Появилось первое фото Натальи Поклонской в форме посла в Кабо-Верде

В соцсети появилась фотография Натальи Поклонской уже в форме посла России в Республике Кабо-Верде.

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская поместила в соцсети фото в новой форме - посла России в Республике Кабо-Верде.

Фото можно увидеть в аккаунте дипломата в Instagram.

Ранее стало известно, что бывшего прокурора Республики Крым и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Кабо-Верде .

Украина намерена добиваться выдачи Натальи Поклонской, поскольку там её обвиняют в измене из-за событий в Крыму в 2014 году. Однако Поклонская едет в статусе официального посла, а значит, ей ничего не угрожает. Ранее Кабо-Верде выдала дипломата из Венесуэлы по требованию США.