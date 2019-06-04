«Повысить авторитет»: как Зеленский нанимал американских лоббистов во время выборов

Президент Украины Владимир Зеленский нанимал американскую лоббистскую группу Signal Group Consulting для повышения собственного авторитета в Соединённых Штатах. Об этом говорится в договоре, опубликованном Минюстом США 24 апреля — через несколько дней после победы политика на выборах. С документом ознакомился RT. Сведения о том, что команда Зеленского заключила соглашение с лоббистами, появились в СМИ ещё 18 апреля, однако тогда представители кандидата в президенты опровергли эти сообщения, назвав их «очередной волной дезинформации» перед голосованием.

Президент Украины Владимир Зеленский прибегает к услугам американских лоббистов для организации правительственных встреч в Вашингтоне. Так, опубликованный Министерством юстиции США 24 апреля документ, с которым ознакомился RT, свидетельствует о том, что Зеленский заключил контракт с лоббистской группой Signal Group Consulting на сумму $60 тыс.

Напомним, впервые данные о сделке на такую сумму между компанией и тогда ещё кандидатом в президенты Украины появились в СМИ 18 апреля. Сообщалось, что Минюст США 12 апреля в соответствии с требованиями принятого в 1938 году закона о регулировании деятельности иностранных агентов (FARA) обнародовал договор между Зеленским и Signal Group Consulting.

В качестве представителя Владимира Зеленского указывался Маркус Коэн, а сам контракт был заключён на срок до 31 мая 2020 года.

Перед лоббистами ставились такие задачи, как разработка программы по связям с общественностью и правительством, организация соответствующих встреч, представление Зеленского и его команды американским СМИ, помощь в проведении интервью и установлении контактов с аналитическими центрами, консультирование по выстраиванию отношений с прессой и властями США.

Как подчёркивалось в документе, главная цель контракта — «повысить авторитет» Владимира Зеленского.

Однако представители команды Зеленского в тот же день, 18 апреля, опровергли информацию о договоре с Signal Group Consulting. Они подчеркнули, что это «очередная волна дезинформации», связанная со вторым туром выборов президента Украины, который был назначен на 21 апреля.

«В связи с очередной волной дезинформации, распространённой в СМИ накануне второго тура выборов президента Украины, официально заявляем: команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Signal Group», — говорилось в сообщении на странице команды Зеленского в Facebook.

Тем не менее спустя всего лишь несколько дней после победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, 24 апреля, Минюст США опубликовал договор об оказании услуг независимым подрядчиком между Зеленским, представителем которого вновь выступал Маркус Коэн, и Signal Group Consulting.

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«Выполняя условия настоящего договора и Маркус Коэн и Владимир Зеленский — Слуга народа, подписавшиеся под его текстом, подтверждают и гарантируют, что Маркус Коэн должным образом уполномочен действовать от имени Владимира Зеленского — Слуги народа», — указывается в документе от 24 апреля.

При этом изменился срок действия соглашения — оно было заключено теперь уже только до 1 мая 2019 года, как следует из самого документа. Однако там указывалось, что договор может быть обновлён по письменному согласию сторон.

В то же время сама сумма контракта осталась прежней — $60 тыс. Кроме того, в контракте указывается, что все возможные расходы на работу в социальных сетях, создание цифровой стратегии, вебсайтов, поисковой оптимизации должны оплачиваться отдельно.

Нет опыта госуправления

Тот факт, что срок действия контракта сократился на год, говорит о желании решить проблему узнаваемости Зеленского в американских СМИ максимально оперативно. Такое мнение в разговоре с RT выразил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В то же время опровержение командой Зеленского самого существования договора с американскими лоббистами показывает отсутствие опыта госуправления, подчеркнул эксперт.

«На сегодняшний день президент Украины Зеленский испытывает серьёзный кадровый голод, и он заявляет о том, что будет обращаться к профессионалам. В данном случае они наняли американских лоббистов. Другое дело, что контракт динамично меняется в перспективах с 2020 до 2019 года, что говорит о желании решать эти проблемы оперативно. В то же время опровержение сообщений о существовании контракта связано с отсутствием опыта государственного управления», — отметил политолог.

Как отметил в разговоре с RT профессор РУДН, политолог Юрий Почта, использование лоббистов в Соединённых Штатах — это широко распространённая практика, и зарубежные политики и бизнесмены тоже обращаются к услугам лоббистов.

Однако, как подчеркнул эксперт, остаётся неясным, зачем людям Зеленского надо было как-то открещиваться от того факта, что они обращались к лоббистам.

«На самом деле Владимиру Зеленскому придётся достаточно много усилий приложить для того, чтобы создать себе репутацию в Соединённых Штатах. Серьёзная проблема в том, что как политик он никому не известен, поэтому Зеленскому приходится использовать и дополнительные средства для повышения своей узнаваемости. Видимо, в его команде посчитали, что это некое порочащее явление, не очень благоприятное для украинской общественности и пытались скрыть», — заключил эксперт.

Между тем 2 июня пресс-служба Владимира Зеленского сообщила, что Дональд Трамп пригласил украинского президента посетить США с официальным визитом. Однако американская сторона пока не подтвердила факт приглашения.