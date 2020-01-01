Повышение МРОТ, защита покупателей недвижимости и электронные трудовые книжки: как изменится жизнь россиян с Нового года

1 января 2020 года в России вступают в силу новые законы и другие правовые акты. Так, повышаются пенсии, МРОТ, пособия на первого или второго ребёнка для малообеспеченных семей и размер материнского капитала. Помимо этого, с четырёх до 23 регионов расширяется эксперимент по установлению льготного налогового режима для самозанятых. Также нововведения ожидают автомобилистов — запрещается парковка коммерческого транспорта во дворах жилых домов, а выдавать номерные знаки теперь будут автосалоны. Об этом и многом другом — в материале RT.

С началом нового месяца в России традиционно вступают в силу ряд законов и других правовых актов. В связи с тем, что с 1 января начинается и новый 2020 год, преобразований в российском законодательстве больше, чем обычно.

Повышение пенсий

Так, с 1 января 2020 года в России повышаются выплаты неработающим пенсионерам.

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1000 рублей в месяц», — сообщили в Пенсионном фонде России.

Таким образом, по данным ведомства, размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в среднем составит 16,4 тыс. рублей. В Москве выплаты с учётом столичной надбавки возрастут до 19,5 тыс. рублей.

Напомним, что выплаты работающим пенсионерам были увеличены 1 августа. Они выросли на 1,4%. При этом размер пенсии зависит от зарплаты её получателя.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2020 году в среднем пенсии вырастут до 15 тыс. рублей. Участники Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, после надбавки будут получать 46,5 тыс. рублей и 39,9 тыс. рублей соответственно.

Помимо этого, на полгода увеличивается период выплаты накопительной пенсии — с 252 до 258 месяцев.

Органическая продукция

С 1 января 2020 года вступает в силу закон, регламентирующий требования к органической продукции. Для того чтобы получить соответствующий сертификат, производителям теперь нельзя использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешённых действующими в России стандартами).

Закон запрещает упаковывать органическую продукцию в материалы, которые могут загрязнить товар и окружающую среду. К таким относится, например, упаковка из поливинилхлорида.

Новые правила не относятся к парфюмерии, косметике, лекарствам, семенам лесных растений, дичи и пойманной на рыбалке рыбе.

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Повышение МРОТ

В 2020 году в России также повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Начиная с 1 января он будет составлять 12 130 рублей — размер выплаты вырастет на 7,5%.

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По данным Минтруда, государство выделит на эти цели около 20,9 млрд рублей, из них 5,8 млрд — из федерального бюджета и 15,1 млрд — из региональных.

При этом каждый субъект РФ самостоятельно определяет размер МРОТ, он зависит от прожиточного минимума в регионе. Однако минимальный размер оплаты труда не может быть ниже федерального значения.

Соцподдержка семей

С 1 января 2020 года увеличивается размер выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя. Помощь будет получать большее число людей, потому что ранее она полагалась только семьям, в которых доход не превышал полуторакратную величину прожиточного минимума.

Теперь эту финансовую помощь можно будет получать в течение трёх лет со дня рождения ребёнка, а не полутора, как это было раньше.

Как заявила RT председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, нововведение позволит стимулировать рост рождаемости в стране.

Вместе с тем до 322 тыс. рублей увеличивается максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска, а размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет — почти до 28 тыс. рублей. Кроме того, до 466,6 тыс. возрастёт размер материнского капитала.

Реестр недобросовестных усыновителей

Вступает в силу закон о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. В базу будут вносить лиц, лишённых родительских прав или ограниченных в этих правах, отстранённых от обязанностей опекуна, а также о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

Распространение налога для самозанятых

В январе 2020 год эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых распространится ещё на 19 регионов РФ.

Первыми регионами, которые ввели у себя понятие самозанятых, стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. В этом году их опыт будут перенимать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, ХМАО, ЯНАО и Республике Башкортостан.

Эксперимент заключается в том, что для самозанятых граждан, которые оказывают платные услуги без привлечения наёмных работников, вводится налог в размере 4% от суммы дохода. Это при условии, что самозанятый работает только с физическими лицами. Если же гражданин оказывает услуги юридическим лицам, то в бюджет региона необходимо будет отчислять 6% дохода.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что с 1 июля 2020 года планируется распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.

Электронная трудовая книжка

С 1 января россияне могут оформить электронную трудовую книжку. Таким образом, бумажный документ станет ненужным — вся соответствующая информация будет находиться на сайте Пенсионного фонда или госуслуг.

При этом необходимости сразу отказываться от бумажной версии книжки нет. Принудительно электронные документы будут заводиться для новых сотрудников, которые ещё не оформляли себе книжки, только с 1 января 2021 года.

Здравоохранение

С 1 января на 24 позиции расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — с 735 до 759. В числе новых препаратов — лекарства для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, препараты, назначаемые при избытке гормона роста, псориазе, шизофрении, и многие другие.

К тому же в ряде регионов запускается проект по льготному обеспечению лекарствами россиян с хроническими болезнями сердца и сосудов, перенёсших острые заболевания.

Кроме того, врачи, выявившие у граждан онкологические заболевания на ранних стадиях, начнут получать стимулирующие выплаты.

«Земский учитель»

Стартует федеральная программа «Земский учитель», по которой преподавателям, переехавшим работать в сёла или небольшие города с населением до 50 тыс. человек, выделяется 1 млн рублей. Для тех, кто отправится работать в Дальневосточный федеральный округ, выплата предусмотрена в размере 2 млн рублей.

Преподаватели обязаны отработать на новом месте от трёх до пяти лет.

globallookpress.com

© Pravda Komsomolskaya / Russian Look

Бесплатные туалеты на ж/д вокзалах

С 1 января становится бесплатным посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах дальнего следования. В крупных городах России таких вокзалов в общей сложности 344.

«В целях формирования положительного имиджа РЖД и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов было принято решение о предоставлении данной услуги на безвозмездной основе в санитарных комнатах, находящихся на балансе региональных дирекций», — отмечали в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.

Защита покупателей недвижимости

В январе вступает силу закон о выплате компенсаций добросовестным покупателям жилья, если оно у них было изъято по решению суда из-за предыдущих незаконных сделок с этой недвижимостью.

При этом пострадавший может выбрать, будет ли ему начислена компенсация по кадастровой или по рыночной стоимости недвижимости.

Важно, что за компенсацией смогут обратиться те, кто был обманут при покупке жилья до вступления закона в силу.

Кроме того, добросовестными покупателями признаются и те, которые купили недвижимость у мошенников на основе информации из государственного реестра прав на недвижимое имущество. За выплатами обманутым гражданам необходимо обратиться через суд.

АГН «Москва»

Автомобильные нововведения

В соответствии с указом Минтранса № 199, начиная с января 2020 года запрещается парковка коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Это означает, что нельзя будет оставлять под окнами, например, машины такси, автобусы, а также фуры и газели, которые используются для работы. Такой транспорт необходимо будет оставлять на специально оборудованных парковках.

Кроме того, вступает в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств». Автолюбители должны будут устанавливать номера на новые машины в день покупки. При этом автосалоны будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера. Стоимость такой услуги не должна превышать 500 рублей.

Ранее у водителя было 10 дней после покупки для регистрации автомобиля в ГИБДД и установки номеров. Теперь же использование нового автомобиля без госномера будет запрещено.

С января 2020 года покупателей автомобилей также обяжут получать номера транспортного средства с привязкой к коду региона по прописке автовладельца.

Ещё одно нововведение касается тонировки. Если раньше инспекторы ГИБДД заставляли водителей снимать со стёкол плёнку, нарушающую законодательство на месте, то теперь собственникам авто даются на это сутки.

Повышение винных акцизов

С нового года повышаются акцизы на вино. В 2020 году налог на 1 литр вина составит 31 рубль. Акциз на игристые вина устанавливается в размере 40 рублей за литр.

Федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов, определяет также налог на виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов) и виноград, используемый для изготовления вина и напитков по технологии полного цикла. Акциз на виноград составит 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло — 31 рубль за литр.

Таким образом, импортные и российские вина будут иметь единые ставки акцизов. В Минсельхозе России заверили, что нововведения не приведут к росту цен на отечественные вина, так как в стране существует эффективный механизм поддержки российских виноделов.

© Виталий Тимкив/РИА Новости

Порог беспошлинного ввоза

Помимо этого с 1 января снижается порог на ввоз товаров из-за границы. В прошедшем 2019-м он составлял €500 и 31 кг, и распространялся на все посылки, полученные в течении календарного месяца. В новом году порог снижен до €200, однако речь теперь идёт не о сумме товаров, а о каждой отдельной посылке.

За превышение придётся заплатить 15% от суммы, на которую стоимость посылки превысила лимит и не менее €2 за каждый «лишний» килограмм. Ранее пошлина составляла 30%, а за излишнюю массу взималось €4 за кг.

Отметим, что в дальнейшем эти цифры могут быть снижены. Так, в начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев предварительно одобрил предложение Минфина снизить беспошлинный порог до €100 с 1 июля 2020 года, €50 — с 1 января 2021 года и €20 — с 1 января 2022 года.

Рыболовство

В 2020 году нововведения ждут и любителей рыбной ловли. В соответствии с новыми нормами ловить рыбу для собственных нужд можно свободно и бесплатно. Ограничения накладываются лишь для определённых территорий. Запрещён любительский вылов рыбы «на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами».

Плату за улов смогут взимать только те компании, которые специально занимаются выращиванием рыбы.

При этом рыбаки-любители теперь не смогут заниматься подводной охотой в местах скопления большого количества людей. Им также не разрешается использовать акваланги, эхолоты и другие электронные приспособления как под водой, так и при ловле с берега или лодки.

Рыбаки также должны соблюдать суточную норму вылова, превышать её можно только при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Можно также ловить рыбу и отпускать её, чтобы не нарушать установленную норму. Ограничения на размер улова устанавливает каждый регион отдельно.

Трудоустройство для осужденных

Вступает в силу закон о создании участков для труда осужденных вне колонии-поселения. Теперь при крупных предприятиях будут открываться центры для обеспечения работой лиц, отбывающих наказание в колониях-поселениях и исправительных центрах.

Предоставлять общежитие и оказывать содействие в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осуждённых будет администрация предприятий.