«Пояс морской безопасности»: какое геополитическое значение имеют военные учения России, Ирана и Китая

Совместные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности» стартуют 27 декабря в северной части Индийского океана. Об этом сообщил официальный представитель иранских вооружённых сил. По его словам, манёвры призваны укрепить безопасность международной торговли в регионе Персидского залива, а также противодействовать терроризму и пиратству. По мнению экспертов, учения имеют особенно важное значение для формирования системы безопасности в Персидском заливе на фоне углубления разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

В пятницу, 27 декабря, начинаются четырёхдневные совместные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности». Манёвры пройдут в северной части Индийского океана. Об этом сообщил официальный представитель ВС Исламской Республики Абольфазл Шекарчи.

«Индийский океан и Аравийское море считаются ключевыми районами в международной торговле, поэтому обеспечение безопасности этого региона является жизненно важным», — цитирует иранское информационное агентство ИРНА Шекарчи.

По его словам, ещё одна цель грядущих совместных манёвров — противостояние терроризму и пиратству.

Представитель Вооружённых сил Ирана также заявил, что Тегеран уже доказал свою заинтересованность в том, чтобы в регионе был установлен высокий уровень безопасности. Как отметил в интервью агентству РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали, это играет важную роль в наращивании экономического партнёрства между Ираном и Россией.

Отправной точкой нынешних учений станет военно-морская база порта Конарек, расположенного на побережье Оманского залива.Об этом сообщает агентство Akharin Khabar со ссылкой на заместителя координатора Вооружённых сил Ирана контр-адмирала Хабиболлу Сайари. По его словам, для кораблей стратегического назначения ВМС ИРИ крайне важно провести такие манёвры с боевыми судами таких держав, как РФ и КНР.

В конце ноября командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что совместные учения пройдут в рамках военно-морского симпозиума стран Индийского океана, в том числе для укрепления координации морских сил.

Российская сторона подтвердила своё участие в манёврах ещё в начале октября. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы готовим с КНР и Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана (в районе Персидского залива. — RT)», — сказал глава российского МИД.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Владимир Федоренко

За неделю до начала манёвров «Пояс морской безопасности» пресс-служба Балтийского флота сообщила, что отряд российских военных кораблей после учений с Индией в Аравийском море взял курс на Иран. В заявлении уточнялось, что к берегам Исламской Республики направились сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня».

Об участии в манёврах китайской стороны сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь на ежемесячном брифинге. В учениях будет задействован ракетный эсминец «Синин».

В Пентагоне заявили, что будут наблюдать за ходом этих учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Шона Робертсона.

«Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнёрами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях», — сказал он.

«Здравая альтернатива»

Совместные учения России, Китая и Ирана — важный шаг на пути к созданию системы безопасности в Персидском заливе, отмечают эксперты.

Ещё в июле российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в регионе, в рамках которой предложил создать общую антитеррористическую коалицию под эгидой ООН, а также организацию по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива. В документе также подчёркивалось, что в регионе не спадает напряжённость «на протяжении последних десятилетий».

По мнению Москвы, формирование системы безопасности должно проходить поэтапно, «начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем», в том числе с разрешения кризиса в Йемене, Сирии и Ираке и исполнения условий «ядерной сделки», от которой уже отказались Соединённые Штаты.

Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым заявил, что Иран приветствует предложение России. По словам политика, взгляды Тегерана и Москвы на безопасность в Персидском заливе «очень близки».

Позднее, в начале октября, президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» уточнил, что в международную организацию для решения проблем в Персидском заливе, помимо государств региона, могут войти на правах наблюдателей Россия, США, ЕС, Китай и другие страны.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству», — заявил российский лидер.

Эксперты, в свою очередь, уже назвали манёвры «Пояс морской безопасности», которые пройдут впервые, «шагом к налаживанию обстановки в регионе».

«Здесь важное значение имеет возможность координировать совместные действия слаженно и сплочённо. Поэтому эти учения важны, чтобы организовать по-настоящему международное сопротивление терроризму. Потому что по отдельности страны справиться с этой проблемой не смогут — нужно обязательно объединять усилия», — подчеркнул в беседе с RT профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

Корабль ВМС Ирана в Оманском заливе

AFP

© ATTA KENARE

При этом он отметил, что сценарий учений «может быть самым разнообразным».

«Он может предполагать и наличие условного противника, и высадку десанта. Всё это говорит об основательной подготовке вооружённых сил к совместному отпору террористам», — отметил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Аналитик напомнил, что Россия и Китай уже давно проводят совместные военно-морские учения, а вот Иран подключён к ним впервые.

«Будут отрабатываться методы противодействия как террористическим нападениям на гражданские суда, так и атакам пиратов на торговые корабли», — спрогнозировал аналитик в разговоре с RT.

Фактор сближения

Как отмечают эксперты, проведение совместных учений приобретает особо важное значение на фоне роста напряжённости в отношениях между США и Ираном.

Напомним, Вашингтон обвинил ИРИ в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, несмотря на то что ответственность за этот инцидент взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. По словам американского госсекретаря Майка Помпео, Тегеран «начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей». Глава Минобороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг эти обвинения.

Кроме того, американская сторона наращивает военную активность в регионе. Так, летом Вашингтон заявил о формировании Международной коалиции по безопасности на море (International Maritime Security Construct) под эгидой США. В ноябре это объединение провело военно-морскую операцию Operation Sentinel по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Военное присутствие Соединённых Штатов в регионе вызывает опасения у Тегерана, поскольку политика Исламской Республики основана на независимости от других держав. Об этом заявил глава стратегического совета по внешним связям Ирана Камал Харрази на встрече с послом Китая в республике Чан Хуа.

Как отметил Александр Вавилов, совместные учения «Пояс морской безопасности» стали в том числе и реакцией на наращивание военной активности со стороны США.

«Соединённые Штаты не только усугубляют ситуацию, поставляя свои вооружения и военную силу в данный регион, но и игнорируют инициативу российской стороны по созданию системы безопасности в этой зоне. Одновременно Вашингтон создаёт своё объединение, однако Тегеран сразу заявил о необходимости сформировать коалицию не под американской, а под международной эгидой», — пояснил Вавилов в разговоре с RT.

Он также подчеркнул, что совместные учения имеют колоссальное значение для нормализации напряжённой ситуации в Персидском заливе.

«Стратегическая важность учений обусловлена тем, что в последнее время стараниями Соединённых Штатов зона залива, в том числе Оманское море, стала площадкой весьма серьёзного конфликта. Поэтому с учётом всей этой обстановки данные учения служат здравой альтернативой мировому сообществу. Вместо того чтобы нагнетать напряжённость в Персидском заливе, Россия, Китай и Иран, в отличие от США, предлагают сплотить свои усилия, чтобы противостоять терроризму и разного рода попыткам дестабилизировать ситуацию», — подчёркивает Вавилов.

Церемония открытия Международной коалиции по безопасности на море в Бахрейне

AFP

© MAZEN MAHDI

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Батюк.

«Совместные учения направлены на борьбу с терроризмом и пиратством, однако Вашингтон воспримет эти манёвры как сигнал, демонстрирующий, что Иран не останется один в случае прямой агрессии против республики, ведь у Тегерана есть партнёры, готовые его поддержать», — заявил аналитик.

При этом, по его прогнозу, Москва, Тегеран и Пекин будут и далее наращивать сотрудничество в области установления системы безопасности в Персидском заливе.

«Это первый опыт, который будет развиваться и дальше. Россия и Китай, как самые ближайшие союзники, будут углублять взаимодействие. А Иран всё активнее подключается к этому процессу», — полагает Вавилов.

Владимир Батюк, в свою очередь, утверждает, что три государства рассматривают друг друга как важных партнёров в сфере мировой безопасности.

«И Россия, и Иран де-факто являются союзниками в борьбе с террористической угрозой. Китай также непосредственно столкнулся с этой проблемой. Кроме того, все три государства категорически не согласны с американской гегемонией в мире. Они выступают за полицентричный мир. И это, конечно, очень важный фактор в сближении трёх государств», — заключил эксперт.