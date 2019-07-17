«Повысится статус младшего состава»: служащим по контракту рядовым и сержантам поднимут зарплату

С 1 октября в России увеличат денежное довольствие рядовых и сержантов, проходящих службу в Вооружённых силах России по контракту. Кроме того, для этих категорий вырастут компенсации за наём жилья. Минобороны также расширит перечень категорий граждан, которые могут отслужить два года по контракту вместо службы по призыву в течение года. Эксперты полагают, что эти нововведения повысят социальный статус военнослужащих младшего состава.

Владимир Путин одобрил предложенные Минобороны меры по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Как пишет газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда», с 1 сентября вводится «существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава».

С 1 октября планируется повысить тарифные разряды по воинским должностям водителей категории D со второго до четвертого для водителей и с третьего до пятого для старших водителей.

Кроме того, с этой же даты устанавливается ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям категорий С и Е в размере 30% от оклада в воинской должности.

По информации издания, с октября также планируется законодательно оформить механизм повышения размера компенсационных выплат рядовым и сержантам за наём жилья, приравняв их к уровню офицеров и прапорщиков.

Кроме того, предусмотрены новые меры, призванные повысить привлекательность военной службы по контракту в должностях рядового и сержанта.

Речь идёт о расширении категории граждан, которые могут выбрать военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. Сейчас эта норма распространяется только на граждан с высшим и средним профессиональным образованием.

Минобороны также намерено предоставить равные права на проезд на безвозмездной основе к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащих по контракту в должностях рядового и сержанта, а также для курсантов военных образовательных организаций независимо от места службы.

Эти нововведения обсуждались в ходе закрытой части селекторного совещания в Минобороны, пишет «Красная звезда».

Новое решение президента говорит о повышении социального статуса военнослужащих, считает зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Эта мера поднимет привлекательность службы по контракту и повысит социальный статус младшего состава, рядовых и сержантов», — сказал парламентарий в беседе с RT.

«Последовательно повышать уровень денежного довольствия»

В конце июня Владимир Путин заявил, что власти РФ продолжат совершенствовать систему социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

«Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия», — сказал Путин 27 июня на приёме в честь выпускников высших военных учебных заведений.

Ранее стало известно, что 1 октября денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ожидает индексация. Правительство РФ утвердило соответствующие меры в начале июля.

РИА Новости

© Денис Абрамов

Согласно документу, на 4,3% вырастут оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

Кроме того, в конце 2018-го отмечалось, что зарплаты и пенсии военнослужащих будут трижды проиндексированы в предстоящие три года.

Как заявили в Минобороны, индексация произойдёт 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно. Военные пенсии в 2019—2021 годах будут расти вместе с индексацией денежного довольствия.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что в отношении служащих по контракту принято правильное решение.

«Повысится ещё больше авторитет военной службы, в армию пойдут ещё более достойные люди. Вообще сегодня армия пользуется огромным авторитетом в обществе, и я думаю, что авторитет её от этого только укрепится», — сказал эксперт.

Речь идёт о давно назревшем решении, поскольку денежное довольствие по тарифным разрядам, особенно начальных категорий, много лет не пересматривалось. Об этом RT рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

По его словам, из-за низких базовых окладов были проблемы с первичным набором на контрактную службу.

«Понятно, есть определённые преимущества и существенные надбавки особые условия службы, за выслугу лет, но всё это начинает ощущаться обычно после окончания первого контракта и заключения второго, когда уже четыре-пять лет выслуги есть и должность повыше», — отметил эксперт.

«Эти низкие оклады по должности и воинскому званию по первичным тарифным разрядам были малопривлекательные, честно говоря, последние несколько лет», — уточнил он.