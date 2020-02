«Повышение цены неизбежно»: зачем Украине понадобился виртуальный реверс газа из Словакии • 91 • Украина Украина и Словакия подписали соглашение о запуске с 1 марта 2020 года виртуального реверса российского газа. Согласно условиям договора, Киев сможет забирать себе определённую часть поставляемого Братиславе по украинской газотранспортной системе голубого топлива, оформляя это как закупку газа у Словакии. При этом благодаря строительству специальных интерконнекторов приобретаемый газ на практике не будет прокачиваться в обратном направлении, из-за чего такой механизм и называется виртуальным реверсом. Как отмечают эксперты, использование подобных схем приводит к удорожанию газа для украинских потребителей. При этом аналитики считают, что Киев всё равно продолжит использовать реверс, так как ему необходимо продемонстрировать избирателю независимость от Москвы в вопросах энергетики. AFP © ALEXANDER ZOBIN Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта 2020 года виртуального реверса российского газа, идущего в Европу по украинской территории. Соответствующее соглашение было подписано между «Оператором ГТС Украины» и словацкой компанией Eustream a.s. «В дополнение к пропускным мощностям ГИС (газоизмерительная станция. — RT) Будинце, с помощью которых газ поставляется на украинский рынок с 2014 года, на основе подписанного соглашения о взаимодействии в отношении ГИС Вельке Капушаны — Ужгород Eustream и «Оператор ГТС Украины» запускают виртуальные рыночные реверсные поставки газа (так называемый backhaul) через ГИС Вельке Капушаны — Ужгород, тем самым всё более расширяя словацкий канал поставок газа Украине», — говорится на сайте Eustream a.s. Аналогичное сообщение было опубликовано на сайте украинского предприятия. Отмечается, что поставки будут осуществляться в объёме 10 млн куб. м в день. При этом в компании подчеркнули, что стабильность реверса будет зависеть от наличия транзита газа через территорию Украины. «Операторы ГТС (газотранспортной системы. — RT) напоминают, что мощности реверса зависят от наличия прямого потока, а следовательно, являются прерываемыми и могут быть остановлены в случае отсутствия потока с Украины в Словакию. Операторы ГТС могут договориться об увеличении уровня мощностей виртуального реверса при возникновении устойчивого интереса на рынках», — добавили в Eustream a.s. Подписание контракта прокомментировал в Facebook генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, данная схема поставок голубого топлива позволит снизить зависимость Украины от российского «Газпрома». «К этому событию мы шли почти пять лет. Из-за позиции «Газпрома», который пытался ограничить наши возможности по импорту газа из ЕС, в 2014 году мы не могли с помощью виртуального реверса импортировать газ на Украину. Нам пришлось построить новый физический интерконнектор — трубопровод Воян — Ужгород, — чтобы начать поставки газа из Словакии. Это позволило нам устоять и не попасть в полную зависимость от «Газпрома», — заявил он. Макогон также отметил, что система виртуального реверса позволяет значительно расширить «возможности по импорту газа на Украину из ЕС», что «в разы усиливает» энергетическую безопасность страны. Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон

© mcfire76 Ранее аналогичные соглашения Украина подписала с Польшей. По словам Макогона, скоро заработает реверс и с Венгрией. Схема виртуального реверса позволяет Украине забирать себе оговорённый в контракте объём предназначенного для Словакии российского газа, который транспортируется через украинскую газотранспортную систему. При этом физически прокачка газа со словацкой территории обратно в сторону Украины не осуществляется, из-за чего реверс и получил название виртуального: течение голубого топлива идёт в одном направлении. Принцип работы данной схемы в интервью RT разъяснил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Механизм виртуального реверса представляет собой такие операции, при которых украинские компании или резиденты формально покупают газ у европейских трейдеров, при этом физически газ отбирается просто на территории Украины из транзитных объёмов. А по бумагам оформляется так, будто он поступил в Европу, а затем вернулся», — сказал он. Дорогостоящий реверс Напомним, что ранее законность виртуального реверса оспаривалась Москвой. Украина и ЕС настаивали на том, что подобная схема закупки газа соответствует положениям Третьего энергетического пакета. В РФ же полагают, что транспортируемое в Европу голубое топливо является собственностью «Газпрома» до тех пор, пока не пересечёт западную границу Украины, а значит, не может продаваться Киеву в рамках реверса. По словам Гривача, это ограничение на Украине стали обходить благодаря строительству интерконнекторов — перемычек, соединяющих разные газотранспортные системы. «Этот спорный момент обходили за счёт строительства трубы, которая фактически закольцовывала определённый объём газа, ходивший между Словакией и Украиной», — пояснил аналитик. Таким образом, газ формально пересекает границу, но сразу же возвращается на Украину, добавил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Это не новый механизм. Раньше газ вообще не покидал украинскую территорию, просто считалось, что его «покупает и продаёт», например, Словакия. Но затем были сделаны соответствующие перемычки, чтобы газ формально пересекал границу и тут же возвращался, но уже по новой цене», — сказал он в беседе с RT. По словам Ищенко, такая схема приводит к удорожанию топлива для конечного потребителя. Газоизмерительная станция «Суджа»

© Denis Sinyakov «Если вы платите за газ, который проходит транзитом всю вашу территорию, а затем возвращается, то, соответственно, вы проплачиваете значительную стоимость его транзита. Повышение цены неизбежно: Киев платит за сам газ, его доставку плюс отдаёт деньги в виде маржи для посредника», — отметил он. В то же время, отметил эксперт, в выигрыше от использования виртуального реверса остаются европейские компании. «Им, безусловно, выгодна такая ситуация. Фактически они ничего не делают и просто за виртуальную перепродажу газа получают деньги», — полагает Ищенко. Пропагандистский эффект В декабре 2019 года на встрече в нормандском формате президент России Владимир Путин объявил, что Москва готова предоставить Украине скидку на газ в размере 25%. Данное заявление было сделано на фоне переговоров России и Украины о продлении соглашения о транзите российского голубого топлива через украинскую территорию. Их итогом стала пролонгация транзитного договора на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления ещё на десять лет. В ГБР завершили допрос Порошенко При этом от прямых поставок газа из РФ, а значит, и от скидки Украина отказалась. Напомним, что «Нафтогаз» не закупает российский газ у Москвы с 26 ноября 2015 года. Вместе с тем на Украине понимают, что покупка газа у «Газпрома» выгоднее реверсных поставок, рассказал RT источник в «Нафтогазе». «Государственная политика Украины сейчас заключается в том, чтобы не заключать никаких договоров с Россией. Хотя покупать газ у поставщика напрямую, конечно же, выгоднее, чем по виртуальному реверсу», — сказал собеседник RT. По мнению Ищенко, отказ Киева от выгодного коммерческого предложения Москвы и выбор реверсных поставок обусловлены политическими соображениями. «Украина хочет продемонстрировать газовую независимость от России. Однако продемонстрировать — не означает добиться её. Ведь газ в трубах по-прежнему российский», — пояснил аналитик. Аналогичной точки зрения придерживается и Гривач. «Там есть несколько причин, в том числе пропагандистский аспект. Им нужно рассказать собственной публике, что они независимы от России в сфере поставок энергоносителей», — считает эксперт. При этом поставки по реверсу, утверждают аналитики, могут продолжаться довольно долго, поскольку закупка газа на Украине стала вопросом политическим, а значит, поиск поставщиков энергоресурсов находится в зависимости от внутриполитической ситуации. Схожую позицию разделяет источник RT в партии «Батькивщина», по словам которого Украина оказалась в ловушке собственной антироссийской пропаганды. «Если пять лет раздувать истерию, что Россия — агрессор, то как потом покупать газ у «Газпрома»? Киев попал в собственную ловушку и вынужден теперь придумывать идеи с виртуальным реверсом. Проблема украинского руководства заключается в том, что никто не готов идти на уступки даже в газовом вопросе», — говорит депутат. Здание «Газпрома» в Москве

© Maxim Zmeyev Несмотря на то что украинские власти будут преподносить подписание соглашения со Словакией как победу, на самом деле праздновать им нечего, считает источник RT в партии «Европейская солидарность». «Никакой победы тут, естественно, нет. Мне кажется, людям надо говорить правду о том, что никакого «словацкого газа» не существует. Возможно, в этом случае общество станет более трезво смотреть на вещи», — полагает депутат. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





