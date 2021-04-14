Появилась запись обсуждения Рашкиным свержения власти в КПРФ

Появилось видео, на котором запечатлена встреча одного из представителей КПРФ Валерия Рашкина и экс-губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко, в ходе которой они обсуждают смену власти у аппарата партии. Кадры 14 апреля публикует телеканал РЕН ТВ.

Встреча политиков проходила на летней веранде одного из московских кафе. Запись сделана в 2017 году, когда Левченко находился на посту губернатора, а на должность заместителя председателя ЦК КПРФ был назначен Юрий Афонин. Исходя из разговора политиков, кандидатурой Афонина они не были удовлетворены.

«Надо было, наверное, всё-таки пробовать влиять на партию, поворачивать более радикально, потому что Юра на это в принципе не способен», — отметил Левченко.

Строя планы по смещению Афонина с поста зампреда ЦК партии, собравшиеся рассмотрели вариант обращения к блогеру Алексею Навальному, который проводит расследования о якобы грехах представителей власти.

«Да можно, можно. Потому что делать что-то надо. Что там с недвижимостью? Надо заняться!» — допустили они.

Также речь в разговоре Левченко и Рашкина шла о лидере КПРФ Геннадии Зюганове.

«Надо сделать там, чтобы Геннадий Андреевич почувствовал опасность», — резюмировали собеседники.

7 апреля депутат Николай Килин, покинувший фракцию КПРФ в Йошкар-Олинском городском собрании, рассказал о проблемах внутри партии. По его словам, руководством партии «движут политиканство, популизм, приверженность двойным стандартам». Он указал на отсутствие духа товарищества среди коммунистов и напомнил, что по всей стране представители политической силы объявляют о выходе из фракции.