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Повышение военных расходов: необходимость или растрата?
01 сентября 2020, 15:35 • 82 • Украина
В 2018 году Украина записала в Конституцию курс на вхождение в ЕС и НАТО как стратегическую цель своего развития на перспективу. Очень сложно оценить, насколько мы приблизились или отдалились от выполнения заложенных в Основной Закон ориентиров. Экономическую же составляющую оценить намного проще. В первую очередь потому, что она достаточно четко проявляется в основном финансовом документе страны – Государственном бюджете.
Анализируя Госбюджет-2020 можно сделать вывод, насколько наша страна готова или не готова по базовым финансовым параметрам к тому, чтобы «прийти в НАТО». Разумеется, такая готовность – понятие достаточно условное. Особенно если учесть, что часто упоминаемые всюду по поводу и без повода политиками, чиновниками и журналистами «стандарты НАТО» - это в своем абсолютном большинстве процедуры и протоколы администрирования и логистики, а вовсе не оружие, боеприпасы и обмундирование. Тем не менее расходы на оборону и их общая структура вполне могут дать представление о том, в выбранном ли направлении движется страна или же она куда-то свернула, а может быть, и пошла назад.
За период с 2014 года рост расходов по всем статьям произошел как в абсолютных величинах, так и в относительных. А ассигнования на закупку вооружений для Вооруженных сил превысили объемы доходов от экспорта вооружений.
Правда, если оценить расходы на оборону в долларах США или, что еще показательнее, на одного военнослужащего, то ситуация выглядит намного печальнее. Да, не имея на руках полной росписи бюджетных расходов, это сложно сделать с максимальной точностью, но, зная о том, какая доля бюджета Министерства обороны тратится на обеспечение деятельности ВСУ, можно произвести достаточно адекватную оценку. После чего не так сложно и сравнить объемы расходов на одного военнослужащего в Украине с таковыми как в странах НАТО (зная численность их армий), так и с расходами в Российской Федерации.
Если посмотреть на данные Международного института стратегических исследований, то, согласно ежегодно издаваемому им отчету The Military Balance 2018, расходы Российской Федерации на оборону численно превосходят ассигнования Украины примерно в 15 раз, а в пересчете на одного военнослужащего – примерно в 2,5 раза. Что же касается стран НАТО, то, например, при приблизительно равных долях затрат на оборону в ВВП у Великобритании и Украины британцы тратят примерно на 25% больше, чем россияне, и в 11 раз меньше, чем американцы. А вот Греция имеет примерно равный (на 10% больше) с Украиной военный бюджет (4,9 млрд долларов США в 2018 году), но так как численность ВС Греции около 140 000, то и уровень расходов на одного военнослужащего, соответственно, – в два раза выше.
Анализ бюджетных показателей убедительно говорит о том, что рост расходов на оборону за последние шесть лет действительно есть по всем показателям. Однако в силу того, что украинская экономика – слаба, процентные показатели, находящиеся на уровне «стандартов НАТО», ничего не говорят о готовности Украины обеспечить приемлемый уровень финансирования военнослужащих даже по сравнению с беднейшими странами Альянса. И исправить ситуацию можно исключительно за счет роста экономики в целом, а не увеличения перераспределяемой части бюджета на армейские нужды. Так как, несмотря на фантастический, более чем в 4 раза, рост ассигнований в гривнах на одного военнослужащего, в долларовом эквиваленте увеличение составило менее 25%. А ведь и цены на вооружение и обмундирование, да на и стоимость продуктов питания и средств гигиены, если на то пошло, в Украине уже вполне среднемировые и ничуть не меньше, чем в странах НАТО. А потому без экономического роста обеспечить повышение обороноспособности невозможно.
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