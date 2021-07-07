Повышенная подготовленность: как Кузбасс изменился к 300-летнему юбилею

В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тыс. новых современных рабочих мест. Об этом Владимир Путин заявил 6 июля во время торжественного вечера по случаю 300-летия Кузбасса. Находясь в Кемерово, президент отметил, что региону нужно развиваться в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе . При этом у области, по его словам, есть потенциал мощного промышленного центра экономики Западной Сибири и всей России. При подготовке к юбилею в регионе была проведена масштабная работа по улучшению социальной инфраструктуры, подтвердили «Известиям» в Совете Федерации . В частности, было уделено внимание ремонту школ. По мнению экспертов, необходимо, чтобы аналогично действовали и другие субъекты РФ — это поможет избежать оттока молодежи.

Уложиться в срок

Решение о праздновании 300-летия Кузбасса было принято Владимиром Путиным еще в 2018 году . Российские ученые тогда подтвердили, что именно в 1721-м открыли первые месторождения угля на территории Кемеровской области и началось промышленное освоение Кузнецкого угольного бассейна. При этом у истоков развития территории стоял русский рудознатец Михайло Волков, который открыл на берегах Томи первый пласт угля.

Торжественную дату в регионе восприняли весьма серьезно — подготовка к ней в общей сложности заняла тысячу дней . Столь длительный срок, по всей видимости, потребовался для выполнения задачи губернатора Сергея Цивилева, который потребовал сделать так, чтобы «каждый житель Кузбасса почувствовал изменения к лучшему».

На торжественном вечере Владимир Путин подтвердил: повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса остается безусловным приоритетом властей .

Владимир Путин во время посещения Кемеровского президентского кадетского училища Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Нужно создавать места в детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы — только что губернатор докладывал мне о том, что такая работа проводится, идет. Необходимо повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник, больниц, — поставил задачу президент.

Стоит отметить, что отведенное время на подготовку к празднованию 300-летия Кузбасса местные власти использовали не только на ремонт дорог и зданий, которые мог бы увидеть Владимир Путин из своего «Ауруса». В общей сложности в субъекте было возведено около 100 новых социальных и инфраструктурных объектов. Кроме того, появилось свыше 200 многоквартирных домов , часть из которых предусмотрена для льготных категорий граждан. Власти также занялись благоустройством парков и улучшением дворов. Более того, в мае был открыт новый терминал аэропорта Кемерово.

— С начала 2019 года по губернаторской программе «Моя новая школа» отремонтировано, а по сути, вновь построено с учетом пожеланий учеников и их родителей 28 школ . Сравните: за 2015–2017 годы — пять школ, — рассказал «Известиям» сенатор от Кемеровской области Дмитрий Кузьмин. — А какая грандиозная получилась Московская площадь. Она может вместить одновременно 50 тыс. челове к и теперь станет основным местом проведения всех областных торжеств.

За полтора года также появился крупнейший за Уралом ледовый дворец «Кузбасс», а рядом возводится «Кузбасс Арена», на которой в 2022-м пройдут игры мирового чемпионата по волейболу , добавил парламентарий. На зимнем стадионе как раз и состоялось главное торжественное мероприятие, которое посетил президент России.

Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время осмотра строительства культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств Фото: ТАСС/Алексей Никольский

— В России нужно заниматься развитием регионов, поскольку отток молодежи остается одной из насущных современных проблем. При этом жителям важны конкретные результаты — создание центров занятости, кружков, секций для детей и подростков, а также больниц и другой важной социальной инфраструктуры. Если этого не будет происходить, то молодые люди по-прежнему продолжат мечтать о переезде в Москву или Санкт-Петербург, а некоторые и вовсе за границу. Из-за этого регионы просто будут сталкиваться с нехваткой людей для развития, — сказала «Известиям» член Общественной палаты, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

Несмотря на реализацию ряда важных проектов, ситуацию с инфраструктурой в Кемеровской области вряд ли можно назвать идеальной. Достаточно вспомнить, что во время недавней прямой линии Владимиру Путину поступила жалоба от жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая посетовала на дырявую крышу в местном детском садике . Лишь после ее обращения к президенту было принято решение о проведении капитального ремонта.

Эффективный баланс

При этом Кузбасс должен развиваться не только в традиционных для региона отраслях — добыче угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе, подчеркнул президент . По его словам, нужно добиться эффективного и сбалансированного развития субъекта.

— В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тыс. новых современных рабочих мест. Особая роль здесь принадлежит инфраструктурным проектам, которые «сшивают» пространство нашей страны, делают более прочными связи между территориями, — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время рабочей встречи Фото: ТАСС/Алексей Никольский

В марте этого года была принята программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Она предполагает строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерово, а также обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей туристического курорта Шерегеш, напомнил Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что программа будет выполнена в полном объеме. По его словам, у Кемеровской области огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России .

— Уверен, что сделанное за тысячу дней подготовки к юбилею станет хорошей платформой для дальнейшего активного развития нашего славного индустриального региона, — согласился сенатор Дмитрий Кузьмин.

Владимир Путин также обратил внимание на необходимость решать вопросы, связанные с экологическим благополучием Кузбасса . К примеру, Новокузнецк входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%, отметил он.

Во вторник Владимир Путин также возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» в музее-заповеднике «Красная горка» . Речь идет об исторической части Кемерово, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. При этом памятник скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона.

Во время рабочей поездки президент осмотрел и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств . Центр объединит на одной площадке филиалы ведущих российских театров, музеев и творческих вузов, будет включать в себя концертные и выставочные пространства. Он станет одним из четырех крупных культурных кластеров России. Сейчас такие же возводятся в Севастополе, Владивостоке и Калининграде. Глава государства также посетил Кемеровское президентское кадетское училище и завершил рабочую поездку встречей с губернатором региона Сергеем Цивилевым .