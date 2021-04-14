Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Главная / Политика

Появилась запись обсуждения Рашкиным свержения власти в КПРФ

14 апреля 2021, 18:30  •  68 • Политика
Появилось видео, на котором запечатлена встреча одного из представителей КПРФ Валерия Рашкина и экс-губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко, в ходе которой они обсуждают смену власти у аппарата партии. Кадры 14 апреля публикует телеканал РЕН ТВ.
Встреча политиков проходила на летней веранде одного из московских кафе. Запись сделана в 2017 году, когда Левченко находился на посту губернатора, а на должность заместителя председателя ЦК КПРФ был назначен Юрий Афонин. Исходя из разговора политиков, кандидатурой Афонина они не были удовлетворены.
«Надо было, наверное, всё-таки пробовать влиять на партию, поворачивать более радикально, потому что Юра на это в принципе не способен», — отметил Левченко.
Строя планы по смещению Афонина с поста зампреда ЦК партии, собравшиеся рассмотрели вариант обращения к блогеру Алексею Навальному, который проводит расследования о якобы грехах представителей власти.
«Да можно, можно. Потому что делать что-то надо. Что там с недвижимостью? Надо заняться!» — допустили они.
Также речь в разговоре Левченко и Рашкина шла о лидере КПРФ Геннадии Зюганове.
«Надо сделать там, чтобы Геннадий Андреевич почувствовал опасность», — резюмировали собеседники.
7 апреля депутат Николай Килин, покинувший фракцию КПРФ в Йошкар-Олинском городском собрании, рассказал о проблемах внутри партии. По его словам, руководством партии «движут политиканство, популизм, приверженность двойным стандартам». Он указал на отсутствие духа товарищества среди коммунистов и напомнил, что по всей стране представители политической силы объявляют о выходе из фракции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 11:10
Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.