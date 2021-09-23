«Повысят уровень слаженности»: как учения ШОС «Мирная миссия — 2021» усилят боеспособность России и её союзников

23 сентября стартует активная фаза антитеррористических учений ШОС «Мирная миссия — 2021». В манёврах задействуют более 5 тыс. военных. Главные цели тренировок — повышение слаженности органов управления при подготовке и проведении антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приёмов. Как сообщили в Минобороны России, эти задачи будут решаться с учётом сложной военно-политической обстановки в Центральной Азии. По мнению экспертов, манёвры «Мирная миссия — 2021» позволят обучить военных ШОС оперативно реагировать на возможные атаки террористов на фоне нестабильной ситуации в Афганистане.

23 сентября стартует активная фаза антитеррористических учений государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«Объединённый штаб группировки войск, задействованной в совместном антитеррористическом КШУ (командно-штабном учении. — RT) стран ШОС «Мирная миссия — 2021», завершил работу по подготовке совместной антитеррористической операции против незаконного вооружённого формирования. На совместных оперативных совещаниях согласованы вопросы управления и взаимодействия между воинскими контингентами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Индии, Пакистана, Белоруссии, а также Узбекистана и Таджикистана, чьи подразделения действуют на отдельных направлениях», — пишет издание.

Отмечается также, что, согласно замыслу учений, военные проведут стабилизацию обстановки, выполнят информационное блокирование района предстоящих действий, выполнят меры по снижению боеспособности крупных формирований условного противника и уничтожению его запасов материальных средств и боеприпасов. Кроме того, участники манёвров проведут наступательные действия, чтобы разгромить террористическое формирование, ликвидировать оставшиеся бандгруппы, а также выполнить «мероприятия постконфликтного урегулирования», сообщает «Красная звезда».

Как информирует Минобороны, в «Мирной миссии — 2021» задействуют более 5 тыс. военнослужащих, транспортно-боевые вертолёты МИ-8, самолёты-разведчики СУ-24МР, штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики СУ-34 и военно-транспортные самолёты Ил-76 и другую технику.

«Главными целями учения являются совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приёмов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления», — сообщает российское оборонное ведомство.

Напомним, совместные антитеррористические учения государств ШОС «Мирная миссия» проводятся раз в два года. Первое из них проходило в августе 2003 года в Казахстане и Китае.

Учения «Мирная миссия — 2021»

© Министерство обороны России

«Укрепит боевое содружество»

Церемония открытия учений «Мирная миссия — 2021» состоялась 20 сентября. На митинге, посвящённом началу манёвров, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин пояснил, что актуальность тренировок обусловлена в том числе обострением ситуации в Центрально-Азиатском регионе.

«Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится всё более напряжённой. Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве. На фоне захвата талибами* власти в Афганистане, особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ и других международных террористических организаций, что влечёт за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран», — заявил он.

По словам Лапина, с учётом динамики развития обстановки требуется не просто поддержание текущего взаимодействия ШОС, но и последовательное его наращивание в сфере военных отношений.

Военачальник также сообщил, что во время учений военнослужащие апробируют новые способы ведения совместных боевых действий «с учётом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов».

«Совместное антитеррористическое учение не только повысит уровень слаженности подразделений и укрепит боевое содружество, но и продемонстрирует всему мировому сообществу единство взглядов руководства наших государств на формирующиеся угрозы», — заметил Лапин.

Он добавил, что в ходе активной фазы тренировок «коалиционной группировкой войск будут отработаны практические действия по пяти оперативным эпизодам».

Как пояснил начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц, на протяжении всего финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск. При этом будет использоваться опыт «современных вооружённых конфликтов, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе», отметил военачальник.

Он также сообщил, что военные инженеры отработают создание взрывным способом противотанкового рва протяжённостью 2 тыс. м, для устройства которого задействуют около 20 т взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

В начале манёвров военные уже достигли определённых результатов. В частности, как сообщает «Красная звезда», российские лётчики выполнили авиационную разведку местности, уничтожили военизированные формирования условного противника при совершении маршей в район огневого применения и нанесли бомбовые удары по наземным целям. Кроме того, российские экипажи военно-транспортных вертолётов Ми-8 в заданном районе произвели высадку тактического десанта ВС РФ, Индии, Белоруссии, Киргизии и Пакистана.

Учения «Мирная миссия — 2021»

© Министерство обороны России

Кроме того, по данным Минобороны России, в учениях «Мирная миссия — 2021» впервые задействуют новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза».

«Первая партия из десяти машин поступила на вооружение миротворческой бригады гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в мае 2021 года. Санитарные автомобили задействуют в ходе розыгрыша тактического эпизода по поиску и вывозу с поля боя условно раненных военнослужащих», — сообщает российское оборонное ведомство.

«Действуют согласованно»

Как отметил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, учения «Мирная миссия — 2021» проходят в условиях нестабильной ситуации в Центральной Азии из-за поспешного ухода США с территории Афганистана и станут платформой для отработки реакции на возможные провокации в регионе.

«Несмотря на то что талибы пытаются вести сейчас мирную риторику и делают шаги навстречу международному сообществу и странам ШОС в частности, всё-таки действия этой силы не так прогнозируемы и прозрачны. Кроме того, в регионе из-за обострения ситуации активизировались террористические группировки, которые могут представлять опасность для участников организации. Поэтому проведение манёвров с учётом всех этих обстоятельств крайне необходимо и очень полезно», — подчеркнул эксперт.

Аналогичной позиции придерживается и член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

«Страны ШОС показывают, что они готовы к увеличившейся опасности со стороны террористических групп. Если предположить, что эта угроза будет в виде силовой составляющей, то в ходе манёвров мобилизованы все силы и средства, чтобы её купировать. Кроме того, идёт координация действий, подготовка к возможному отражению военной угрозы со стороны террористов», — заявил аналитик в комментарии RT.

По мнению Козюлина, во время учений выполнение логистических задач занимает особое место.

«Переброска людей, техники, согласование транспортных маршрутов — всё это нужно наладить, прежде чем случится какой-то инцидент, который потребует оперативной реакции. Ещё один важный аспект, который предполагают манёвры, — это выстраивание на высоком уровне системы связи и координации, согласованности действий», — сообщил аналитик.

Такой серьёзный подход говорит о том, что Россия и её партнёры по ШОС ответственно относятся к безопасности на территории своих стран и в Центральной Азии в целом, считает Козюлин.

«И уже сейчас понятно, что они сделают всё, чтобы спокойствие в регионе было сохранено. Учения, а особенно их активная фаза, выстроены с учётом самого плохого сценария развития событий. Этого, конечно, может не произойти, но готовыми надо быть ко всему, и этим сейчас занимаются военные ШОС», — отметил он.

Учения «Мирная миссия — 2021»

© Министерство обороны России

Как резюмировал Козюлин, многонациональные учения «Мирная миссия — 2021» демонстрируют, что все страны ШОС готовы вложиться в обеспечение региональной безопасности.

«Россия и её партнёры с пониманием относятся к необходимости проводить координированную политику в военной сфере. Они действуют согласованно, и террористические группировки должны это учитывать, когда предпринимают какие бы то ни было действия», — заключил аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.