«Повысился статус тревоги»: Геннадий Онищенко — о распространении, профилактике и лечении коронавируса

Новый коронавирус 2019-nCoV в КНР имеет природное происхождение. Такого мнения придерживается эпидемиолог, бывший главный государственный санитарный врач России, а в настоящее время депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко. В интервью RT он заявил, что в борьбе с вирусом КНР может потребоваться помощь других стран. Также специалист отметил, что среди существующих медицинских препаратов уже есть лекарства, убивающие 2019-nCoV, но их эффективность в излечении коронавирусной инфекции не изучена, а для разработки и массового производства адресной вакцины требуется время.

— Геннадий Григорьевич, что вы думаете об опасности нового коронавируса 2019-nCoV и скорости его распространения в Китае и в мире?

— Этот коронавирус — один из 39 вирусов, которые известны человечеству с 1965 года. Он очень близок к ближневосточному респираторному синдрому, к SARS (в СМИ известен как атипичная пневмония. — RT), вспышка которого была в 2002 году также в Китае.Тогда было более 5000 заболевших и примерно 700 умерших. Сейчас цифры быстро достигли тех, что были известны за год распространения SARS.

Всемирная организация здравоохранения назвала уровень опасности для Китая чрезвычайно высоким и определила его высоким для всего остального мира. То есть повысился статус эпидемической тревоги международной врачебной корпорации.

При этом сказать, что идёт эпидемический подъём, нельзя. Если говорить о медицинской статистике, то это пока ещё небольшое распространение.

— Что вы можете сказать о возможном происхождении вируса?

— Большинство случаев зарегистрировано в провинции Хубэй, где началось это заболевание. Это, на мой взгляд, подтверждает, что речь идёт всё-таки о природно-очаговой болезни. Там есть привязка к природным особенностям, потому что и умершие, и почти половина заболевших — из этой провинции.

— Как вы оцениваете меры, которые срочно принимают китайские власти и другие государства?

— С удовлетворением хочу отметить, что высшее политическое руководство страны вмешалось в этот процесс на самых первых стадиях. Это говорит об ответственном отношении как к своему народу, так и к ситуации в мире.

Тем не менее ситуация усугубляется тем, что в КНР с 25 января празднуется китайский Новый год. Следовательно накануне было большое внутристрановое передвижение сотен миллионов человек.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Что касается внешнего фактора, в дальневосточном регионе нашей страны многие десятки тысяч граждан КНР работают в торговле, в социальной сфере. Это может резко усугубить ситуацию на территории РФ. Сегодня российско-китайская граница, которая насчитывает более 2000 км и много пунктов перехода, закрыта. Ко 2 февраля наша страна определится, открывать ли её.

Ситуацию в Европе можно назвать благополучной. Да, был завоз во Францию, в Германию. Но самое главное, что все завозы, которые были в Европу и на американский континент, не имели распространения, повторных случаев заражения не происходило. Это очень благоприятный симптом, который внушает определённый оптимизм.

— Правда ли, что вирус поражает не всех людей, а действует избирательно?

— Известно, что среди умерших все люди, кроме одного или двух, старше 65 лет и имеют очень отягощённый анамнез болезней. Это люди с онкологией, с диабетом, с сердечно-сосудистой патологией и так далее. Другими словами, болезнь поражает, в её самом крайнем варианте тяжести течения, старшее поколение. Среди детей зарегистрировано только два случая.

— Ранее вы говорили о том, что около 30 видов препаратов работают против этого вируса. Не могли бы вы объяснить, что это за лекарства, имеются ли они в достаточном количестве?

— Я говорил о данных, полученных от моих коллег из Китая. Была сделана попытка оценить имеющиеся в широкой медицинской практике, уже допущенные, разрешённые препараты применительно к этому вирусу. Шанхайский университет протестировал имеющиеся в медицинской сети антиретровирусные препараты и пришёл к выводу, что коронавирус чувствителен к 12 препаратам, которые применяются для лечения ВИЧ-инфицированных.

В полном списке из 30 наименований есть также препараты китайской медицины, которые не применяются в широкой практике в других странах. Есть в нём ряд антидепрессантов и препаратов, которые борются с аллергическими проявлениями. Это не новые препараты, которые кто-то уже разработал, — за такой короткий промежуток времени невозможно это успеть. Поэтому сделана попытка именно оценить то, что есть.

Также положительный результат показал метод экстракорпоральной мембранной оксигенации, когда у больного забирается кровь, обогащается вне организма и снова вводится в этот организм. Ведь люди умирают из-за того, что их кровь не обогащается кислородом, а это вызывает отёк легкого и приводит к удушению человека и быстрой смерти.

Коронавирус чувствителен к 30 уже существующим препаратам

Reuters

© Yonhap

— Какие профилактические меры против распространения этого заболевания вы считаете наиболее эффективными?

— Главные средства профилактики — ношение масок, использование дезинфицирующих средств в быту (при мытье посуды, при уборке территории, при уборке квартир). Большое дело сделали китайские власти, когда запретили массовые праздники и рынки. Во время обследования Уханьского рынка, в частности, во многих продуктах питания, которые там были, находились следы, генетические обломки этого вируса. Прямо на продуктах. Поэтому это запрещено сегодня, причём по всей стране. Это тоже хорошая профилактическая мера.

Но вот то, что китайские власти используют армию и закрывают такие огромные города, как Ухань (а это 11 млн человек), мне представляется избыточной мерой. Сейчас всё-таки нужно сосредоточиться на том, чтобы объяснить людям, как им профилактировать это заболевание, и обеспечить их всем необходимым. Например, мы сегодня знаем, что Китай испытывает недостаток масок. Не все люди информированы о том, что же им лично надо делать, чтобы не заболеть. И вот на этом сегодня нужно сосредоточить внимание.

— Все опасаются, что распространение вируса примет характер эпидемии, настоящего бедствия. Расскажите о диагностике и лечении 2019-nCoV...

— Наибольшую опасность представляет человек, находящийся в инкубационном периоде. С момента заражения до проявления клинических признаков проходит примерно 14 дней. На этом этапе внешне здоровый человек уже может быть опасен для окружающих. Поэтому меры профилактики — это разграничение, прекращение перемещения и раннее выявление, диагностика.

Основные меры профилактики нового вируса — прекращение перемещения и ранняя диагностика

Reuters

© Yonhap

Генетический паспорт вируса уже составлен, а это даёт основания всем странам мира, которые владеют ПЦР-диагностикой, создать свои национальные препараты для диагностики.

Что касается лечения, то названные мной 30 препаратов — это лекарства, эффективность которых пока не изучена. Да, установлено, что они мешают этому вирусу, убивают его в нашем организме, но насколько они эффективны, нам пока трудно установить. Разработка новых препаратов требует времени.

— В России глубокие знания о вирусах разных видов. Могут ли отечественные специалисты, врачи помочь своим коллегам в Китае? Нуждаются ли китайские коллеги в помощи других государств?

— Наши новосибирские учёные уже имеют препарат, который губит этот вирус, однако нужны очень большие объёмы. Ведь одно дело создать в лаборатории небольшую порцию препарата, другое — наладить масштабное производство. В Китае развита фармпромышленность, и информация от наших коллег может представлять для них ценность. Конечно, мы можем помочь специалистами, если понадобится.

Мне кажется, что сегодня Китайская Народная Республика нуждается в материальной помощи. Мы видим из сообщений прессы, что у них не хватает элементарно масок, они не успевают нарабатывать их на огромное количество граждан. Это тоже очень важное обстоятельство. Всё, что нужно, я думаю, весь мир готов предоставить. Я думаю, что весь мир, и прежде всего медицинское сообщество, должно собраться и сделать всё возможное, чтобы предотвратить распространение вируса.