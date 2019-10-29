Повысить доверие бизнеса к полиции и перевести мигрантов на электронные документы

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29 октября 2019, 21:09  •  42 • В России

Перед правительством стоит цель: с 2021 года темпы экономического роста в России должны быть не ниже 3%. В кабмине признают, что пока экономика буксует, и ее нужно «подстегнуть». Премьер Дмитрий Медведев подписал список поручений, выполнение которых, по его словам, должно ускорить экономический рост. Документ был размещен во вторник на сайте кабмина.

- Поручения направлены на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами и улучшение контрольно-надзорной деятельности, - сообщил Медведев.

Все в списке поручений Медведева 28 пунктов. Вот лишь некоторые из них.

- Коммерческим банкам должна быть предоставлена возможность оперативно получать сведения для проверки доходов заемщиков через сайт госуслуги. Важно: делать это банки смогут лишь при согласии заемщика. Сейчас потенциальные заемщики банков самостоятельно предоставляют документы о доходах и имуществе. Кредитные организации имеют возможность проверять эти сведения, например, в кредитной истории клиента.

Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2020 года.

- МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, Верховный суд и Минэкономразвития должны представить меры по повышению доверия к правоохранителям и судам со стороны бизнеса.

Срок - 16 декабря.

- Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и МВД внести в правительство проект федерального закона о применении ставки НДФЛ в 13% для налоговых нерезидентов. Сейчас в отношении налоговых нерезидентов применяется ставка 30%. Таким образом, ставку НДФЛ для нерезидентов в России планируется снизить до уровня резидентов.

Срок – 12 марта 2020 года.

- МВД и Минкомсвязи должны обеспечить возможности подачи иностранными гражданами заявлений на получение госуслуг в сфере миграции в электронном виде.

Срок - до 1 декабря 2023 года.

- Министерствам с участием органов исполнительной власти регионов обеспечить координацию реализации мероприятий по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения в 20 субъектах Российской Федерации с наименьшей долей занятого населения в структуре трудоспособного населения. В том числе с учетом применения механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности, организации опережающего профессионального обучения, организации стажировок выпускников образовательных организаций.

Срок - до 1 июля 2020 года.

- Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России внести проект федерального закона, предоставляющего возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России акций санированных банков в других формах, а именно: путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований), прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже.

Срок - до 1 июля 2020 года.

- Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и Федеральной антимонопольной службе внести предложения по дополнительным мерам, стимулирующим увеличение доли закупок у отечественных производителей при реализации национальных проектов и государственных программ.

Срок - 2 декабря 2019 года.

- Минпромторгу и Минэкономразвития внести в правительство проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения объемов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции .

Срок – 16 декабря 2019 года.

- Минфину и Минэкономразвития разработать предложения по увеличению инвестиционных расходов бюджета до 6% к 2024 году, бюджетов регионов - до 15%.

Срок – 2 декабря 2019 года.

- Минфину и Минэкономразвития обеспечить принятие федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» и его вступление в силу .

Срок – 16 декабря 2019 года.

- Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения по новому механизму стимулирования частных инвестиций, который предполагает софинансирование проектов из средств Фонда национального благосостояния.

Срок исполнения - 2 декабря 2019 года.

- Минэкономразвития и Минобрнауки представить план мероприятий по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров.

Срок - 16 декабря 2019 года.

- Минфину , Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний.

Срок - 1 июля 2020 года.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Экономист Денис Ракша: «На банковских счетах скопились 60 триллионов рублей. Правительство хочет, чтобы эти деньги превратились в инвестиции»

- В целом меры правительства правильные. Если попытаться их описать коротко - это меры по созданию в России благоприятного инвестиционного климата. Правительство хочет, чтобы деньги корпоративного сектора и физических лиц (в общей сложности у них на банковских счетах лежат 60 триллионов рублей) превращались в инвестиции. Пока этого не происходит. Правительство считает, это потому, что бизнесу некомфортно: налоговое бремя высокое, частые проверки, прессинг правоохранителей. Но возможно, бизнесу мер правительства все же будет недостаточно, - сказал «КП» экономист Денис Ракша. - Дело в том, что падение объема инвестиций началось с 2012 года, когда в России началась антиофшорная кампания. В результате наш бизнес стал работать «в белую», но инвестировать деньги он уже не хочет, потому что уже не может получить такие колоссальные прибыли, как при работе офшоров. Вот и получается, что правительство хочет заманить бизнес разными послаблениями, а наш бизнес хочет не просто послаблений, а новой схемы, с помощью которой он бы мог опять получать сверхдоходы. Именно поэтому есть опасность, что, казалось бы, совершенно правильные с экономической точки зрения меры правительства, могут не сработать.

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