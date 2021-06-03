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Повысить налоги или оставить в покое? Слово за российскими министрами - онлайн-трансляция

03 июня 2021, 14:55  •  43 • Политика
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) эксперты обсудят будущее налоговой системы России. В том числе, участие в дискуссии принимают министры. Царьград ведёт онлайн-трансляцию с места события.
Говорить собравшиеся будут о новых условиях, в которых приходится работать бизнесу. Именно они и задают тон изменениям в налоговой системе, отмечают организаторы события. Предполагается, что новые сервисы и форматы для налогообложения позволяют ещё и лучше администрировать налоги.
"Эти изменения касаются в первую очередь малого и среднего бизнеса. В прошлом году ведение отчетности в электронном виде стало для бизнеса обязательным. Вместе с тем введение обязательства по использованию ККТ привело к необходимости отмены ЕНВД и способствовало "обелению" бизнеса", - отмечено в описании дискуссии.
В то же время, некоторые специальные налоговые режимы теперь нельзя применять из-за внедрения маркировки. Таким образом, налоговая нагрузка на бизнес выросла. Как налоговая политика должна стимулировать развитие бизнеса? Как цифровизация может изменить отношения между бизнесом и органами власти? Как обеспечить эффективное администрирование и не дать бизнесу задохнуться? В конце концов, будут ли новые налоги и нужны ли они в принципе? В дискуссии, в том числе, принимают участие министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития России Максим Решетников, а также представители бизнеса. Модератор дискуссии - председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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