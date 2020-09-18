Повышение НДПИ: Белоусов изъял сверхдоходы у олигархов

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов реализовал свою инициативу двухлетней давности по изъятию сверхдоходов у олигархов. Речь идёт о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - за исключением угля, углеводородов, золота, алмазов и торфа - в 3,5 раза.

Впервые идея об изъятии сверхдоходов у крупных добывающих компаний была озвучена Белоусовым в 2018 году, когда он был ещё помощником президента по экономике. Тогда он указывал, что крупный бизнес получил сверхприбыли не за счёт эффективно проделанной работы, а за счёт роста мировых цен на сырьё. Но инициатива не нашла поддержки.

Однако два года спустя, когда Белоусов получил должность первого вице-премьера, он вновь вернулся к идее "раскулачить" олигархов. С 2021 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - за исключением угля, углеводородов, золота, алмазов и торфа - возрастёт в 3,5 раза. Раскошелиться придётся крупным металлургическим и химическим компаниям, таким как "Норникель", "Русал", "Еврохим", "Фосагро", НЛМК и "Уралкалий".