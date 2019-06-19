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Появилось видео скандала Жириновского в Госдуме
19 июня 2019, 22:09 • 62 • Политика
Появилось видео с заседания Госдумы, которое со скандалом покинул глава ЛДПР Владимир Жириновский. Кадры публикует РЕН ТВ в среду, 19 июня.
С трибуны народный избранник признался, что ему противно находиться рядом с депутатами, которые большинством голосов отклонили инициативу его фракции. Законопроект касался упрощения порядка получения гражданства России для иностранцев и лиц без гражданства, которые по национальности являются русскими.
«В очередной раз отказали русским в ускорении принятия в гражданство. Все государства дают: немцы, Израиль, Венгрия! Все! Поляки! Моментально дают гражданство, без всяких ограничений, без экзаменов», — возмущается глава ЛДПР.
«Позор парламенту, который отказывает стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом. Я покидаю такой зал!» — сказал Жириновский, добавив, что ему с депутатами «не по пути».
Уже сойдя с трибуны, политик продолжил кричать: «Позор!» и призвал парламентариев сказать своим детям, что они «предатели русского народа».
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