«Повышенная чувствительность» иранской ПВО. Европейские комментаторы о сбитом «Боинге»

Бортовые самописцы сбитого Boeing-737

«Ну, по крайней мере, они наконец признали это — несчастный случай или преднамеренно. Россия никогда не признавала свою причастность к пассажирскому самолёту, который она сбила!!»

«Он вот только вылетел из аэропорта Тегерана, как он мог быть американским бомбардировщиком?!»

«Ошибка? Авиакомпании летают по одним и тем же маршрутам в одно и то же время изо дня в день. Они знали, что это авиалайнер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»

«Ясно, что это сделала иранская ракета. Больше никаких вопросов».

«Скажу вам: эти российские ракеты блестяще сбивают гражданские авиалайнеры… Наверное, это всё, что они могут поразить».

«Нет никаких доказательств того, что это была ошибка. Самолёты вылетают из аэропорта Тегерана на малой высоте».

«Авиалайнер сбит на взлёте?.. Я недооценил глупость иранских военных».

«Иран снова показывает своё истинное лицо убийцы, и ни одна страна ничего не делает с этим. Разговорами жертвам не поможешь…»

Тегеран признаёт: украинский борт Boeing 737-800 был сбит, поскольку иранская ПВО сочла самолёт «враждебно настроенной целью».11 января Генштаб ВС ИРИ заявил о непреднамеренном сбитии ракетой ПВО борта Boeing-737. В заявлении военных отмечается, что самолёт сбили «случайно», причиной удара стал человеческий фактор.Причиной же этой ошибки явилось обострение отношений с США: ведь количество полётов американских военных самолётов заметно выросло. Это обстоятельство и привело к «повышенной чувствительности» среди подразделений ПВО Ирана, говорится в заявлении Генштаба.Кроме того, военные пояснили, что данный борт летел вблизи важного объекта КСИР.Власти ИРИ дали обещание привлечь к ответственности всех виновников трагедии, а министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что эта катастрофа произошла в момент кризиса, вызванного «американским авантюризмом». Господин Зариф выразил соболезнования семьям жертв.В результате катастрофы «Боинга», напомним, погибло 176 человек. Ранее канадский премьер Трюдо утверждал, что самолёт сбила иранская ракета: таковы сведения разведки Канады. Аналогичную версию приводил Б. Джонсон в Великобритании. Наконец, Майк Помпео сообщил, что и США считают вероятным сбитие Ираном украинского «Боинга». СМИ США писали, что самолёт могли сбить ракетами, выпущенными из ЗРК «Тор», а группа Bellingcat девятого января обнаружила в сети видео, «предположительно» запечатлевшее взрыв в воздухе.Теперь Иран намеревается передать независимой лаборатории во Франции «чёрные ящики» Boeing-737.Европейские сетевые комментаторы взволнованы этой новостью и проводят своеобразные параллели с другими самолётами, потерпевшими катастрофу.Читатели газеты «Daily Mail» негодуют:Macbook Airman:henryford1958:T. H. Hutchinson:Sleeper Service:Imperator Exultis:bmrpost:На сайте немецкого издания Merkur.de можно найти следующие высказывания комментаторов.unkrautstecher:Selin Maurer: