«Повышенная надёжность»: что представляет собой компактный пистолет Лебедева

Концерн «Калашников» представит компактный пистолет Лебедева (ПЛК) на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX-2021. Уже получены все необходимые «разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке», отмечают в концерне. ПЛК является компактной версией пистолета ПЛ-15. Он рассчитан на 14 патронов калибра 9 х 19 мм и весит 0,71 кг. По словам аналитиков, разработка отличается надёжностью и неприхотливостью в эксплуатации, а также отвечает современным техническим требованиям. Эксперты считают, что ПЛК имеет хорошие перспективы на международном рынке вооружений.

Группа компаний «Калашников» впервые представит компактный пистолет Лебедева на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX-2021. Международный форум пройдёт с 21 по 25 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

«Одной из новинок, которую ГК «Калашников» представляет на IDEX, является ПЛК — пистолет Лебедева компактный под патрон 9 х 19 мм. Данный образец успешно прошёл программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надёжность в затруднённых условиях эксплуатации», — приводит пресс-служба концерна слова генерального директора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.

Также отмечается, что компания уже получила все необходимые «разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в частности и в Ближневосточном регионе».

Государственные испытания ПЛК были завершены в августе 2020 года. По их итогам пистолет был рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. После этого началась опытная эксплуатация в структурах Министерства внутренних дел.

Полноразмерный, компактный и спортивный

Разработка пистолета Лебедева началась в 2014 году. Прототип оружия (ПЛ-14) был впервые представлен в 2015 году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

«При его разработке учитывались мнения и требования специалистов силовых структур и ведущих стрелков — спортсменов России. Ключевым отличием ПЛ-14 от других современных аналогов стали его эргономика и баланс, наиболее полно соответствующие нынешним представлениям о биомеханике человека и производстве меткого выстрела. Универсальность пистолета заключается в возможности использовать его не только как боевое оружие, но и в качестве спортивного», — рассказал тогда ведущий инженер-конструктор «Калашникова», создатель пистолета Дмитрий Лебедев.

После анализа и исправления недостатков опытной модели «Калашников» представил на форуме «Армия-2016» модернизированную версию пистолета Лебедева, которая получила обозначение ПЛ-15.

Длина ПЛ-15 — 220 мм, масса — 0,8 кг. Магазин пистолета рассчитан на 16 патронов калибра 9 х 19 мм.

На основе ПЛ-15 было решено сделать более компактную версию, которая впервые была продемонстрирована публике на форуме «Армия-2017», где, по словам Дмитрия Лебедева, она смогла хорошо себя проявить.

«99% людей, которые по роду службы должны иметь при себе оружие, этим оружием в идеальном случае никогда не воспользуются. Поэтому можно несколько снизить их тактико-технические характеристики, но за счёт уменьшения сделать их менее обременительными в ношении. Придерживаясь такой концепции, мы на базе нашего полноразмерного пистолета сделали пистолет компактный», — пояснил концепцию ПЛК Дмитрий Лебедев.

Пистолет Лебедева компактный

© Группа компаний «Калашников»

Длина компактной версии уменьшилась на 40 мм, составив 180 мм. Снизился и вес пистолета — у ПЛК этот показатель составляет 0,71 кг. Боезапас оружия по сравнению со «старшей» моделью сократился на два патрона.

По словам разработчиков, «компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб».

В свою очередь, наличие планки Пикатинни (кронштейн с рельсовым креплением для лёгкой установки прицелов и другого оборудования) «обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета», отмечают в компании. Конкурентным преимуществом оружия также является его эргономика.

«Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам», — сообщают в компании «Калашников».

В феврале 2021 года генеральный директор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов в интервью РБК сообщил, что различные версии пистолета Лебедева планируется поставлять МВД, Росгвардии и Минобороны.

Структуры МВД предполагается вооружать компактной версией. Полноразмерный ПЛ-15 предназначается для Росгвардии. Тарасов отметил, что государственные испытания пистолета в этом ведомстве могут закончиться в первом квартале 2021 года.

«Я думаю, что, показав вот эти, уже готовые варианты, мы предложим их нашему основному заказчику — Минобороны… Мы считаем, что пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова. Это должен быть массовый пистолет, такой же, как был в своё время ПМ», — заявил генеральный директор «Калашникова».

Кроме ПЛК на базе ПЛ-15 была создана также и спортивная версия. Пистолет, получивший обозначение SP1, предназначен для практической стрельбы в классах production и production optics.

Во многом спортивная версия обладает теми же характеристиками, что и стандартная модель ПЛ-15. Она рассчитана на патроны калибра 9 х 19 мм, а при её создании применён тот же принцип работы автоматики. Магазин SP1 с однорядным выходом и окнами индикации рассчитан на 16 патронов. Рукоятка имеет выборки для комфортного извлечения магазина.

SP1 оснащён прицельными приспособлениями стандарта Glock, площадкой для установки коллиматорных прицелов и планкой Пикатинни для установки подствольного фонаря.

Предохранитель, затворная задержка и кнопка сброса магазина продублированы с обеих сторон, что также позволяет использовать этот пистолет правшам и левшам. Для большего удобства оружие имеет эргономичную рукоятку и насечку на рамке, предотвращающую скольжение.

«Бороться за место под солнцем»

По словам аналитиков, главной отличительной особенностью ПЛК является его компактность. Кроме того, специалисты отмечают его соответствие современным техническим требованиям.

«Наличие планки Пикатинни, на которую может устанавливаться дополнительное оборудование, позволяет применять ПЛК в самых разных условиях. Ещё одна его особенность — данный пистолет имеет органы управления как с правой, так и с левой стороны. Таким образом, один и тот же пистолет подходит и для левши, и для правши», — рассказал в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Пистолет Лебедева компактный

© Группа компаний «Калашников»

По словам эксперта, пистолет Лебедева предназначается в том числе для замены пистолета Макарова. Данный пистолет, разработанный Николаем Макаровым, в различных модификациях эксплуатируется с 1951 года. Однако Корнев считает, что вытеснить легендарный ПМ будет не так-то просто.

«Уже не первый год ведутся разговоры, что ПЛ-15 может заменить пистолет Макарова в спецслужбах, армии и полиции. Но у ПМ есть неоспоримое преимущество — он очень популярный и широко распространён и у нас, и в мире. Он крайне недорогой в обслуживании, эксплуатации и производстве. А новый пистолет Лебедева всё-таки будет подороже, хотя бы просто потому, что он новый и его производство надо налаживать. Кроме того, на нём используются более современные материалы. Однако постепенно миграция в сторону пистолета Лебедева начнётся», — считает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

«В ближайшее десятилетие полностью заменить ПМ не сможет ни один пистолет, потому что это просто экономически невыгодно: пистолетов Макарова было выпущено очень много. Однако постепенные поставки ПЛ-15 и ПЛК, например, для начала в специальные подразделения, — это вполне реализуемая задача», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Комментируя перспективы продвижения ПЛК на зарубежный рынок, Бутырин отметил, что этот пистолет способен конкурировать с зарубежными аналогами, в том числе с продукцией австрийской компании Glock.

О том, что у ПЛК есть хорошие перспективы на мировом рынке, сказал и Дмитрий Корнев.