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Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ под Горловкой

31 мая 2018, 11:54  •  296 • Украина
Уничтожение военной техники украинских военнослужащих под Горловкой сняли с беспилотного летательного аппарата. Видео опубликовано на странице одного из пользователей Facebook.
 
Facebook
 

По его словам, на кадрах запечатлено в том числе уничтожение командного пункта одного из батальонов и двух единиц спецтехники.

Также на видео попал пожар на складе боеприпасов.

Ранее представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные перебросили танки и самоходные артиллерийские установки к линии соприкосновения под Горловкой.

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