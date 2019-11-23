«Повысит потенциал»: российская армия завершила перевооружение ракетными комплексами «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск России 22 ноября завершили перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Среди отличительных качеств машины эксперты выделяют мобильность, малое время развёртывания, а также манёвренность и точность ракет. Аналитики подчёркивают, что завершение перевооружения «Искандерами» повысит боевой потенциал российской армии.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на репетиции военного парада на Красной площади в Москве РИА Новости © Алексей Куденко

Сухопутные войска ВС РФ полностью перевооружены оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер». Об этом сообщило Минобороны России. Церемония вручения «Искандеров» личному составу ракетного соединения Западного военного округа состоялась 22 ноября.

«Передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Личному составу ракетного соединения передали несколько десятков пусковых установок, а также транспортно-заряжающие и командно-штабные машины.

История «Искандера»

Концептуальная разработка «Искандера» началась в 1988 году — новый комплекс должен был заменить ОТРК «Ока», при этом не подпадая под действие заключённого в 1987 году США и СССР Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение предписывало уничтожить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полёта 500—1000 км и 1000—5500 км.

Несмотря на то что ОТРК «Ока» имела дальность полёта 400 км и не подпадала под положения ДРСМД, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв по просьбе американской стороны включил в него этот комплекс.

Главный конструктор «Оки» Сергей Непобедимый лично ходатайствовал перед Военно-промышленной комиссией президиума Совмина СССР о разработке нового оперативно-тактического комплекса, на который бы не распространялись положения ДРСМД.

Генеральный конструктор ракетной военной техники, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Сергей Павлович Непобедимый

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Разработка велась КБ машиностроения в Коломне при участии ЦКБ «Титан» и Научно-исследовательского института электронных приборов (НИИЭП). Впервые «Искандер» был показан публике в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском. На вооружение комплекс поступил в 2006 году.

Основным видом используемых снарядов является твердотопливная одноступенчатая ракета 9М723К1. После запуска она летит по квазибаллистической траектории и ведёт активное маневрирование, используя газодинамические и аэродинамические рули. Это серьёзно затрудняет её перехват.

Крейсерская скорость ракеты составляет 2,1 тыс. м/с. Наименьшая дистанция до цели — 50 км, а наибольшая зависит от модификации комплекса и вида ракеты.

Комплекс несёт на себе четыре ракеты одновременно — две на пусковой установке и ещё две на машине заряжания.

Ракетный комплекс «Искандер-М» во время динамической экспозиции на выставке «Армия России — завтра» в рамках IV международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке

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ОТРК «Искандер» предназначен для поражения крупных целей, которые находятся вне досягаемости артиллерии, — командных центров и баз противника, скоплений бронетехники и надводных кораблей.

Согласно доктрине НАТО, «Искандер» (SS-26 Stone в классификации альянса) является средством создания так называемой зоны A2D — «зоны запрета доступа». Эта концепция предполагает, что силы альянса не могут находиться или передвигаться в радиусе действия систем «Искандер» без риска получения неприемлемого ущерба.

Разногласия по ДРСМД

Несмотря на то что комплекс «Искандер» не нарушает условия ДРСМД, именно одна из его ракет была выбрана Вашингтоном в качестве повода для разрыва договора. В 2014 году тогдашний американский лидер Барак Обама направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые на уровне глав государств обвинил российскую сторону в нарушении условий соглашения.

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Вашингтон утверждал, что Москва в нарушение положений договора проводила испытания ракеты 9М729 для комплекса «Искандер», дальность полёта которой якобы превышает 500 км.

Российская сторона последовательно отрицала все обвинения в том, что ракеты 9М729 имеют запрещённую ДРСМД дальность и нарушают соглашение. В конце января 2019 года Минобороны России организовало для иностранных атташе брифинг, в ходе которого показало военным представителям иностранных держав ракету и раскрыло часть её характеристик.

Представители ведомства отметили, что 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, входящей в состав комплекса «Искандер-М». В 9М729 было скорректировано количество боезарядов, а также появилась дополнительная аппаратура, что увеличило длину ракеты на 53 см. 9М729 также получила новую пусковую установку, позволяющую размещать по четыре ракеты, а не по две. Максимальная дальность полёта 9М729 составляет 480 км. Это на 10 км меньше аналогичного показателя 9М728.

Однако представители США и стран НАТО брифинг проигнорировали.



Полное перевооружение

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что схожих по характеристикам зарубежных аналогов данного комплекса не существует.

Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019»

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«Главное достоинство этого комплекса заключается в том, что он расположен на одной машине и им управляют всего три человека. Он имеет две ракеты, которые могут быть приведены в боевую готовность в течение полутора — двух минут», — подчеркнул эксперт.

По его словам, теперь «Искандеры» есть на вооружении ракетных соединений каждого военного округа.

«Сегодня последний бригадный комплект становится на вооружение в Западном военном округе. Теперь уже везде есть «Искандеры», в каждом военном округе», — подчеркнул Литовкин.

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал RT, что «Искандер» решает задачи «поражения особо важных объектов» оперативной и стратегической группировки в глубине построения войск противника.

«Комплекс используется для поражения командных пунктов, пусковых установок зенитных ракет, систем ПРО, пусковых установок ракет среднего радиуса действия с ядерными боеголовками, аэродромов, а также других особо важных объектов. Этот комплекс имеет большое значение и повысит потенциал нашей российской армии», — заключил эксперт.