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Появились сведения о досрочных президентских выборах в Белоруссии

07 ноября 2021, 01:30  •  43 • Политика
Фото: Siarhei Balai/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Президенту осталось править чуть больше полугода
В сеть просочилась информация о грядущих глобальных изменениях в белорусском государстве. Поговаривают, что уже в июне 2022 года в Республике пройдут досрочные выборы главнокомандующего. Ориентировочной датой называется середина месяца.
После этого нынешний глава Белоруссии Александр Лукашенко снимет с себя президентские полномочия. Однако уходить из политики опытный государственный деятель не собирается. По данным источника телеграм-канала "Незыгарь", он возглавит Всебелорусское народное собрание (общее собрание представителей республиканского правительства и других ветвей власти).
Также сообщается, что накануне, 5 ноября, президент Белоруссии целых три раза звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Ему нужна очная встреча с нашим главнокомандующим. По предварительным данным, Владимир Владимирович согласился лично побеседовать с Александром Григорьевичем.
По сведениям телеграм-канала, уже назначена дата проведения референдума по принятию обновленной конституции. Скорее всего, это мероприятие состоится 27 февраля 2022 года. В то же время в ближайшем будущем российская сторона запустит переговоры по покупке ряда белорусских предприятий.
К слову, недавно в экспертном сообществе начались разговоры о том, что Лукашенко якобы готовится кинуть нашего президента с конституционной реформой.

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