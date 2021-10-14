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Появилась информация о европейском счете на €4 млн на имя депутата ГД

14 октября 2021, 20:55  •  137 • Политика
На имя Алексея Веллера, депутата Госдумы и экс-мэра Мурманска, нашли счет в банке Лихтенштейна на €4 млн. Информация об этом появилась в ряде Тelegram-каналов.
Как сообщает СеверПост, счет, на котором лежит €4 130 950, открыт в LGT Bank, а владельцами депозита указаны Алексей Борисович Веллер (Aleksey Borisovich Veller), Сергей Веллер (Sergei Veller) и Михаил Веллер (Mikhail Veller).
Согласно законодательству РФ, сенаторы и депутаты Госдумы не имеют права «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации».
Телеканал РЕН ТВ связался с парламентарием и попросил прокомментировать опубликованную информацию. По словам Веллера, у него нет счетов в банке Лихтенштейна и €4 млн.
«Провокация сделана очень топорно. Если посмотреть на приведенный скан, то счет был открыт 7 сентября 2016 года — за одну неделю до моих первых выборов в Государственную думу. Чтобы совершить такой поступок, надо быть клиническим идиотом. Я, к счастью, таким не являюсь. Я не сомневаюсь, что компетентные органы обязательно проверят эту информацию и во всем разберутся», — сказал Веллер.
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