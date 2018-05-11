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Появилось фото салона автомобиля проекта "Кортеж", созданного для Президента Путина
11 мая 2018, 19:09 • 150 • В России
Появились подробности об интерьере лимузина для первого лица страны и характеристики машины.
Вообще-то седан разработчики зовут «Аурус Сенат» ( первое слово - сокращение от латинских «золото» и «Россия») из проекта «Единая модульная платформа». У салона три версии: классический черный (вставки розового дерева), белый (вставки оливкового дерева), коричневый ( вставки дерева этимое - оно же тигровое, из Западной Африки).
Классический черный салон (вставки розового дерева). Фото autoreview.ru
Обивка из кожи наппы (шкура коров или овец двойного дубления, очень мягкая) и алькантара (искусственная замша, разработанная в Японии в 70-е ).
Рулевое колесо — двухспицевое. У передней панели — общий козырек. Специфика мультимедийной системы — она ради безопасности не синхронизирована со смартфонами (впрочем, сомнительно, что пассажир №1 держит в кармане смартфон). Нет и экрана, в который водитель или бодигард-сосед тыкали бы пальцем, чтобы проложить маршрут или переключить радиоканал…
Белый салон (вставки оливкового дерева). Фото autoreview.ru
Хотя все приборы виртуальны, дизайн у них выполнен со стрелками, как в машинах с аналоговыми приборами.
Вес аппарата — 6,5 тонн, длина 6,6 метров, ширина — 2 метра, высота — почти 1,7 метра, клиренс — 20 сантиметров. Двигатель-восьмерка объемом 4,4 литра и мощностью 598 «лошадей», привод полный, 9-ступенчатый автомат. Начальная стоимость — 10 млн рублей.
Коричневый салон ( вставки дерева этимое - оно же тигровое, из Западной Африки). Фото autoreview.ru
Владимир Путин выезжает на инаугурацию.
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