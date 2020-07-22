«Повышение качества жизни каждого человека»: Мишустин о главной цели правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства и основных направлениях деятельности на ближайшие годы. Глава кабмина рассказал о пяти базовых ценностях, на которых строится работа кабмина. По словам Мишустина, основная цель — повышение качества жизни россиян. В своём выступлении он среди прочего затронул темы, касающиеся борьбы с пандемией COVID-19, поддержки населения и бизнеса, восстановления экономики.

В среду, 22 июля, в Государственной думе с отчёт о деятельности правительства России в 2019 году выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Основное внимание глава кабинета министров уделил необходимости улучшения благосостояния граждан РФ, результатам борьбы с пандемией COVID-19, развитию социальной и экономической сфер страны, а также реализации национальных проектов.

В начале своей речи Мишустин отметил, что ежегодным посланием президента Федеральному Собранию были определены ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу.

«На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил президент», — сказал Мишустин.

Он назвал пять базовых ценностей работы правительства РФ — выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей людей, действовать открыто и вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы, обеспечивать результат, который должен быть важнее формальных процедур и регламентов.

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«Мы ведём работу, опираясь на эти ценности, и начинали её не с чистого листа», — добавил он.

Глава кабмина выразил благодарность правительству Дмитрия Медведева, которое ушло в отставку 15 января, за создание солидного резерва, который обеспечил стране «макроэкономическую и бюджетную стабильность».

Так, общий объём Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей, на минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы, уровень государственного долга составлял 12,3% ВВП, а объём золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд.

По его словам, всё это создавало хорошие предпосылки для экономического рывка, но Россия, как и весь мир, столкнулась с мощнейшим вызовом — коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьёзному дисбалансу на нефтяном рынке. Это вызвало обвальное снижение цен, усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошёл отток капитала. Сочетание таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер», — пояснил премьер.

Противодействие пандемии COVID-19

Говоря о принятых мерах в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин назвал их «продуманными и проактивными». По его словам, российские власти в борьбе с распространением COVID-19 действовали на опережение — когда в России ещё не было ни одного случая заболевания.

В частности, РФ с 30 января ограничила авиасообщение с Китаем, чтобы защитить своих граждан и «выиграть время» для подготовки системы здравоохранения. Кроме того, был проведён аудит коечного фонда, запасов средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования во всех регионах, после чего было выделено около 170 млрд рублей, был создан оперативный штаб и координационный совет.

«Объединяли усилия государства и общества для борьбы с этой опасной инфекцией. Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом, такого как в Италии, Испании или Соединённых Штатах Америки», — заявил Мишустин.

Он отметил, что правительство работало в круглосуточном режиме, а все решения были направлены на «спасение жизни людей».

«Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране в два раза меньше, чем в Соединённых Штатах Америки, Бразилии и ряде других стран», — добавил глава кабмина.

Он также сообщил, что на модернизацию систему здравоохранения в ближайшие пять лет будет дополнительно выделено почти 500 млрд рублей. Кроме того, власти займутся развитием санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб.

Поддержка населения и бизнеса

Михаил Мишустин также указал, что правительство пошло на существенное смягчение бюджетной политика для запуска программ поддержки людей и экономики. По его словам, принимаемые в этом направлении меры были «беспрецедентны и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей». Так, различные формы поддержки на сумму около 600 млрд руб. получили семьи, в которых воспитываются более 26,5 млн детей.

Глава кабмина также отметил, что коронавирус сильно повлиял на рынок труда — с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в 3,5 раза, достигнув 3 млн человек.

«Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек. Все меры поддержки безработных правительство распространило и на более чем 13 тыс. индивидуальных предпри­нимателей, которые были вынуждены закрыть своё дело после 1 марта. Всем им назначено максимальное пособие в размере МРОТ», — заметил Мишустин.

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Премьер также рассказал об экстренных мерах поддержки наиболее пострадавших отраслей и прежде всего представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, работающих в них. Среди них — отсрочка по обязательным платежам для МСП, списание налогов и страховых взносов, программа льготного кредитования для системообразующих предприятий, мораторий на проведение проверок.

«Ещё раз подчеркну: все наши инициативы были направлены на то, чтобы максимально сократить издержки бизнеса и не допустить ухудшения финансового состояния», — добавил он.

Цифровизация власти

Ещё одной целью правительства является создание более эффективной, открытой и удобной системы государственного управления для граждан РФ и бизнес-сообщества. Об этом заявил Михаил Мишустин. По его словам, люди должны увидеть, что «государственные структуры — это надёжные и добросовестные помощники».

«Уверен, реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число лидеров в глобальной экономике», — заметил он.

По словам премьер-министра, цифровизация важна, как на рынке труда, где нужно оперативно ввести в правовое поле все форматы дистанционной работы, так и в сфере образования, но это не будет означать отход от традиционного формата обучения. Кроме того, к 2024 году набор на IT-специальности должен увеличиться в 2,5 раза.

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«Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект», — добавил Мишустин.

Экономика

Глава правительства также отметил, что для достижения национальных целей развития необходимо вернуться к росту как экономики, так и реальных доходов граждан. Для этого был составлен общенациональный план действий, в частности, включающий антикризисные меры, а также дальнейшие шаги по выходу из кризисного состояния.

Речь идёт о восстановлении роста промышленности, наращивании экспорта и импортозамещения. Также для улучшения экономических показателей экономики РФ необходимы инвестиции, которые создадут новые рабочие места и помогут внедрению перспективных технологий.

«Во-первых, это разработка комплексного механизма поддержки крупных инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровнях, в том числе — на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений... Во-вторых, создание стабильных и понятных правил для поэтапного улучшения делового климата... В-третьих, — институты развития», — добавил Мишустин.

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Развитие субъектов РФ

По мнению Михаила Мишустина, власти России должны повысить инвестиционную привлекательность всех 85 субъектов РФ, «найти для каждой территории какие-то особые точки роста».

«В каждом регионе уровень и качество жизни должны соответствовать современным критериям», — подчеркнул российский премьер.

При этом для 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией уже приняты индивидуальные программы развития — им до 2024 года будет выделено по 5 млрд рублей на запуск проектов по оживлению экономики, повышению уровня жизни и доходов людей.

«Уверен, что в результате принятых нами мер каждый регион России сможет в полной мере реализовать свой потенциал», — добавил он.

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Национальные цели развития до 2030 года

Накануне Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Как отметил глава кабмина, для реализации задач, поставленных в этом документе, необходимо изменение национальных проектов и документов стратегического планирования. По словам Мишустина, работа в этом направлении должна быть завершена осенью.

«При реализации национальных проектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей, через сохранение занятости и повышение доходов, защиту здоровья, создание благоприятных условий предпринимательской деятельности и поддержку ключевых отраслей экономики», — заметил премьер.

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Он подчеркнул, что работать придётся в жёстких рамках, с новой системой управления, используя современные методики, находясь в постоянной обратной связи с людьми.

«Правительству предстоит большая работа. Перед нами стоят совершенно иные задачи, чем ещё полгода назад. Но базовые ценности, безусловные приоритеты остались неизменными. Их задал президент в своём послании Федеральному Собранию, и в соответствии с ними правительство продолжает свою работу — на тех принципах и ценностях, о которых я говорил в начале своего выступления: служить людям, работать командой, добиваться результата», — заключил Мишустин.