«Повышенная пробивная способность»: в чём преимущества российской авиационной ракеты нового поколения «Бронебойщик»

Поставки в российские войска новейшей неуправляемой 80-мм ракеты С-8ОФП «Бронебойщик» начнутся после 2023 года. Об этом сообщил исполнительный директор входящего в «Ростех» АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин. Ракета пополнит арсенал отечественных вертолётов Ми-8 и штурмовиков Су-25. Её особенность заключается в способности взрываться после преодоления преграды, что позволяет поражать цели в закрытых сооружениях. По информации разработчика, С-8ОФП имеет баллистическую дальность в 11 км и оснащена боевой частью, превосходящей по мощности предшествующие образцы в 5—6 раз. Этих характеристик удалось достичь прежде всего благодаря разработке уникального малогабаритного двигателя. Как считают эксперты, появление в войсках «Бронебойщика» заметно усилит ударные возможности армейской авиации страны.

Исполнительный директор входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин в интервью РИА Новости сообщил, что начала поставок в российскую армию неуправляемой авиационной ракеты (НАР) нового поколения С-8ОФП «Бронебойщик» стоит ожидать после 2023 года.

По словам топ-менеджера, сейчас документы о принятии на вооружение этого боеприпаса проходят согласование в органах военного управления. После этого Минобороны сможет начать закупки «Бронебойщика».

«С учётом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — рассказал Кочкин.

До этого сообщалось о том, что передача войскам С-8ОФП должна начаться в 2021 году. Государственные испытания боеприпаса завершились в 2019 году, затем он дорабатывался, чтобы соответствовать ряду новых требований Минобороны.

«Характеристики не имеют аналогов»

«Бронебойщик» предназначен для поражения транспортных средств, лёгкой бронетехники, надводных целей, живой силы и техники, находящихся как на открытой местности, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Разработчик С-8ОФП — тульское АО «НПО «Сплав», которое входит в состав «Техмаша».

Новейшая ракета может применяться из штатных блоков орудий Б8М-1 и Б8В20-А, которые подвешиваются на блочные держатели вертолётов и самолётов. Эти изделия способны вместить до 20 боеприпасов.

Загрузка неуправляемых боеприпасов в блок вертолёта армейской авиации ВКС РФ

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В российской армии С-8ОФП войдёт в арсенал линейки вертолётов Ми-8 и штурмовиков Су-25. При этом, как отмечает разработчик, новейшая неуправляемая ракета может запускаться и с наземных носителей — боевых машин на гусеничном и на колёсном ходу.

«Тактико-технические характеристики («Бронебойщика». — RT) по эффективности действия, эксплуатационной надёжности и безопасности ракеты не имеют аналогов. С-80ФП предназначен для поражения одиночных и групповых целей: небронированной и легкобронированной техники, надводных кораблей», — говорится в материалах «Техмаша».

Главная особенность С-8ОФП заключается в наличии осколочно-фугасной проникающей боевой части. Благодаря ей ракета может пробивать различные заграждения, которые находятся на пути к цели. Более того, при необходимости боевая часть «Бронебойщика» способна детонировать и перед преградой, и при ударе о неё.

Как рассказал в декабре 2019 года в интервью агентству ТАСС Владимир Лепин, занимавший тогда пост гендиректора «Техмаша», вариативность подрыва боевой части позволяет лётчикам выбирать наиболее оптимальный способ поражения цели в зависимости от поставленных задач. Момент детонации определяется с помощью настройки механического взрывателя.

«Это значит, что боеприпас (С-8ОФП. — RT) имеет свойства как проникающего действия, так и осколочного. Какое будет использовано — зависит от поставленной задачи. Нередко бывает, что перед взлётом получено одно пилотное задание, в воздухе ситуация может резко поменяться. Но в случае с «Бронебойщиком» вопрос решается на месте, самолёт не придётся поднимать в воздух дважды», — пояснил Лепин.

В целом по своим боевым возможностям «Бронебойщик» превосходит штатную неуправляемую ракету С-8 в 5—6 раз, несмотря на одинаковый с ней калибр — 80 мм. Кроме того, его можно применять в самых разных метеоусловиях и в любое время суток.

Из статьи специалистов НПО «Сплав», опубликованной ранее в журнале «Национальная оборона», следует, что создание «Бронебойщика» стало возможным благодаря проведённым ранее работам по совершенствованию снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), стоящих на вооружении Сухопутных войск и Военно-морского флота РФ.

В результате конструкторам удалось реализовать принципиально новые подходы к модернизации неуправляемых ракет калибра 80 мм, широко распространённых в армейской и штурмовой авиации России ещё с 1970-х годов.

Прогресс в развитии боеприпасов этого типа сдерживали прежде всего габаритно-массовые и энергетические характеристики ракетного двигателя на твёрдом топливе (РДТТ). В связи с этим тульские инженеры акцентировали внимание на изготовлении совершенно нового силового агрегата.

«Бронебойщик» получил малогабаритный высокоэнергетический двигатель на смесовом твёрдом топливе. Энергоотдача от единицы его массы увеличилась в 1,8—2 раза по сравнению с предшествующим РДТТ. При этом, несмотря на уменьшение массы и габаритов, силовая установка С-80ФП сохранила способность эффективно работать в экстремальных температурных условиях.

Кроме того, специалисты «Сплава» в 1,5—2 раза сократили энергию отдачи ракеты при одиночной и серийно-залповой стрельбе, снизили нагрузку на планер носителя и исключили вероятность вылета частиц топлива при стрельбе.

Пуск ракеты с вертолёта армейской авиации

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Интеграция малогабаритного двигателя в конструкцию С-80ФП позволила втрое нарастить объём «боевой нагрузки» и увеличить максимальную баллистическую дальность стрельбы боеприпаса до 11 км. Наряду с этим тульские специалисты улучшили показатели точности «Бронебойщика».

Дальнейшим развитием «Бронебойщика» должен стать новейший боеприпас «Монолит» калибра 122 мм. Предполагается, что в войсках он заменит семейство неуправляемых авиационных ракет С-13, которые в модернизированных вариантах находятся на вооружении ещё с советских времён.

Носителями перспективной ракеты станут самолёты и вертолёты ВКС, которые могут применять С-13. На сегодняшний день характеристики «Монолита» не раскрываются. Однако эксперты ожидают снижения его массогабаритных показателей и повышения точности применения этого боеприпаса.

«Универсальная ракета»

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что с появлением «Монолита» армейская авиация России получит возможность эффективно уничтожать цели в различных инженерных сооружениях.

«Анализ опыта боевых действий последних лет в Сирии, Ираке и других регионах, где действуют террористические группировки, показывает, что бандформирования часто укрываются и создают склады в пещерах, подземных укрытиях, сооружениях, тоннелях. Поражение таких укреплённых целей стало насущной задачей авиации», — пояснил Мураховский.

Он считает, что детище тульского «Сплава» как раз и позволит эффективно уничтожать защищённые объекты террористических группировок. Мураховский также не исключил, что в процессе модернизации «Бронебойщик» может превратиться в управляемый боеприпас.

«Главное преимущество С-8OФП заключается, на мой взгляд, в новой боевой части, которая обладает повышенной пробивной способностью и более мощным осколочно-фугасным воздействием по цели. В перспективе эта ракета может стать корректируемой. Насколько я знаю, такие работы сейчас ведутся», — рассказал Мураховский.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов также подчеркнул, что «Бронебойщик» разработан главным образом для ликвидации вражеских объектов в различных фортификациях. Правда, аналитик считает, что С-8OФП будет прекрасно справляться и с поражением позиций и сил высокотехнологичного противника.

«Бронебойщик» — это универсальная ракета, которая почти гарантированно даст нашей армейской авиации возможность уничтожать бронетехнику нового поколения, бетонные укрепления, пункты управления, склады, огневые точки любого противника. У этой ракеты более прочный сердечник, достаточно мощная боевая часть, хорошая кинетическая энергия и пробивная способность», — рассуждает Кнутов.

Эксперт напомнил, что С-8OФП была создана на технологическом базисе, сформированном в ходе модернизации снарядов для РСЗО, которые предназначены для поражения площадных целей. Несмотря на это, по мнению Кнутова, «Бронебойщик» можно назвать высокоточным оружием.

«Перед тульскими конструкторами стояла задача снизить расходы на эксплуатацию армейской авиации. «Бронебойщик» удовлетворяет этому требованию, в том числе за счёт повышения точности. Этот боеприпас относится к классу неуправляемых ракет, но имеющаяся у нас информация позволяет сделать вывод, что С-80ФП способен пробивать броню и бетон, не оставляя шансов находящимся внутри целям», — заключил Кнутов.