Появилось видео скандала Жириновского в Госдуме

Появилось видео с заседания Госдумы, которое со скандалом покинул глава ЛДПР Владимир Жириновский. Кадры публикует РЕН ТВ в среду, 19 июня.

С трибуны народный избранник признался, что ему противно находиться рядом с депутатами, которые большинством голосов отклонили инициативу его фракции. Законопроект касался упрощения порядка получения гражданства России для иностранцев и лиц без гражданства, которые по национальности являются русскими.

«В очередной раз отказали русским в ускорении принятия в гражданство. Все государства дают: немцы, Израиль, Венгрия! Все! Поляки! Моментально дают гражданство, без всяких ограничений, без экзаменов», — возмущается глава ЛДПР.

«Позор парламенту, который отказывает стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом. Я покидаю такой зал!» — сказал Жириновский, добавив, что ему с депутатами «не по пути».

Уже сойдя с трибуны, политик продолжил кричать: «Позор!» и призвал парламентариев сказать своим детям, что они «предатели русского народа».