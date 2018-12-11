«Повышение социального уровня»: Госдума одобрила законопроект об увеличении минимальной зарплаты

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении единогласным решением приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей. Согласно пояснительной записке к документу, рост заработной платы затронет порядка 3,7 млн работников. В Госдуме отметили, что реализация закона приведёт к формированию прозрачных механизмов оплаты труда. По мнению экспертов, инициатива стала очередным шагом в сторону повышения социального уровня граждан.

Во вторник, 11 декабря, Государственная дума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении с начала 2019 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей. Члены нижней палаты парламента РФ единогласно поддержали данную инициативу, которая входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019—2021 годы.

«Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 руб. в месяц) составит 117 руб. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,7 млн работников», — говорится в пояснительной записке.

Между тем в связи с данным повышением дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 13,7 млрд руб.

«Конечно, размер недостаточный и повышение недостаточное, но это вечный вопрос. Мы всегда хотели бы, чтобы доходы и благосостояние наших людей было выше. Но повышение даже на такой размер МРОТ коснётся 3,7 млн человек, поэтому как мы можем сегодня не соглашаться с данным законопроектом», — цитирует ТАСС зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентину Кабанову.

Предыдущее увеличение состоялось в мае 2018 года, когда минимальный размер оплаты труда был доведён до прожиточного минимума трудоспособного населения в размере 11 163 рублей. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. До этого МРОТ составлял 85% от прожиточного минимума.

Как отмечалось в исследовании РИА Рейтинг, в общей сложности с 2017-го по 2018 год минимальный размер оплаты труда вырос за год на 43%. Кроме того, были установлены регионы с наивысшими и наименьшими зарплатами. В верхней части списка оказались северные субъекты РФ — Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Hенецкий АО. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Дагестане и Карачаево-Черкесии, а также в ряде субъектов ЦФО.

«Шаг в правильном направлении»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв назвал принятие законопроекта о повышении МРОТ шагом в правильном направлении.

«Конечно, эта сумма недостаточна для того, чтобы мотивировать работодателя полостью уйти от непрозрачных схем. К сожалению, у нас ещё достаточно часто имеет место ситуация, когда часть заработной платы выплачивается неофициально. С другой стороны, мы видим, что бывают случаи, когда люди, выполняя большой объём работы, который соответствует полноценной рабочей ставке, тем не менее оформляются на четверть или половину, что очень сильно деформирует налоговое поле и защищённость самих работников», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, реализация данного закона и последующее увеличение минимальной ставки будет формировать прозрачные механизмы оплаты труда. Он считает, что темпы индексации ставки должны опережать инфляцию.

«Всё, что касается тарифов естественных монополий, услуг ЖКХ и прочих вещей, — они должны расти по ставке «инфляция минус». А минимальная заработная плата, мне кажется, должна индексироваться в соотношении «инфляция плюс», то есть регулярная индексация минимальной заработной платы должна превышать уровень инфляции. Увеличение минимальной заработной платы — это процесс, которому и работодатели, и профсоюзы, и государство должны уделять большое внимание, в том числе и в работе трёхсторонней комиссии», — сказал Гутенёв в беседе с RT.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что российские власти постепенно реализуют меры по улучшению социальной сферы.

«Это решение не спонтанное, оно в логике тех заявлений, которые делали президент и правительство. Это пошаговое движение в сторону увеличения минимальной оплаты, позиция на поднятие социального уровня граждан. То, что МРОТ равен прожиточному минимуму, уже законодательно введено. Насколько будет повышаться МРОТ, настолько будет повышаться прожиточный минимум. Главное, чтобы эти шаги были чаще. Это не какая-то неожиданность, экономика сейчас позволяет. Конечно, в первую очередь будут помогать малообеспеченным людям», — сказал эксперт в разговоре с RT.