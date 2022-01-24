«Повышение ставок и очень негативная тенденция»: как НАТО усиливает своё присутствие в Восточной Европе

Страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе, поскольку Россия якобы «продолжает наращивать военное присутствие на территории Украины и рядом с ней». В регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, говорится на сайте альянса. В свою очередь американские СМИ сообщили, что Джо Байден уже на этой неделе может принять решение об увеличении контингента США в Восточной Европе. Эксперты отмечают, что таким образом США и НАТО решили «ответить» на предложения РФ по гарантиям безопасности.

НАТО увеличивает военное присутствие в Восточной Европе в связи с тем, что Россия якобы «продолжает наращивать военное присутствие на территории Украины и рядом с ней». Об этом говорится в сообщении на сайте альянса.

«Союзники по НАТО приводят силы в состояние боеготовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации войск НАТО в Восточной Европе, усиливая таким образом возможности союзников к сдерживанию и обороне», — говорится на сайте НАТО.

В сообщении уточняется, что Дания направляет в Балтийское море фрегат, также государство намерено направить в Литву четыре истребителя F-16. В свою очередь Испания также направляет дополнительные корабли для усиления ВМС альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Со своей стороны Франция объявила о готовности отправить военных под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды отправят в Болгарию два истребителя F-35 и приведут в состояние готовности наземные подразделения сил реагирования НАТО.

Кроме того, сообщает альянс, США также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия на восточном фланге военного блока.

Усиление присутствия НАТО в Восточной Европе прокомментировал и генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я приветствую усилия союзников, предоставляющих НАТО дополнительные силы. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе посредством усиления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей обстановки в сфере безопасности, в частности, укрепляя нашу коллективную оборону», — приводятся слова Столтенберга на сайте НАТО.

В комментарии RT экс-посол Индии в России Канвал Сибал отметил, что нынешняя ситуация создана Западом, который форсирует сближение Украины с НАТО.

«Я считаю, что это игры с огнём. Главный вопрос здесь — расширение НАТО за счёт Украины. Если решить эту проблему, всё остальное встанет на свои места. Меня всегда удивляло, почему Финляндия и Швеция не вступили в НАТО во времена холодной войны, когда СССР был очень силён и когда угроза с его стороны ощущалась по всему миру, да и по сей день они всё ещё не являются членами НАТО? Так почему же не может быть достигнуто взаимопонимание относительно Украины? Почему же Запад, и в особенности США, продвигают членство в альянсе для Украины? Если по этому вопросу будет достигнуто фундаментальное взаимопонимание, то, как мне кажется, во всех остальных происходящих событиях не будет никакой необходимости. (Из-за них лишь) будут нарастать напряжённость и конфликты, что приведёт к тяжёлым последствиям для всего остального мира, в том числе и для нашей страны», — отметил индийский дипломат.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что усиление присутствия НАТО в Восточной Европе можно считать своеобразным «ответом» на выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности.

«Это прямое повышение ставок и очень негативная тенденция, потому что вместо того, чтобы решать вопросы, направленные на добровольный двусторонний переход к более мирным отношениям и созданию мирного пространства в Европе, мы видим только концентрацию сил НАТО и новые поставки вооружения на Украину», — отметил собеседник RT.

Бегство из Киева

В то же время обстановку вокруг возможного «вторжения» России на Украину продолжает нагнетать Госдеп США. Так, американская дипмиссия в Минске выпустила предупреждение к гражданам США с призывом проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Продолжают поступать тревожные сообщения о дальнейшей необычной деятельности российских вооружённых сил вблизи границ Украины, в том числе на границе с Белоруссией», — говорится в сообщении на сайте посольства.

В нём также отмечается, что гражданам США «рекомендуется избегать массовых демонстраций и регулярно анализировать возможные планы отъезда на случай возникновения чрезвычайной ситуации».

В то же время Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве и части персонала покинуть страну. Об этом сообщил представитель ведомства на брифинге для прессы.

Посольство США в Киеве

AFP

© Sergei Supinsky

Функционер ведомства пояснил, что отъезд для сотрудников посольства в Киеве, выполняющих не критические задачи, является добровольным, в то время как члены семей обязаны покинуть Украину.

Представитель Госдепа США заявил, что это решение было принято в связи с «попытками России дестабилизировать страну».

Стоит отметить, что в МИД Украины такое решение назвали «преждевременным».

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что во Министерстве иностранных дел Украины упомянули о некой дезинформации, которая направлена на подрыв внутренней стабильности страны.

«В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие», — говорится в комментарии украинского МИД.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк в разговоре с RT отметил, что действия Госдепа США не являются адекватными той ситуации, которая сейчас сложилась в регионе.

«Ни на Украине, ни, тем более, на территории Белоруссии ничего принципиально не изменилось. На территории Украины, если и могут возникнуть какие-либо проблемы для жизни, здоровья, имущества американских граждан, то это в результате каких-нибудь внутриукраинских процессов, но опять ничего нового здесь нет», — подчеркнул политолог.

Американское усиление

Незадолго до сообщения НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе американские СМИ сообщили о том, что администрация Байдена также рассматривает возможность отправки дополнительного контингента в регион. Первой об этом со ссылкой на «осведомлённые источники» сообщила газета The New York Times, после чего схожую информацию распространили другие издание и телеканалы.

Так, телеканал Fox News сообщил, что в Восточную Европу может быть направлен военный контингент численностью до 5 тыс. человек.

«В рамках более широких усилий НАТО президент рассматривает возможность отправки в Румынию, а также в Латвию, Литву и Эстонию от 3 000 до 5 000 американских военнослужащих», — отмечает телеканал.

В свою очередь, The New York Times отмечает, что Джо Байден может принять решение по отправке военных в указанные страны уже на этой неделе.

Напомним, что последние несколько месяцев страны Запада нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя о некоей «агрессии», которую якобы планирует против неё Россия. В Москве неоднократно заявляли, что у РФ нет подобных намерений, однако западные СМИ и политики продолжают накалять обстановку вокруг якобы планируемого «вторжения».

«Пока что такие заявления о дополнительном вводе американских вооружённых сил в Восточную Европу оставались разговорами. Видимо, это один из элементов американского ответа в случае гипотетического российского «вторжения» на Украину, но поскольку вторжения нет, то, соответственно, и отвечать не на что», — подчеркнул Владимир Батюк.

При этом продолжающиеся поставки оружия и военной помощи на Украину со стороны Запада создают достаточно опасную ситуацию, добавил политолог.

«Таким образом США и их союзники создают у украинских руководителей иллюзии о том, что Запад всегда их будет поддерживать, что бы они там ни натворили. Это может привести к тому, что власти в Киеве могут допустить ту же ошибку, что уже допустил Саакашвили в августе 2008 года», — подчеркнул эксперт.

AP

© Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force

Александр Михайлов в разговоре с RT подчеркнул, что вместо ответа на предложения РФ по созданию взаимовыгодных гарантий безопасности в Европе США и НАТО лишь усилили распространение нарратива про якобы готовящееся на Украину «вторжение», в том числе, чтобы оправдать фактический отказ Киева от выполнения Минских соглашений.

«Эта формула крайне неприятна и не имеет никакой правовой основы. Но американцы плевать хотели на международное право, они сами его меняют на ходу. Усиление НАТО точно не добавит стабильности в регионе, так как Восточная Европа превратилась в зону повышенной геополитической напряжённости», — заключил эксперт.