режимах, которые не нужно видеть нашим "вероятным партнерам №1". Много чего интересного испытывается там и по тематике ПРО. И именно потому, что американские технические средства эту трассу не просматривают никак. Кроме, понятно, пролетающих мимо спутников, но график пролетов висит везде и всюду в соответствующих учреждениях и частях, и никто в такие моменты ничего испытывать не будет. В теории можно, набив несколько контейнеров, якобы для Афганистана, разным разведоборудованием, что-то там полезное для себя и узнать, пока контейнеры на терминале в Актау или Курыке стоят. Или пока оттуда едут в Афганистан. Но опять же, если подключить логику, "контейнерная транзитная разведка" существовала уже очень давно, и для нее не нужен никакой терминал. Да и не узнаешь по тематике РВСН, СЯС или ПРО ничего с помощью таких контейнеров, особенно ценного. Тут нужен серьезный центр со специфическим и громоздким оборудованием, которое очень быстро "засветится". И у Казахстана возникнут проблемы, которые ему не нужны. Но так или иначе, соответствующим нашим органам подобный вариант, как достаточно реальный, учитывать нужно. Да они, наверняка, его и учитывают. Две Кореи: конец конфронтации и путь в светлое будущее



И самое главное — зачем Казахстану это нужно? У республики обширное сотрудничество с Россией, в том числе военное — учения проводятся, действует единая система ПВО и прочее. Также идут большие поставки по линии ВТС. Например, поставки истребителей Су-30СМЭ (8 поставлено, еще 16 заказано), вертолетов Ми-171Ш и Ми-17В5 (поставлено более 20 машин), заказаны самолеты Ил-76МД-90А, есть обширные планы по закупке ЗРС С-400Э и ЗРПК "Панцирь-С" , по модернизации бронетанковой техники и т.д. и т.п.



Да, казахстанское руководство периодически пытается сохранить "многовекторность" политики, действуя по принципу Труффальдино из Бергамо, сослужив службу двум господам одновременно, но в откровенно антироссийской политике замечено не было. Даже планы по замене кириллицы — обычная глупость "великого Елбасы", скорее, нежели антироссийский шаг, ну, старый уже Назарбаев, что с него возьмешь. Считать себя очень хитрыми и любить деньги — грех, но не такой уж и великий. Главное, чтобы вместо вознаграждения за службу двум господам Труффальдино казахскому не влетело от одного из них. Или не обманул он сам себя.



Российское руководство историю с транзитом подчеркнуто пока игнорирует, значит, вероятно, никакой угрозы не видит и все согласовано. Или реакции нет лишь пока... Москву обвинили в отделении Гренландии от Дании



Вообще, везде, где американцы договорились возвести для себя или для другой страны хоть будку деревенского туалета типа "сортир", многим сразу видится военная база уровня, наверное, Форт-Худа, Раммштайна или Графенвера. Или Норфолка, если туалет возводится в порту. Так было совсем недавно, когда американские военные строители из 1-го мобильного строительного батальона ВМС США в украинском Очакове на территории пункта базирования ВМСУ строили было строительство некоего оперативного центра ВМС Украины. В реальности на берегу, чуть подровняв почву маленьким экскаватором "Катерпиллер", с десятка полтора парней в строительных касках под командованием лейтенанта неспешно собирали из деревянного бруса и ламинированной фанеры основания под небольшие контейнеры, притащенные погрузчиком (на фотографиях). Вот и весь "центр", причем не американский, а для украинцев. И прочие сооружения оказались столь же "циклопического масштаба", но шум вызвали немалый. Такая же история, похоже, выйдет и с Казахстаном: никто толком пока ничего не делает, но шуму уже полно! 19 апреля сенат Казахстана ратифицировал Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики в связи с участием американцев в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана. И эти изменения, включающие в себя разрешение на использование для транзита этих грузов в Афганистан каспийские порты Актау и Курык, вызвали очередной приступ алармистских настроений среди ряда экспертов и журналистов наших СМИ.Мол, теперь-то американцы построят военно-морские базы в Казахстане, на Каспии появятся американские боевые корабли. Кое-кто дописался до того, что Казахстан, мол, "предал" Россию и вообще "изменил стратегический баланс сил". Но так ли это?Сами по себе "набросы" на тему "Казахстан скоро пустит ВМС США на свои базы" или "Базы США в Актау" имеют достаточно давнюю историю. И в 2000-е годы такие слухи периодически муссировались как в Казахстане, так и в России, и ничего за ними, как правило, не стояло и ничего реального не происходило. В 2013г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на конференции Стамбульского процесса по Афганистану заявил о готовности "расширить транзитный потенциал для грузов НАТО за счет каспийского казахстанского порта Актау". Но ничего более не последовало, несмотря на то, что тогда у американцев уже рушилась их логистика по "северному маршруту снабжения" из-за того, что их вынуждали закрыть Центр транзитных перевозок "Манас" в Киргизии (до 2009 г. был военной базой). Но про "военную базу США в Актау" уже тогда пресса оттопталась. При этом Россия в те времена и сама обеспечивала транзит для США и НАТО в Афганистан, и вопрос о транзитном терминале даже одно время обсуждался. Собственно, нажива на этом транзите была достаточно немаленькой для всех завязанных в нем среднеазиатских государств.Совсем недавно, в прошлом году, история с "базой в Актау" опять всплыла в прессе, когда между США и РК был подписан пятилетний план по военному сотрудничеству на период 2018-2022гг. — не первый подобный план между этими странами (и не только этими, и между США и РФ подобные документы заключались, это формальная процедура). Причем опять речь вели именно о "военной базе", не подкрепляя никакими доказательствами, ссылаясь на документ, в котором ничего этого и не было. Там были всякие планы обмена военными делегациями, военными учениями (обычные микромероприятия для галочки на уровне взводов или рот) и помощи США в обучении квалифицированных кадров для ВС РК. Было там кое-что и о передаче небольших партий вооружения ВС РК из наличного запаса ВС США — тоже ничего нового, получали казахские ВС и старые вертолеты UH-1 "Ирокез", и автомобили "Хамви" и прочее. Получали и всякий турецкий и южнокорейский устаревший плавающий хлам в подарок, который списывался очень быстро или просто числился на балансе (а на его содержании "осваивались" бюджетные деньги). Обычно все эти подарки описываются фразой "нате вам, Боже, что нам не гоже".Ну а сейчас опять всплыла тема с транзитным коридором. И это понятно, потому что через РФ транзит для США прекращен, и, хотя войск в Афганистане у них осталось немного, но грузы им все равно надо возить. А южный, пакистанский маршрут — тоже не сахар, там и жгут и грабят эти грузы все, кому не лень, и занимаются рэкетом различные местные племена по пути. Официально их "услуги" оплачиваются как "помощь по охране маршрутов", ну да подобных "помощников" помнят все, кто помнит 90-е годы в России, только в тех краях они одеваются иначе и блатной "феней" не владеют. А еще и сам Пакистан не раз перекрывал транзит во время обострения отношений с США. Именно поэтому американцы ценили северный маршрут, он был более предсказуем, но эти времена прошли. Да, с Казахстаном договориться удалось, но получающийся "новый северный маршрут", мягко говоря, выглядит просто "гениально" с точки зрения логистики. Морем через черноморские проливы до Грузии, оттуда до Азербайджана, потом морем через Каспий до Актау или Курыка, а потом уже через Казахстан и прочие республики Средней Азии до Афганистана. Но других вариантов и нет. Итак, про базу в этом ратифицированном документе нет ни слова! Только транзитный терминал, подобный тому, что мог появиться и в России (и тоже в нем видели "военную базу", кстати говоря). Это совершенно разный уровень во всем, включая и экстерриториальность и защиту.Но нет, не успокаиваются сторонники теорий заговоров и просто дежурные алармисты, а что если слова о грузовом терминале лишь прикрытие, а вместо этого там появятся корабли ВМС США и военная база? Не появятся ни корабли, ни база. Ни в США, ни в России телепортацию пока не изобрели, особенно таких предметов, как военные корабли. На Каспий можно попасть или по внутренним водным путям России (то есть для американцев этот вариант закрыт), или как-то через Иран, больше никак туда кораблям не попасть. Можно, в теории, разобрать какой-нибудь катер или несколько и переслать их частями, провозя самолетами? Можно. Но это будут всякие там моторные резиновые и резинометаллические лодки, которые можно и не везти, можно на месте купить. В ВМС США нет кораблей типа наших, скажем, ракетных катеров или чего-то подобного, что бы можно было разобрать и переправить таким образом, не говоря уж о том, что переброска выйдет "золотой". Точнее, все же есть 13 катеров патрульных, типа "Циклон", 338т водоизмещением и с вооружением из 25мм пушки и нескольких пулеметов. Но они нужны США в Персидском заливе, чтобы иметь хоть что-то подобное иранским своим "визави". Нужны и во Флориде, где заняты борьбой с наркотрафиком и нелегальной иммиграцией. Кстати, как там, "стена Трампа", уже, поди, половину границы отгородили и в высоту не ниже Великой Китайской? Что, как это "как у Яценюка"? Не может быть, разве может такой человек как Трамп — врать?Есть похожие катера в Береговой охране США, но и там они очень нужны, и новые, типа "Сентинел", и старые, типа "Айленд", которые потихоньку, в процессе замены на преемников, раздаривают разным малограмотным дикарям, вроде грузин или украинской хунты.И самое главное, даже если как-то разобрать несколько катеров и переправить, то остается вопрос — а зачем? Реальной угрозы России и ее Краснознаменной Каспийской Флотилии (ККФл) и силам Морской погранслужбы на Каспии, они представлять не смогут ни сами, ни даже если их объединить с азербайджанскими и казахстанскими ВМС. Даже если забыть о ВКС, господствующих в регионе, о береговых противокорабельных ракетных комплексах, о системе контроля водной поверхности, в том числе с загоризонтной РЛС поверхностной волны "Подсолнух", и просто посмотреть на боевой численный состав наших морских сил в регионе — это становится ясно и ребенку.В ККФл в боевом составе находится 2 ракетных корабля "Дагестан" и "Татарстан", один из них вооружен комплексом "Калибр-НК" с крылатыми ракетами (КР) 3М14 "Калибр" и противокорабельными 3М54 "Бирюза" (в теории возможно также размещение ПКР 3М55 "Оникс", но на практике, вроде, их там пока нет), второй — ПКР "Уран-У". Также имеются 3 малых ракетных корабля типа "Буян-М" с тем же комплексом "Калибр-НК", 3 малых артиллерийских корабля типа "Буян", 1 ракетный катер (с устаревшими ПКР "Термит", используется для запуска их в варианте мишеней на учениях), 1 малый артиллерийский корабль типа "Молния", 4 бронекатера типа "Шмель", десятка два прочих боевых единиц — артиллерийских катеров, десантных катеров, базовых и рейдовых тральщиков.У командования ФСБ на Каспии еще 30 единиц — 12 пограничных сторожевых кораблей разных классов, от 300 до 740 тонн, 12 пограничных сторожевых катеров, 4 пограничных корабля обеспечения, 2 пограничных патрульных судна. Причем большая часть этих единиц построены уже в этом веке, причем недавно, другие же — постройки 90-х годов, советской постройки почти ничего не осталось, то есть достаточно новые корабли и катера. Вооружены пограничники не парой пулеметов и пушечкой, как принято у американцев на катерах, а, в основном, 76мм автоматической артустановкой, 30мм шестиствольными скорострельными "мясорубками" и прочим. Этой силе на Каспии нет соперников, и Иран тут тоже не противник.Создать несколькими катерами проблемы Ирану также не получится. Просто поприсутствовать? Смысла нет. К тому же, и Казахстан, и все остальные страны бассейна в целом согласны с положением о недопущении любых "неместных" в регион. В общем, американцы и сами не полезут в это дело, овчинка выделки не стоит. А транзит им важен.Но вот чего действительно можно было бы опасаться, так это разведывательной деятельности. Или диверсионной. Скажем, завезти втихаря в порт разные подводные средства движения "сухого" или "мокрого" типов, подводные буксировщики и разное оборудование для водолазов-разведчиков и самих водолазов из разведывательно-диверсионных подразделений ВМС США — и можно и шпионить, и диверсии устраивать. Но диверсии — это уж совсем последнее дело, до такого наши отношения с США пока не дошли, да и устраивать их на Каспии с нашей стороны тоже есть, кому и чем и на чем. Но зачем вообще для этого транзитный терминал? О подобном можно и так, кулуарно договориться. И не обязательно с Казахстаном, есть и посговорчивей страны в регионе. Но этот фактор нам, тем не менее, надо учитывать.Можно предположить еще вот какой момент. Как известно, от Капустина Яра до Сары-Шагана на Балхаше проходит "южная короткая испытательная трасса", на которой наши РВСН испытывают перспективное боевое оснащение в тех режимах, которые не нужно видеть нашим "вероятным партнерам №1". Много чего интересного испытывается там и по тематике ПРО. И именно потому, что американские технические средства эту трассу не просматривают никак. Кроме, понятно, пролетающих мимо спутников, но график пролетов висит везде и всюду в соответствующих учреждениях и частях, и никто в такие моменты ничего испытывать не будет. В теории можно, набив несколько контейнеров, якобы для Афганистана, разным разведоборудованием, что-то там полезное для себя и узнать, пока контейнеры на терминале в Актау или Курыке стоят. Или пока оттуда едут в Афганистан. Но опять же, если подключить логику, "контейнерная транзитная разведка" существовала уже очень давно, и для нее не нужен никакой терминал. Да и не узнаешь по тематике РВСН, СЯС или ПРО ничего с помощью таких контейнеров, особенно ценного. Тут нужен серьезный центр со специфическим и громоздким оборудованием, которое очень быстро "засветится". И у Казахстана возникнут проблемы, которые ему не нужны. Но так или иначе, соответствующим нашим органам подобный вариант, как достаточно реальный, учитывать нужно. Да они, наверняка, его и учитывают.И самое главное — зачем Казахстану это нужно? У республики обширное сотрудничество с Россией, в том числе военное — учения проводятся, действует единая система ПВО и прочее. Также идут большие поставки по линии ВТС. Например, поставки истребителей Су-30СМЭ (8 поставлено, еще 16 заказано), вертолетов Ми-171Ш и Ми-17В5 (поставлено более 20 машин), заказаны самолеты Ил-76МД-90А, есть обширные планы по закупке ЗРС С-400Э и ЗРПК "Панцирь-С" , по модернизации бронетанковой техники и т.д. и т.п.Да, казахстанское руководство периодически пытается сохранить "многовекторность" политики, действуя по принципу Труффальдино из Бергамо, сослужив службу двум господам одновременно, но в откровенно антироссийской политике замечено не было. Даже планы по замене кириллицы — обычная глупость "великого Елбасы", скорее, нежели антироссийский шаг, ну, старый уже Назарбаев, что с него возьмешь. Считать себя очень хитрыми и любить деньги — грех, но не такой уж и великий. Главное, чтобы вместо вознаграждения за службу двум господам Труффальдино казахскому не влетело от одного из них. Или не обманул он сам себя.Российское руководство историю с транзитом подчеркнуто пока игнорирует, значит, вероятно, никакой угрозы не видит и все согласовано. Или реакции нет лишь пока...Вообще, везде, где американцы договорились возвести для себя или для другой страны хоть будку деревенского туалета типа "сортир", многим сразу видится военная база уровня, наверное, Форт-Худа, Раммштайна или Графенвера. Или Норфолка, если туалет возводится в порту. Так было совсем недавно, когда американские военные строители из 1-го мобильного строительного батальона ВМС США в украинском Очакове на территории пункта базирования ВМСУ строили было строительство некоего оперативного центра ВМС Украины. В реальности на берегу, чуть подровняв почву маленьким экскаватором "Катерпиллер", с десятка полтора парней в строительных касках под командованием лейтенанта неспешно собирали из деревянного бруса и ламинированной фанеры основания под небольшие контейнеры, притащенные погрузчиком (на фотографиях). Вот и весь "центр", причем не американский, а для украинцев. И прочие сооружения оказались столь же "циклопического масштаба", но шум вызвали немалый. Такая же история, похоже, выйдет и с Казахстаном: никто толком пока ничего не делает, но шуму уже полно! Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 182 Источник Похожие новости Назначение Помпео делает войну более вероятной Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца Пакистанский гамбит Путина

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