Повысить погрузку: Путин призвал развивать внутренний туризм

Для развития внутреннего туризма в России необходимо поднимать сферу услуг. При этом важно, чтобы хороший сервис предоставлялся за приемлемую цену. Так эксперты и политики оценивают итоги совещания, посвященного развитию транспортной отрасли. На мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин призвал форсировать возможности страны на этом направлении при участии транспортных компаний, турагентств и гостиничного бизнеса. Также президент предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, транспортный сектор в целом пока не дождался отраслевых мер поддержки. Кроме того, игроки рынка считают, что суммы, которые могут быть выделены на его поддержку, уже не сопоставимы с потерями предприятий.

«Поддержать людей»

Совещания, посвященные поддержке и развитию разных отраслей национальной экономики в условиях пандемии COVID-19, Владимир Путин проводит несколько раз в неделю. 7 мая очередь дошла до транспортного комплекса, который серьезно пострадал от вспышки коронавируса. Объемы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте сокращаются, выручка падает, а финансовые проблемы компаний накапливаются, констатировал в начале мероприятия президент.

— Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России, в том числе у компаний должны быть средства на выплату заработной платы, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств, — заявил он.

Глава Минтранса Евгений Дитрих уточнил: падение пассажирского потока на всех видах транспорта составило от 70% до 95%.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сокращение погрузки на сети РЖД в апреле – 11%, — сообщил он. — Перевозка грузов автомобильным транспортом за март–апрель внутри страны упала на 29%. На 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте.

В частности, выручка российских судоходных компаний на фоне кризиса упала на 95%, посетовал глава совета директоров корпорации AEON Роман Троценко. Владимир Путин признал, что сезонному транспорту (прежде всего речному), чья работа продолжается всего полгода, необходимо уделить особое внимание. При этом глава государства предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии. По его словам, в список нужно включить внутренний водный транспорт, а также пригородные железнодорожные перевозки.

Для таких предприятий предусмотрены специальные меры помощи: отсрочка по уплате налогов и сборов, снижение ставки страховых взносов, временный мораторий на проверки бизнеса. Кроме того, компании могут получить безвозмездную финансовую помощь со стороны государства и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы.

Подсчёт потерь

В сложившейся ситуации сложности возникли во всех отраслях экономики, однако транспортная сфера просела значительнее остальных, считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

— Многие компании сейчас близки к банкротству, поэтому задачей номер один по спасению сектора остается удержание на плаву максимального числа участников рынка и сохранение рабочих мест. Речь идет не только о цепочке звеньев, обеспечивающих авиасообщение. Под удар попал и водный транспорт, и наземные сети: железные дороги, каршеринг, автоперевозчики-субъекты МСП. В сумме это больше 4,5 миллионов рабочих мест, — заявила она «Известиям».

Потерь из-за снижения транспортной активности населения на фоне ограничений можно ожидать на всех видах транспорта. Ранее инвесткопания InfraONE оценивала для «Известий» совокупные убытки отрасли только за март-апрель в 230,3 млрд рублей, из которых 134 млрд придется на авиакомпании и аэропорты.

В частности, авиаперевозчики, по прогнозам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие авиакомпании РФ), до конца года недополучат сотни миллиардов рублей. В апреле российская авиация потеряла 92% пассажиров в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак отметил в беседе с «Известиями», что транспортный сектор в целом пока не дождался отраслевых мер поддержки. Они обсуждаются, но реальных денег компании не получили, добавил он. При этом общие меры помощи бизнесу, такие как отсрочка по налогам и дешевые кредиты, не для всех отраслей актуальны. Например, для авиакомпаний любые кредиты при фактическом отсутствии выручки будут только увеличивать убытки, пояснил эксперт. Он добавил, что суммы, которые могут быть выделены из резервного фонда (23 млрд рублей для авиакомпаний и 10 млрд - для аэропортов) уже не сопоставимы с потерями транспортных предприятий.

В свою очередь глава ассоциации «Развитие автовокзалов страны» Борис Лоран обратил внимание, что на совещании фактически обошли вниманием междугородное автобусное сообщение, которым ежегодно пользуются миллионы россиян. Пока не ясно, получит ли какую-либо целевую поддержку эта отрасль, сказал «Известиям» эксперт.

Столь осторожные шаги по поддержке бизнеса связаны с тем, что окончательный масштаб ущерба, который нанесет экономике коронавирус, пока определить сложно, считает эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин. Именно поэтому пока применяются более простые и понятные меры, такие как отсрочки по налогам, запрет проверок, льготное кредитование. Помогать отдельным отраслям тоже придется, но в каких масштабах оказывать поддержку, будет ясно, когда распространение коронавируса пойдет на спад, добавил эксперт.

«Без этого вообще невозможно»

Президент во время совещания призвал сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса и развития инфраструктуры, чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, а также доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах.

— Имею в виду крупные, долгосрочные заказы для нашей промышленности, для железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей и, конечно, для строительных компаний, индустрии стройматериалов, — пояснил он.

Так, РЖД попытается сохранить инвестпрограмму на уровне более 600 млрд рублей за счет механизма бессрочных облигаций, сообщил президенту гендиректор компании Олег Белозеров.

— Базовые решения по облигациям уже приняты, требуется закрепить ряд уточнений и разъяснений. Мы будем готовы начать выпуск бессрочных облигаций в течение месяца, – заявил руководитель холдинга.

В 2020-м компания готова разместить облигации на сумму не менее 370 млрд рублей. Владимир Путин подержал идею и попросил кабмин вместе с Центробанком в ускоренном режиме подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава государства призвал активнее развивать и внутренний туризм. Несмотря на то, что отдельные страны постепенно выходят из режимов внутренних ограничений, пока трудно сказать, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок нашим гражданам, отметил Владимир Путин.

— Это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма, точнее сказать, форсировать наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний (без этого вообще ничего невозможно сделать), турагентств, гостиничного бизнеса, — пояснил глава государства.

По его словам, нужно создавать привлекательные маршруты и открывать в нашей стране новые направления, куда будет удобно добраться и с интересом провести время. Кроме того, президент считает, что в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни и перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики необходимо включить и действия по развитию внутреннего туризма.

— Для этого нам важно поднимать сферу услуг. Очень важно, чтобы хороший сервис предоставлялся за приемлемую цену. Нельзя, чтобы в трехзвездочных гостиницах люди платили столько же, как, например, за пять звезд в Турции, — заявил «Известиям» сенатор Владимир Джабаров.

Для развития туризма необходимо активно развивать и инфраструктуру — после снятия ограничений улучшение условий может подтолкнуть спрос со стороны зарубежных гостей , подчеркнул парламентарий. По его словам, в России много интересных мест, которые могут привлечь и зарубежных гостей.

Пять звонков

В этот же день у президента состоялось сразу несколько телефонных бесед с зарубежными лидерами. С Дональдом Трампом Владимир Путин обсудил борьбу с коронавирусом. Американский лидер в ходе разговора предложил направить в Россию партию медицинского оборудования, сообщили в пресс-службе Кремля. Согласно информации Белого дома, политики также обменялись мнениями по поводу контроля над вооружениями — не секрет, что камнем преткновения в отношениях Москвы и Вашингтона стало разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, до сих пор неясна и судьба СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), который истекает в феврале 2021 года.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Во время беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ были подтверждены планы по расширению кооперации профильных ведомств в области здравоохранения. В частности, речь идет о разработке медицинских препаратов. А вот с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым российский лидер помимо обсуждения последствий пандемии обменялся теплыми поздравлениями в связи 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что и во время общения с Дональдом Трампом была акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые позволили в годы Второй мировой войны победить общего врага. Между тем, в Елисейском дворце заявили, что в этот же день Эммануэль Макрон в разговоре с главой РФ выразил признание и дружбу русскому народу по случаю празднования 9 мая.