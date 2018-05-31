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Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ под Горловкой
31 мая 2018, 11:54 • 296 • Украина
Уничтожение военной техники украинских военнослужащих под Горловкой сняли с беспилотного летательного аппарата. Видео опубликовано на странице одного из пользователей Facebook.
По его словам, на кадрах запечатлено в том числе уничтожение командного пункта одного из батальонов и двух единиц спецтехники.
Также на видео попал пожар на складе боеприпасов.
Ранее представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные перебросили танки и самоходные артиллерийские установки к линии соприкосновения под Горловкой.
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