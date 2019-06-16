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Повышенные меры безопасности в Душанбе: Два вертолета Ми-24 сопроводили отлет Путина

16 июня 2019, 22:39  •  82 • Политика
Глава России Владимир Путин покинул Душанбе после саммита СВМДА. Его отлет сопровождали два вертолета Ми-24.
Президент России Владимир Путин покинул столицу Таджикистана в сопровождении двух вертолетов Ми-24. Кадры президентского самолета, вылетающего из аэропорта Душанбе, опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
На кадрах видно, как "борт № 1" медленно поднимается в воздух. Два вертолета Ми-24 сопровождают самолет на протяжении всего взлета. Сообщается, что это связано с повышенными мерами безопасности в столице Таджикистана.
"Повышенные меры президентской безопасности: Самолет Путина взлетает в аэропорту Душанбе в сопровождении двух Ми-24", - написал Дмитрий Смирнов.
Напомним, что российский лидер прибыл в столицу Таджикистана 14 июня для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На полях саммита Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества и инвестиции в российскую экономику.
Фото: Twitter/@dimsmirnov175

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