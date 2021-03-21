«Повысит безопасность сделок»: Минцифры предложило использовать сервис госуслуг для продажи подержанных автомобилей

Автомобилисты смогут оформлять сделки по купле-продаже подержанных транспортных средств через портал госуслуг. Об этом говорится в разработанном приказе Минцифры. Как считают в ведомстве, внедрение нового механизма позволит исключить риск ошибок при заполнении документов, а также повысит безопасность при осуществлении сделок. Изменения могут вступить в силу с 1 мая 2021 года.

В России в ближайшее время могут появиться новые возможности для оформления сделок по купле-продаже подержанных транспортных средств и договоров лизинга. Об этом говорится в тексте приказа Минцифры. Подобные сделки можно будет совершать через портал госуслуг.

В случае утверждения документа граждане РФ смогут создавать электронные документы, подписывать их с помощью цифровой подписи и направлять третьим лицам при заключении или расторжении договоров купли-продажи ТС, а также договоров лизинга, за исключением сделок, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями.

Как отмечает РИА Новости, продавец должен будет загрузить на портал госуслуг ряд документов, среди которых паспорт ТС, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии). Также он должен будет решить, оставлять ли себе госномер автомобиля.

Кроме того, приказом предлагается оформлять через портал договоры на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому многофункциональными центрами (МФЦ). Вдобавок ипотечные заёмщики смогут направлять кредиторам требования об изменении условий договоров, тогда как сами кредиторы будут высылать уведомления о внесённых изменениях.

«Принятие проекта приказа позволит предоставить гражданам возможность удалённо участвовать в правоотношениях, повысит популярность Единого портала как платформы юридически значимого взаимодействия граждан с органами государственной власти и между самими гражданами», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Согласно документу, изменения должны вступить в силу с 1 мая 2021 года.

РИА Новости

© Максим Богодвид

По словам директора департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексея Горобцова, предлагаемый механизм осуществления сделок упростит процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами.

«В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключён риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — сказал он.

«Положительная тенденция по цифровизации»

Как отметил в беседе с RT автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, появление новых цифровых возможностей — движение в правильном направлении.

«Но автомобилисты должны понимать, что это лишь заключение договора, а не весь процесс купли-продажи. Всё равно, когда вы покупаете автомобиль, вам хочется посмотреть на него, в каком он состоянии. Кроме того, покупателю всё равно придётся ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет (во всяком случае пока) площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД», — сказал Кадаков.

По его мнению, преимущество предлагаемых изменений заключается в том, что у продавца появляется электронно зафиксированный факт продажи ТС.

«Если новый владелец по истечении положенных десяти дней не поставит машину на учёт, то в будущем, возможно, проще будет доказать, что машина продана и что все штрафы, которые автоматически приходят с камеры, должны быть переведены на нового фактического владельца. Кроме того, возможно, будет проще доказать в налоговой, что машина уже вам не принадлежит с такого-то числа и все налоговые отчисления должны быть оформлены на нового владельца. Надо посмотреть, как это будет работать на практике», — подчеркнул специалист.

При этом он призвал автомобилистов быть внимательными и посоветовал не обмениваться со сторонними лицами всеми своими электронным данными: «То, что у вас зашито в «Госуслуги», пусть там и остаётся, оно в договор купли-продажи будет подтягиваться автоматически».

В свою очередь, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев также призвал дождаться появления услуги на портале, чтобы оценить её механизм на практике. При этом он отметил положительную тенденцию по цифровизации.

«Естественно, когда это будет достигнуто, то осуществить махинации станет намного сложнее, и, соответственно, государству будет намного легче всё это контролировать. Что касается граждан, нужно будет всё это увидеть на практике. Граждане в данном случае, я думаю, останутся довольны как минимум тем, что сама система позволяет это делать в дистанционном формате», — заметил собеседник RT.