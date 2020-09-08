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"Пояс и путь" выработал иммунитет к COVID-19

08 сентября 2020, 15:20  •  137 • Аналитика
© AFP 2020 / Aidan Jones
МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"Китайская интеграционная инициатива "Один пояс, один путь" 7 сентября отмечает свой седьмой день рождения. Менее, чем за десятилетие она не только получила широкое международное признание (по состоянию на май 200 документов в рамках инициативы с КНР подписали 138 стран и 30 международных организаций), но и доказала свою жизнеспособность, в особенности – высокий потенциал реагирования на быстро меняющуюся глобальную обстановку. Доказательство тому – "иммунитет", стремительно выработанный участниками инициативы к пандемии новой коронавирусной пневмонии. Перед лицом кризиса в сфере глобального здравоохранения и небывалой за десятилетия стагнации в мировой экономике страны-участницы ОП-ОП не просто не заморозили сотрудничество в рамках инициативы, но и превратили ее в инструмент борьбы с новыми вызовами.
С самого начала пандемии Китай и страны ОП-ОП начали делиться друг с другом противоэпидемической экипировкой, тестами на коронавирус, лекарственными препаратами, медицинской техникой. Не остановились товарные потоки. По данным Железнодорожной корпорации Китая, в первом полугодии 2020 года число грузовых поездов, которые курсируют между Китаем и европейскими странами через Россию и Казахстан, увеличилось на 36% в годовом исчислении. Когда не летали самолеты, эти экспресс-поезда перевезли более 27 тысяч тонн материалов для борьбы с коронавирусной инфекцией, что во многом позволило ликвидировать дефицит защитных костюмов и масок на местах. Кроме средств защиты, КНР командировала своих медицинских экспертов в Россию, Камбоджу, Италию, Иран, Сербию, Пакистан, Лаос, Ирак. Китай регулярно организовывал видеоконференции для обмена опытом борьбы с новой инфекцией с зарубежными врачами. Обсуждали профилактику, диагностику и лечение заболевания.
Наблюдатели отмечают, что в брошенном коронавирусом вызове участники ОП-ОП нашли новые возможности. Значительно укреплено не только сотрудничество в сфере общественного здравоохранения. "Эпидемия коронавируса нового типа выявила недостатки инфраструктуры в сфере здравоохранения и телекоммуникаций. Ответом на них в рамках ОП-ОП стали инициативы "цифрового Шелкового пути" и "Шелкового пути здоровья", которые могут сыграть весомую роль в глобальном и региональном посткоронавирусном восстановлении", - отмечает представитель консалтинговой корпорации EY Global Джейн Ян.
Более того, несмотря на пандемию коронавируса, странам ОП-ОП удалось сохранить стабильное экономическое взаимодействие. Да, по оценкам аналитиков, одна пятая всех проектов ОП-ОП столкнулась с препятствиями из-за пандемии: сказались ограничения в авиасообщении, локальные противоэпидемические меры. Тем не менее, внешнеторговый оборот между Китаем и странами ОП-ОП с января по апрель 2020 года составил 2,76 триллиона юаней (403 миллиарда долларов) - это увеличение на 0,9% в годовом выражении. Объем китайских инвестиций в страны ОП-ОП за семь месяцев этого года составил 10,27 миллиарда долларов, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В рамках инициативы не остановлено осуществление инфраструктурных проектов. Железная дорога Венгрия—Сербия, мост Падма между Китаем и Бангладеш, первый тоннель железной дороги Китай—Лаос строятся с соблюдением всех противоэпидемических мер. Продолжается строительство второго этапа Китайско-пакистанского экономического коридора, на объектах которого работают 40 тысяч пакистанских и 7 тысяч китайских рабочих. Один из этих объектов поставляет треть электроэнергии Пакистана. Практическое сотрудничество между Китаем и Россией тоже показывает подъем. В первом квартале 2020 года объем двусторонней торговли увеличился на 3,4% и достиг 25,35 миллиарда долларов. Значительно вырос объем экспорта российской нефти и угля в КНР.
Делая инвестиции и расширяя подрядные работы за рубежом, Китай одновременно продолжает открывать свои рынки для иностранных партнеров. Так, на проходящей сейчас в Пекине Китайской международной выставке торговли услугами КНР заявила, что в ближайшие 15 лет намерена импортировать услуг на 10 триллионов долларов. Несомненно, что новые горизонты китайского рынка откроются для зарубежного капитала на очередной Китайской международной импортной ЭКСПО, которая стартует в начале ноября и обещает стать крупнейшим глобальным событием в сфере торговли после начала пандемии коронавируса.
Очевидно, что высокая способность "Одного пояса, одного пути" адаптироваться к меняющейся международной обстановке и "вырабатывать иммунитет" на новые вызовы породит новые проекты в рамках инициативы. Новые интересные стратегии вполне могут быть озвучены на третьем высоком саммите ОП-ОП, проведение которого запланировано на лето следующего года. Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что новые концепты будут направлены на поддержку глобального сотрудничества, сдерживание "политики разрыва" и растущей тенденции к деглобализации, которые могут значительно затруднить посткоронавирусное возрождение мира.
Елизавета Петрова/Константин Щепин, проект "Россия-Китай: события и комментарии"

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