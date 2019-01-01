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Повышение МРОТ, индексация пенсий и увеличение НДС: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2019 году
01 января 2019, 10:24 • 132 • В России
На январь традиционно приходится множество фундаментальных изменений в российском законодательстве. Россиян ждёт повышение МРОТ, увеличение НДС, преобразования в пенсионной системе, новый налоговый режим для самозанятых, невозвратные билеты на поезда. О ключевых нововведениях — в материале RT.
Первый месяц нового года традиционно запоминается не только праздниками, но и множеством законодательных изменений, затрагивающих самые разные сферы жизни. Так, с 1 января 2019 года в России повысят МРОТ, отменят налог на движимое имущество для бизнеса, начнут эксперимент по налогу для самозанятых, усовершенствуют пенсионную систему и введут много других изменений. RT рассказывает о ключевых нововведениях, которые ждут россиян в 2019 году.
Пенсии и МРОТ
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 280 рублей. На этой величине будет основан расчёт минимальных зарплат, больничных и детских пособий.
Пенсионную систему ждут многочисленные изменения. Теперь возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, а для женщин — 60 лет. Женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.
Кроме того, стаж для досрочного выхода на пенсию сократится до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин. Люди, которые в 2019 и 2020 годах должны были выйти на пенсию, смогут оформить её на полгода раньше.
Помимо этого, неработающие пенсионеры, которые живут на селе, получат 25%-ную прибавку к пенсии. Максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста составит 11 280 рублей.
После изменения параметров пенсионного возраста женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 лет сохранят за собой все действующие сейчас для пенсионеров льготы по уплате налога на недвижимое имущество (дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места и т. д.) и земельного налога на участки площадью в 600 кв. м.
С 1 января индексация пенсий будет осуществляться каждый год с 1 января, а не с 1 февраля, как было раньше. Как отмечается на сайте Госдумы, годовая индексация позволит в среднем увеличивать размер пенсий на 1000 рублей, а после 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год на величину, превышающую инфляцию.
НДС и налоги для самозанятых
С 1 января основная ставка налога на добавленную стоимость вырастет до 20%. Для отдельных категорий товаров останутся льготные ставки в размере 10% и 0% — например, для детских товаров, учебников и медицинских изделий.
Предполагается, что изменение ставки НДС принесёт федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год начиная с 2019 года. Эти средства планируется направить на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры.
Одновременно с этим в России начнётся эксперимент с взиманием налога с самозанятых граждан. Специальный режим будет введён в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары физлицам, налоговая ставка составит 4%. Для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, налог составит 6%. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.
Юридические лица освободят от уплаты налога на движимое имущество, что позволит снизить нагрузку на бизнес. Вместе с этим до двух месяцев сократятся сроки проведения камеральной проверки.
Госпошлины и страхование
Система страхования банковских вкладов распространится на малые и микропредприятия. Размер возмещения повторяет установленный для физлиц и ИП объём — до 1,4 млн рублей. При отзыве лицензии у банка вкладчик сможет получить страховую выплату, если сведения о нём содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.
С начала года будут отменены и ряд госпошлин. Теперь не придётся платить за госрегистрацию юрлиц и ИП для тех, кто направил нужные документы в электронной форме. Кроме того, пошлина не потребуется при получении новых документов взамен утраченных при чрезвычайной ситуации.
Потребительские товары и реклама
В России вводится понятие «агрегатор» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге. Интернет-агрегаторы понесут ответственность за ущерб, возникший в случае предоставления недостоверной информации о товаре.
Пиво и изготовленные на его основе напитки нельзя будет рекламировать в периодических печатных изданиях, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем 100 м от таких сооружений.
Отдых и туризм
С 1 января появятся льготы на отдых в России. Работодатели получат возможность оплачивать своим сотрудникам и их семьям отдых на сумму до 50 тыс. рублей и получать за это налоговую льготу. Теперь траты на отдых будут учитываться не в расходах организации, а в её доходах. При этом окончательное решение об оплате путёвки по-прежнему будет принимать работодатель.
Вместе с тем вводится обязательная классификация объектов туристической индустрии, а именно отелей, курортов, горнолыжных трасс. Также появятся понятия «средство размещения», «гостиница», «гостиничные услуги», «классификация гостиниц», «классификация горнолыжных трасс», «классификация пляжей».
Классификацией разрешено заниматься только аккредитованным организациям. По результатам выдаётся свидетельство о присвоении объекту «звёзд», обозначающих соответствие категории.
На поездах дальнего следования с 20 января появится возможность приобрести невозвратные билеты. Как следует из названия, перевозчики не будут включать в стоимость риск убытков от возврата проездного документа. В связи с этим стоить такие билеты будут дешевле.
Вернуть «невозвратный» билет можно лишь в случаях внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти члена семьи пассажира или в случае отмены отправления поезда.
Коррупционеры и заключённые в СИЗО
Конфискованные в рамках борьбы с коррупцией деньги, а также средства от реализации конфискованного имущества, приобретённого коррупционерами, с 1 января 2019 года будут зачисляться в бюджет ПФР и направляться на выплату страховых пенсий.
Изменится система пересчёта времени отбытия наказания. Один день пребывания в СИЗО станут засчитывать в срок основного наказания в зависимости от назначенного судом исправительного учреждения.
Приглашение иностранцев и военная подготовка
С 16 января лица, имеющие разрешение на хранение и ношение спортивного или охотничьего длинноствольного оружия, получают право осуществлять самостоятельную сборку патронов к нему. Продажу составляющих для патронов поставят на учёт.
С той же даты введут штрафы для приглашающей стороны за необеспечение своевременного выезда приглашённого лица или несоблюдение им заявленной цели въезда в РФ. Размер взыскания колеблется от 2 тыс. — 4 тыс. рублей для граждан до 400 тыс. — 500 тыс. рублей для юридических лиц.
С 31 января изменится система военной подготовки в вузах — взамен существующих в настоящее время видов структурных подразделений военной подготовки в вузах создаются военные учебные центры. Объём подготовки вырастет, преподавательский состав и военные кафедры останутся без сокращений.
Изменения, касающиеся автомобилистов
С 9 января начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составит 2746—4942 рублей вместо нынешних 3432—4118 рублей. Вместе с этим на смену прежним четырём категориям водителей для расчёта страховки придут более 50 новых. Их будут различать по возрасту и стажу автомобилиста.
С 2019 года в России начнёт действовать новый ГОСТ для номерных знаков: появятся отдельные виды номеров для мотоциклов, мопедов, а также автомобилей, предназначенных для специфических рынков, например с правым расположением руля.
При этом ГИБДД будет присваивать владельцам транспортных средств лишь комбинацию из букв и цифр. Непосредственным изготовлением номеров займутся сторонние фирмы, что также означает отмену пошлины за выдачу регистрационных знаков Госавтоинспекцией.
С 1 ноября 2019 года все импортируемые и произведённые в РФ автомобили начнут снабжать электронными паспортами технического средства. Этот момент несколько раз переносили, но теперь бумажные аналоги должны уйти в прошлое.
Кроме того, в 2019 году будет проведён эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в реальных дорожных условиях. Пока такие транспортные средства, обозначенные специальным знаком «А», появятся на дорогах Москвы и Татарстана.
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