Повысим пенсии, но...: Какой подвох ждет работающих пенсионеров с 1 августа

С 1 августа в России работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Однако без подводных камней, как обычно, не обошлось. Перерасчет пенсий получат лишь те пенсионеры, за которых перечислялись взносы в Пенсионный фонд.

Пенсионная реформа

Осенью 2018 года, несмотря на абсолютное неодобрение народа, власти приняли Пенсионную реформу, которая повысила пенсионный возраст на 5 лет. Правительство божилось, что сэкономленные за счёт этого деньги пойдут на увеличение пенсий старикам. Однако только за первый год реализации этой реформы выявилось множество подводных камней. Так, оказалось, что реальные выплаты самой малообеспеченной части уже ставших пенсионерами граждан не повысились, вопреки обещаниям. Вскрылись ошибки при формировании списка сельскохозяйственных профессий, дающих пенсионные льготы. Применительно к накопительной пенсии явно нелогичной выглядела ситуация, когда человек, заключивший договор с НПФ после 31 декабря 2018 года, попадал в иное положение по сравнению со сделавшими это ранее. Отдельным вопросом шла отмена индексации пенсии работающим пенсионерам.

Перерасчет пенсий 1 августа

В ПФР сообщают, что 1 августа всем работающим пенсионерам будет произведен перерасчёт пенсий. Казалось бы, хорошие новости, однако чиновники не смогли удержаться, чтобы не добавить какой-нибудь подвох. Пересмотр выплат затронет только тех граждан, за которых перечислялись взносы в Пенсионный фонд, сообщила замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она отметила, что гражданам не придется обращаться за перерасчетом в ПФР. Что же касается размера прибавки, то он будет зависеть от количества заработанных в прошлом году пенсионных балов. Но не более трёх, уточнила она.

"Работодатели должны были платить за этих сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд", - сказала она в интервью "Парламентской газете".

Мнение эксперта

Нынешнее состояние пенсионной системы России прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько. По его словам, сейчас она находится в глубоком кризисе, и без помощи федерального бюджета сам Пенсионный фонд России вскоре не сможет выполнять обязательства перед нынешними пенсионерами.

Одной из главных причин сложившегося положения эксперт называет беспрецедентный уровень разворовывания денег в негосударственных пенсионных фондах.