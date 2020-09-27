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Появились видео боевых действий между Арменией и Азербайджаном
27 сентября 2020, 14:00 • 160 • Политика
Ролики из зоны конфликта распространило Минобороны Армении
Боевые действия между вооруженными силами Армении и Азербайджана в зоне нагорнокарабахского конфликта начались рано утром в воскресенье. В Сети появились видео боестолкновений, распространенные Минобороны Армении в "Ютуб".
В Ереване сообщали, что уничтожили вертолеты, танки и беспилотники. Однако в Баку эту информацию опровергли. Позже армянское военное ведомство показало уничтожение танков T-72, принадлежащих ВС Азербайджана, а также военнослужащих, отмечается в подписи к ролику.
На другом видео указано, что на нем происходит "очередное уничтожение азербайджанских вооружений". Можно заметить, как один из танков полыхает в огне.
Минобороны Армении выложило и еще один ролик с места событий. В видео можно увидеть подбитую технику.
Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале активных боевых действий. И в Ереване, и в Баку заявляют о жертвах среди мирного населения.
В связи с обострением конфликта в Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация.
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