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Появилась неожиданная кандидатура на место Собянина, "отягощённого искусственным интеллектом"

30 апреля 2020, 20:10  •  46 • Политика
Появилась неожиданная кандидатура на место мэра столицы Сергея Собянина, "отягощённого искусственным интеллектом". Так, по мнению одного "потомственного москвича", конкуренцию нынешнему главе администрации может составить… спортивный комментатор Василий Уткин, передаёт военный эксперт Алексей Леонков в Telegram.
Военный эксперт Алексей Леонков поделился в Telegram мнением некого "потомственного москвича" Дмитрия Ефимова, который высказался по поводу конфликта Владимира Соловьёва и Василия Уткина и будущего политической жизни Москвы.
По его мнению, "птичье противостояние" может обернуться самым неожиданным исходом. В частности, комментатор Уткин, возможно, решит податься в политику, как и его персонаж в фильме "День выборов".
Ефимов не исключает, что даже при таком политическом противостоянии перевес в итоге может оказаться далеко не за нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Василий Уткин, уже побывший губернатором в "Дне выборов", окажется главным кандидатом на место Собянина, отягощённого искусственным интеллектом", - предположил "потомственный москвич".
Фото: скриншот Telegram/Мадуро - не дура
Он считает, что такой поворот вполне вписывается в актуальный тренд - "Жизнь после COVID-19 будет совершенно другой!".

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