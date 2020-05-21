«Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии»: Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве

В Москве со следующей недели начнётся первый этап смягчения ограничительных мер, введённых из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в городе возобновят работу МФЦ и сервисы каршеринга. Между тем градоначальник призвал организации сохранить максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме. При этом с 27 мая в Москве будут действовать только цифровые пропуска. Между тем Собянин подчеркнул, что при сохранении максимальной ответственности уже вскоре появится возможность для дальнейших шагов по возвращению к нормальной жизни.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможности начать первый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений и продолжить постепенное «открытие» городской экономики. Как подчеркнул Собянин, это связано со снижением числа выявляемых случаев COVID-19.

В своём блоге градоначальник рассказал о подписании указа, которым вводится первый этап смягчения ограничений. По его словам, впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции появляются не только дополнительные заботы, но и хорошие новости.

«Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием. Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни», — констатировал Собянин.

Так, с 25 мая возобновят работу 88 многофункциональных центров по предоставлению госуслуг, расположенных в густонаселённых районах, их посещение будет возможно только по предварительной записи. Горожане смогут получить около 150 различных услуг.

«Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом», — сказал Собянин.

Кроме того, с понедельника возобновят работу сервисы каршеринга, однако арендовать машину можно будет не менее чем на пять дней.

Мэр напомнил, что обязательным является ношение масок и перчаток при поездках на железнодорожном транспорте.

Отметим, что с 12 мая в столице стало обязательным ношение масок и перчаток на работе, в торговых объектах, а также в общественном транспорте и такси. Штраф за нарушение масочного режима составит 5 тыс. рублей.

Между тем Собянин указал, что полное возвращение работников в офисы преждевременно, поэтому должно остаться максимальное количество сотрудников, ведущих работу на удалёнке. При этом с 27 мая передвижение по городу будет возможно только с использованием московских цифровых пропусков.

Напомним, в Москве до 31 мая действуют ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако с 12 мая возобновили работу промышленные и строительные предприятия.

Согласно последним данным, в Москве уже вторые сутки число выздоровлений от COVID-19 (3746) превышает количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции (2913), причём более 80% новых случаев — люди моложе 65 лет.

Добавим, что в общей сложности в столице России число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 155 219, выздоровели 40 682 человека, скончались 1794 пациента.

«В Москве ситуация достаточно позитивная»

Ранее Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» высказал мнение о том, что текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве является позитивной.

«В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки выявляемость где-то 2,5—3 тыс. Это много, но уровень месячной давности — мы в пике выявляли около 6 тыс. То есть выявляемость упала в два раза», — подчеркнул Собянин.

По его словам, это серьёзный маркер. Он также напомнил, что в Москве запущена масштабная программа КТ-исследований на пневмонию. С каждой неделей всё меньше больных пневмонией, динамика тоже положительная.

«В наши больницы тяжелобольных поступает всё меньше и меньше. Причём количество выписываемых сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницу. Это замечательный показатель», — добавил мэр.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

Собянин также указал, что начала снижаться загруженность медицинских учреждений — в «боевом режиме» есть 24 тыс. коек, из которых больными с коронавирусом занято около 16 тыс.

Помимо этого, 22 мая должны быть подведены итоги первого этапа программы скрининговых исследований населения на наличие иммунитета к COVID-19. При этом с 27 мая планируется запустить тестирование на антитела к коронавирусу по предварительной записи для всех москвичей.

Собянин также заметил, что на сдачу анализов на антитела к COVID-19 будут приглашаться только подростки и лица старше 18 лет.

«Мы воздержались от того, чтобы приглашать маленьких детей в поликлиники. Всё равно это некая доля риска, много людей, и вести ребёнка, брать кровь из вены — это не самая простая процедура», — пояснил он.

Экономика и учреждения для детей

Столичный градоначальник также выразил уверенность, что экономика города в быстром темпе сумеет восстановить потери, возникшие из-за ограничений, вызванных борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я уверен, что через какое-то время всё это восстановится. Наоборот, экономика будет навёрстывать упущенное. Уверен, в Москве мы достаточно динамично преодолеем все эти проблемы, вместе с окончанием ограничений на работу, на услуги. Москва быстро преодолеет те отставания, которые возникли за это время», — констатировал Собянин.

Он также рассказал, что в детских садах продолжит действовать режим так называемых специальных дежурных групп до 12 человек. При этом он напомнил, что аналогичная структура работала летом и в прошлые годы.

«Если, скажем, неделю тому назад у нас в таких группах было около 2,5 тыс. детей, то сейчас их 4,5 тыс. В принципе, каких-то жёстких ограничений нет. Надо просто заранее созвониться с детским садом, предупредить о том, что вы будете оставлять ребёнка. Детские сады работают. Я думаю, что они будут в таком же режиме функционировать всё лето», — пояснил градоначальник.

Вместе с тем мэр Москвы, говоря о новом учебном годе, выразил надежду на то, что он начнётся по расписанию, то есть 1 сентября.