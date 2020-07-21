«Повысят ударную силу ВМФ»: в России заложили два новых универсальных десантных корабля

В России в один день были заложены сразу шесть военных кораблей — два фрегата проекта 22350, две подлодки 885М и два универсальных десантных корабля проекта 23900. На церемонии закладки десантных кораблей присутствовал Владимир Путин. Эксперты отмечают, что эти суда могут стать достойной заменой «Мистралям», поставка которых в 2014 году была сорвана Францией.

В России 20 июля сразу на трёх судостроительных верфях были одновременно заложены шесть боевых кораблей. В Санкт-Петербурге — фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» модернизированного проекта 22350, в Северодвинске — атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М «Ясень». В Керчи, где на церемонии закладки присутствовал Владимир Путин, — универсальные десантные корабли проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

«Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, — это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» — два фрегата, а в Северодвинске на «Севмашпредприятии» — два атомных подводных крейсера», — сказал Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Крым.

Эти шесть боевых кораблей будут созданы в рамках государственной программы перевооружения флота, напомнил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец.

«Благодаря этой программе появляются новые корабли, которые впитывают в себя лучшие достижения военно-технического прогресса. На протяжении 30 лет Россия не вводила в строй подобную боевую технику, но за последние три-четыре года она быстро научилась делать корабли с самыми современными электронными начинками, оружием, мощными двигателями. Сегодня Россия возвращает себе звание великой державы», — отметил эксперт.

Данные корабли имеют разные боевые возможности и «существенно расширят диапазон выполняемых российским флотом боевых задач», отметил Виктор Баранец.

Фрегаты и стратеги

Фрегаты проекта 22350, головным кораблём которого является «Адмирал Горшков», предназначены для поражения надводных и подводных кораблей, конвоев и десантных отрядов, наземных объектов, а также для осуществления противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

На вооружении фрегатов данной серии стоят 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», пусковые установки для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», противолодочный комплекс «Пакет-НК». Кроме того, на борту корабля размещается противолодочный вертолёт Ка-27.

Длина корабля составляет 135 м, водоизмещение — около 5000 тонн. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. Его автономность достигает 30 суток, дальность плавания — 4500 миль.

Проект 855М «Ясень» относится к четвёртому поколению многоцелевых атомных подлодок. Его главное отличие заключается в отсутствии двухкорпусной схемы. Ранее отечественные субмарины собирались из прочного и лёгкого корпусов, между которыми располагались балластные цистерны.

К-560 «Северодвинск»

© Минобороны России

Подлодки 855М «Ясень» оснащены самым современным оборудованием. Так, на них установлен гидроакустический комплекс нового поколения МГК-600 «Иртыш» с носовой сферической антенной «Амфора». Система необходима для шумопеленгования, измерения толщины льда, обнаружения гидроакустических сигналов.

Кроме того, на «Ясенях» устанавливаются разработанные в ОКБМ им. И.И. Африкантова реакторы ОК-650В. Отличающийся простотой в эксплуатации, этот реактор повысит надёжность энергетической системы подлодки.

Основу арсенала субмарины проекта 855М «Ясень-М», как и у фрегатов проекта 22350, составляют ракеты «Калибр» и «Оникс».

Российские вертолётоносцы

В Керчи на заводе «Залив» Владимир Путин принял участие в установке закладной доски на один из будущих десантных кораблей. В ходе общения с рабочими президент России заявил, что по результатам практики применения кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будет приниматься решение о программе испытаний и дополнительных конструкторских работ кораблей такого типа.

Стоит отметить, что «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» станут первыми в истории СССР и современной России десантными вертолётоносцами. Ранее корабли такого типа в стране не строились. Несмотря на то, что в Советском Союзе на вооружении стояли вертолётоносцы «Москва» и «Санкт-Петербург», они являлись противолодочными кораблями и не обладали возможностями современных универсальных десантных кораблей.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода «Залив» на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи

РИА Новости

© Алексей Дружинин

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков напомнил, что в СССР существовали и проекты десантных вертолётоносцев, однако их разработка была остановлена во времена правления Ельцина.

«То, что Россия смогла возродить весь класс этих кораблей, означает, что в дальнейшем будет расти военно-морская мощь её флота. Эти боевые корабли смогут выполнять самые сложные боевые задачи, например, высаживать десантные части прямо в театр военных действий», — рассказал эксперт.

В январе 2020 года главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что водоизмещение российских десантных вертолётоносцев составит более 20 тыс. тонн.

При этом они будут обладать лучшими мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, чем десантные вертолётоносцы «Мистраль», которые Россия должна была получить у Франции.

Официальные характеристики отечественных десантных вертолётоносцев обнародованы не были, однако разные источники сообщали, что новые десантные корабли смогут нести не менее 20 тяжёлых вертолётов и перевозить до 900 морских пехотинцев.

Напомним, французские власти на завершающей стадии реализации расторгли контракт на строительство и поставку двух «Мистралей» в 2015 году. Контракт в размере €1,2 млрд был заключён между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в январе 2011 года. Оба корабля — «Владивосток» и «Севастополь» — были спущены на воду и в ноябре 2014-го первый вертолётоносец должен был быть передан российской стороне.

Однако занимавший тогда пост президента страны Франсуа Олланд принял решение приостановить действие контракта, связав это с событиями на Украине. В середине 2015 года соглашение было разорвано по инициативе Парижа. Позднее Франция договорилась о передаче «Мистралей» Египту. После разбирательства российской стороне выплатили компенсацию в размере около €950 млн.

Демарш французских властей с поставками «Мистралей» привёл к появлению в России собственных современных десантных кораблей, рассказал в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин.

«Опыт, знания, которые получили российские инженеры по строительству вертолётоносцев, теперь будут использованы в создании новых российских кораблей такого типа. Это не копия французских «Мистралей», а их развитие, поскольку эта техника будет с российской начинкой, оборудованием, технологией», — отметил эксперт.

Эти вертолётоносцы будут входить в ударную корабельную группу, и вместе с другими фрегатами, эсминцами будут решать более серьёзный комплекс задач, добавил он.