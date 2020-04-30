Появилась неожиданная кандидатура на место Собянина, "отягощённого искусственным интеллектом"

Военный эксперт Алексей Леонков поделился в Telegram мнением некого "потомственного москвича" Дмитрия Ефимова, который высказался по поводу конфликта Владимира Соловьёва и Василия Уткина и будущего политической жизни Москвы.

По его мнению, "птичье противостояние" может обернуться самым неожиданным исходом. В частности, комментатор Уткин, возможно, решит податься в политику, как и его персонаж в фильме "День выборов".

Ефимов не исключает, что даже при таком политическом противостоянии перевес в итоге может оказаться далеко не за нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Василий Уткин, уже побывший губернатором в "Дне выборов", окажется главным кандидатом на место Собянина, отягощённого искусственным интеллектом", - предположил "потомственный москвич".

Фото: скриншот Telegram/Мадуро - не дура

Он считает, что такой поворот вполне вписывается в актуальный тренд - "Жизнь после COVID-19 будет совершенно другой!".