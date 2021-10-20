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Появилось первое фото Натальи Поклонской в форме посла в Кабо-Верде
20 октября 2021, 13:25 • 76 • Политика
В соцсети появилась фотография Натальи Поклонской уже в форме посла России в Республике Кабо-Верде.
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская поместила в соцсети фото в новой форме - посла России в Республике Кабо-Верде.
Фото можно увидеть в аккаунте дипломата в Instagram.
Ранее стало известно, что бывшего прокурора Республики Крым и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Кабо-Верде.
Украина намерена добиваться выдачи Натальи Поклонской, поскольку там её обвиняют в измене из-за событий в Крыму в 2014 году. Однако Поклонская едет в статусе официального посла, а значит, ей ничего не угрожает. Ранее Кабо-Верде выдала дипломата из Венесуэлы по требованию США.
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