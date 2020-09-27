Появились видео боевых действий между Арменией и Азербайджаном

Фото: Kulumbegashvili Tamuna/Xinhua/www.globallookpress.com

Ролики из зоны конфликта распространило Минобороны Армении

Боевые действия между вооруженными силами Армении и Азербайджана в зоне нагорнокарабахского конфликта начались рано утром в воскресенье. В Сети появились видео боестолкновений, распространенные Минобороны Армении в "Ютуб".

В Ереване сообщали, что уничтожили вертолеты, танки и беспилотники. Однако в Баку эту информацию опровергли. Позже армянское военное ведомство показало уничтожение танков T-72, принадлежащих ВС Азербайджана, а также военнослужащих, отмечается в подписи к ролику.

На другом видео указано, что на нем происходит "очередное уничтожение азербайджанских вооружений". Можно заметить, как один из танков полыхает в огне.

Минобороны Армении выложило и еще один ролик с места событий. В видео можно увидеть подбитую технику.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале активных боевых действий. И в Ереване, и в Баку заявляют о жертвах среди мирного населения.



В связи с обострением конфликта в Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация.