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Появились слухи об отставке Набиуллиной
15 января 2021, 00:30 • 91 • Политика
В настоящее время проводится пиар-кампания "нового" главы ЦБ
Председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной подготовили замену. С таким утверждением выступил анонимный телеграм-канал "Банкста". Его источники сообщают, что новым шефом финансового регулятора страны якобы станет первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Отмечается, что со смещением Набиуллиной с должности "согласны практически все". Загвоздка была лишь в том, кому доверить руководство такого важного поста.
Сейчас проводится "активная пиар-кампания" Скоробогатовой. Она уже объявила в СМИ свои планы по созданию в России пяти центров аналогичных Силиконовой долины, по запуску ипотеки на блокчейн-платформе и цифрового рубля. Последние прожекты должны вызывать симпатию у "увлеченного цифровыми технологиями" премьер-министра Михаила Мишустина и президента Владимира Путина, говорится в сообщении канала.
Авторы аккаунта утверждают, что в настоящее время зампред старательно дистанцируется от своей руководительницы, на которую вскоре можно будет "повесить все провалы и огрехи главного банка страны".
Напомним, Набиуллина возглавила ЦБ РФ в июне 2013-ом. До этого год работала в администрации президента, была помощником Путина. В январе 2017-го журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим председателем центробанка года в Европе.
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