Повышенные меры безопасности в Душанбе: Два вертолета Ми-24 сопроводили отлет Путина

Президент России Владимир Путин покинул столицу Таджикистана в сопровождении двух вертолетов Ми-24. Кадры президентского самолета, вылетающего из аэропорта Душанбе, опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как "борт № 1" медленно поднимается в воздух. Два вертолета Ми-24 сопровождают самолет на протяжении всего взлета. Сообщается, что это связано с повышенными мерами безопасности в столице Таджикистана.

"Повышенные меры президентской безопасности: Самолет Путина взлетает в аэропорту Душанбе в сопровождении двух Ми-24", - написал Дмитрий Смирнов.

Напомним, что российский лидер прибыл в столицу Таджикистана 14 июня для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На полях саммита Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества и инвестиции в российскую экономику.

Фото: Twitter/@dimsmirnov175