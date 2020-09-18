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Повышение НДПИ: Белоусов изъял сверхдоходы у олигархов

18 сентября 2020, 22:50  •  100 • Политика
Белоусов со второй попытки изъял сверхдоходы у олигархов. С 2021 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - за исключением угля, углеводородов, золота, алмазов и торфа - возрастет в 3,5 раза.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов реализовал свою инициативу двухлетней давности по изъятию сверхдоходов у олигархов. Речь идёт о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - за исключением угля, углеводородов, золота, алмазов и торфа - в 3,5 раза.
Впервые идея об изъятии сверхдоходов у крупных добывающих компаний была озвучена Белоусовым в 2018 году, когда он был ещё помощником президента по экономике. Тогда он указывал, что крупный бизнес получил сверхприбыли не за счёт эффективно проделанной работы, а за счёт роста мировых цен на сырьё. Но инициатива не нашла поддержки.
Однако два года спустя, когда Белоусов получил должность первого вице-премьера, он вновь вернулся к идее "раскулачить" олигархов. С 2021 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - за исключением угля, углеводородов, золота, алмазов и торфа - возрастёт в 3,5 раза. Раскошелиться придётся крупным металлургическим и химическим компаниям, таким как "Норникель", "Русал", "Еврохим", "Фосагро", НЛМК и "Уралкалий".
"Ранее они находились в тепличных условиях. Ставка по НДПИ для них была более чем низкая и занимала всего лишь несколько процентов в общей выручке. В отличие от той же нефтяной отрасли, где НДПИ составляет 25-40%, не считая всех остальных налогов (экспортная пошлина, акцизы и т.д.)", - комментирует экономический обозреватель Константин Двинский.

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