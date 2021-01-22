«Повышение эффективности регулирования»: Путин предложил отменить предельный возраст назначаемым президентом чиновникам

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о снятии возрастных ограничений для госслужащих, которых назначает и освобождает от должности глава государства. Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, в ряде случаев он может быть продлён до 70. Нововведения, отмечается в пояснительной записке, позволят повысить эффективность регулирования государственной службы и сохранить наиболее опытных и квалифицированных сотрудников.

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о снятии возрастных ограничений для госслужащих, которых назначает и освобождает от должности глава государства. Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документом предлагается внести изменения в федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которому предельным возрастом пребывания на государственной гражданской службе установлено 65 лет. Для достигших этого возраста служащих, замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. В соответствии с внесённым законопроектом, это положение предлагается отменить.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в тексте документа.

Законопроект, как уточняется в пояснительной записке, подготовлен в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы. Отмечается, что в некоторых случаях возникает необходимость продления срока службы для наиболее опытных и высококвалифицированных сотрудников, достигших указанного возраста.

Таким образом, согласно законопроекту, в исключительных случаях при продлении срока службы для чиновников, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом, такое возрастное ограничение распространяться не будет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил внесённые законопроекты в профильные комитеты, они будут рассмотрены в приоритетном порядке в соответствии с регламентом нижней палаты.

Предложения об увеличении возраста для определённых должностей

Напомним, в мае 2020 года Путин подписал закон, повышающий предельный возраст руководителей государственных и муниципальных вузов до 70 лет. Соответствующие поправки были внесены в Трудовой кодекс, они касаются не только ректоров высших учебных заведений, но также руководителей научных организаций, их заместителей и глав филиалов. При этом в отдельных случаях срок пребывания руководителей в указанных должностях могут продлить и после достижения ими 70 лет.

Закон также ограничивает количество сроков, в течение которых одно и то же лицо имеет право быть ректором одного вуза — человек не может занимать эту должность более трёх сроков.

В Минобрнауки тогда сообщили ТАСС, что внесённые в ТК изменения обеспечат устойчивое развитие вузов и научных организаций в условиях дефицита высококвалифицированных управленческих кадров в сфере образования.

Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Москве

РИА Новости

© Евгений Биятов

Ограничение по срокам пребывания в должности ректора, добавили в министерстве, позволит избежать стагнации в деятельности организации.

«Непрерывное и длительное нахождение ректоров университетов и руководителей научных организаций в своей должности, как правило, сдерживает профессиональный рост перспективных управленческих кадров и формирование соответствующего кадрового резерва, ведет к стагнации в деятельности организации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, в ноябре 2020 года кабмин внёс в Госдуму законопроект с предложением продлить возраст пребывания на службе для офицеров из руководящего состава уголовно-исполнительной системы. Проектом предлагается включить в число офицеров, имеющих право оставаться на службе до 65 лет, генерал-лейтенантов и генерал-майоров внутренней службы.

Такой же предельный возраст было предложено установить для сотрудников ФСИН, имеющих ученую степень и работающих в вузах или научных организациях системы.

Изменения, пояснили авторы законопроекта, позволят сохранить на службе высококвалифицированный личный состав и устранить дефицит высокопрофессиональных кадров.

Предполагается, что благодаря законопроекту на службе останутся более 13 тыс. человек из личного состава.

Кроме того, измениня позволят исключить необходимость ежегодного освидетельствования на военно-врачебной комиссии сотрудников, проходящих службу сверх предельного возраста, отметили в Минюсте.