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«Повышенная чувствительность» иранской ПВО. Европейские комментаторы о сбитом «Боинге»
11 января 2020, 17:39 • 174 • Аналитика
Бортовые самописцы сбитого Boeing-737
Тегеран признаёт: украинский борт Boeing 737-800 был сбит, поскольку иранская ПВО сочла самолёт «враждебно настроенной целью».
11 января Генштаб ВС ИРИ заявил о непреднамеренном сбитии ракетой ПВО борта Boeing-737. В заявлении военных отмечается, что самолёт сбили «случайно», причиной удара стал человеческий фактор.
Причиной же этой ошибки явилось обострение отношений с США: ведь количество полётов американских военных самолётов заметно выросло. Это обстоятельство и привело к «повышенной чувствительности» среди подразделений ПВО Ирана, говорится в заявлении Генштаба.
Кроме того, военные пояснили, что данный борт летел вблизи важного объекта КСИР.
Власти ИРИ дали обещание привлечь к ответственности всех виновников трагедии, а министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что эта катастрофа произошла в момент кризиса, вызванного «американским авантюризмом». Господин Зариф выразил соболезнования семьям жертв.
В результате катастрофы «Боинга», напомним, погибло 176 человек. Ранее канадский премьер Трюдо утверждал, что самолёт сбила иранская ракета: таковы сведения разведки Канады. Аналогичную версию приводил Б. Джонсон в Великобритании. Наконец, Майк Помпео сообщил, что и США считают вероятным сбитие Ираном украинского «Боинга». СМИ США писали, что самолёт могли сбить ракетами, выпущенными из ЗРК «Тор», а группа Bellingcat девятого января обнаружила в сети видео, «предположительно» запечатлевшее взрыв в воздухе.
Теперь Иран намеревается передать независимой лаборатории во Франции «чёрные ящики» Boeing-737.
Европейские сетевые комментаторы взволнованы этой новостью и проводят своеобразные параллели с другими самолётами, потерпевшими катастрофу.
Читатели газеты «Daily Mail» негодуют:
Macbook Airman:
«Ну, по крайней мере, они наконец признали это — несчастный случай или преднамеренно. Россия никогда не признавала свою причастность к пассажирскому самолёту, который она сбила!!»
henryford1958:
«Он вот только вылетел из аэропорта Тегерана, как он мог быть американским бомбардировщиком?!»
T. H. Hutchinson:
«Ошибка? Авиакомпании летают по одним и тем же маршрутам в одно и то же время изо дня в день. Они знали, что это авиалайнер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
Sleeper Service:
«Ясно, что это сделала иранская ракета. Больше никаких вопросов».
Imperator Exultis:
«Скажу вам: эти российские ракеты блестяще сбивают гражданские авиалайнеры… Наверное, это всё, что они могут поразить».
bmrpost:
«Нет никаких доказательств того, что это была ошибка. Самолёты вылетают из аэропорта Тегерана на малой высоте».
На сайте немецкого издания Merkur.de можно найти следующие высказывания комментаторов.
unkrautstecher:
«Авиалайнер сбит на взлёте?.. Я недооценил глупость иранских военных».
Selin Maurer:
«Иран снова показывает своё истинное лицо убийцы, и ни одна страна ничего не делает с этим. Разговорами жертвам не поможешь…»
Олег Чувакин
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