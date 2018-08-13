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«Повышение боевой эффективности»: на что будет способен модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ

13 августа 2018, 17:09  •  89 • В России
ПАО «Туполев» ведёт работы по модернизации стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС «Медведь». Об этом сообщил гендиректор предприятия Александр Конюхов. По его словам, первый полёт обновлённой машины должен состояться в конце 2019 года. Ту-95МСМ получит современное бортовое оборудование, двигатели и ударное вооружение. Арсенал «Медведя» пополнят сверхдальние крылатые ракеты Х-101/Х-102 и ракеты средней дальности Х-50. Цель модернизации — продление срока службы машины и повышение её боевой эффективности. Какие возможности появятся у Ту-95МСМ, разбирался RT.
 
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС РИА Новости © Максим Туманов
 

Гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов заявил Интерфаксу, что на Таганрогском авиационном заводе проводится глубокая модернизация стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС (по классификации НАТО — «Медведь»). Как он отметил, контракт с Минобороны России был заключён 1,5 месяца назад.

Первый полёт опытной машины запланирован на конец 2019 года. По результатам испытаний военное ведомство примет решение об обновлении парка «Медведей». В составе ВКС — около 30 Ту-95МС. Турбовинтовые «стратеги» наряду с турбореактивными Ту-160 и Ту-22М3 являются частью воздушной компоненты ядерной триады РФ.

Турбовинтовой «стратег»

 

Ту-95МС эксплуатируется в войсках с середины 1950-х годов. «Медведь» был революционной разработкой начального этапа холодной войны. Детище ОКБ-156 (ПАО «Туполев») помогло Советскому Союзу обрести возможность наносить ответный воздушный удар по объектам на территории Соединённых Штатов и группировкам американских ВМС.

Как полагают специалисты, во многом превосходные характеристики самолёта были обеспечены благодаря экономичному турбовинтовому двигателю НК-12 разработки Куйбышевского моторного завода (сейчас — ПАО «Кузнецов», Самара). Созданная поволжскими инженерами силовая установка до сих пор остаётся самым мощным в мире двигателем в своём классе.

Ту-95 способен развивать скорость свыше 800 км/ч. Практическая дальность полёта ракетоносца — 12 тыс. км. «Медведю» принадлежит несколько мировых рекордов. В 2010 году продолжительность полёта двух «стратегов» превысила 24 часа. За сутки пара бомбардировщиков преодолела около 20 тыс. км.

Большая часть Ту-95МС дислоцирована на авиабазе в Саратовской области. Как правило, «Медведи» совершают полёты над акваторией Северного Ледовитого океана и нейтральными водами Тихого океана, используя для дозаправки аэродромы Тикси (Республика Саха) и Украинка (Амурская область). Во время учений машины нередко заправляются в воздухе самолётами Ил-78.

С ноября 2015 года до конца 2017-го турбовинтовые «стратеги» использовались в сирийской операции. По данным Минобороны, Ту-95МС и Ту-160 нанесли по террористам 66 ударов крылатыми ракетами. В частности, «Медведь» испытал новейшую сверхдальнюю крылатую ракету X-101/102.

«Не стоит обращать внимание на почтенный возраст Ту-95. Наши американские партнёры не собираются сворачивать эксплуатацию более старого бомбардировщика В-52 Stratofortress, чей модернизационный ресурс практически исчерпан», — заявил RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

  • Пара Ту-95МС во время полёта
  • © Министерство обороны Российской Федерации
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Эксперт подчеркнул, что Ту-95МС сохраняет статус самого быстрого турбовинтового самолёта в мире. По его мнению, было бы неразумно пренебрегать уникальными характеристиками «Медведя» и отказываться от его дальнейшего использования.

«Стратегический бомбардировщик — это прежде всего платформа для современного вооружения. Если мы говорим про ядерное сдерживание, то его основная задача состоит в том, чтобы нанести удар, не входя в зону ПВО (это около 2 тыс. км от цели). Главное, чтобы размещать новое вооружение позволял ресурс планера, а у Ту-95МС с этим всё в порядке», — отметил Дрозденко.

«Продление сроков службы»

 

В настоящее время ПАО «Туполев» и Казанский авиазавод имени Горбунова осуществляют капитальный ремонт стратегических бомбардировщиков. До 2018 года предприятия передадут ВКС восемь Ту-160 и Ту-95МС.

«Эти самолёты являются важным компонентом ядерного потенциала государства. Они осуществляют регулярные полёты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Чёрного моря, а также в восточных регионах. Поэтому продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности — одна из наших приоритетных задач», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Как пояснил Дрозденко, ремонт Ту-95МС — это первичный этап модернизации. По его словам, на самолёте выполняется замена электропроводки и отработавших свой ресурс узлов и агрегатов. Затем специалисты приступают к монтажу согласованных с Минобороны новых систем.

7 ноября 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на Ту-95МС «устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения».

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Герасимов отметил, что Минобороны достигло определённых успехов в сфере модернизации дальней авиации. С 2012 года доля современных стратегических ракетоносцев выросла с 53% до 75,7%.

По информации ПАО «Туполев», «Медведи» получат современное пилотажно-навигационное оборудование. В феврале 2018 года глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Ту-95МС будут модернизированы под применение крылатых ракет большой дальности.

Как сообщают СМИ, для эксплуатации ракет Х-101/Х-102 разработки МКБ «Радуга» Ту-95МСМ получит более объёмный бомбовый отсек. Новый боеприпас длиннее (на 1,4 м) и тяжелее (на 1 т) семейства стратегических крылатых ракет Х-55. Однако дальность Х-101/Х-102 составляет от 3 до 9 тыс. км (против 2,5 тыс. км у Х-55).

В декабре 2017 года американский журнал Jane's Missiles & Rockets проинформировал, что госпрограмма вооружения на 2018—2027 годы предполагает поставку оперативно-тактических ракет Х-50 (Х-СД, «изделие 715») для самолётов дальней авиации. Габариты новейшего боеприпаса будут скромнее, чем Х-101/Х-102, поэтому Ту-95МСМ будет способен подниматься в воздух с 14 такими ракетами.

  • Ту-95МС наносит удар крылатой ракетой Х-101 по объектам террористов в Сирии
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Дальность Х-50 составит 1,5 тыс. км, масса — 1,6 тонны. Ракета будет оснащена турбовентиляторным двигателем («изделие 37-04»). Полёт будет осуществляться на дозвуковой скорости (до 700—950 км/ч). Однако высокоточный боеприпас станет малозаметным для систем ПРО.

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Ту-95МСМ будет летать на модернизированной силовой установке НК-12МПМ с воздушными винтами АВ-60Т, которая в настоящее время проходит испытания. Новые двигатели обладают большей тягой. Детище ПАО «Кузнецов» позволит увеличить полезную нагрузку «Медведя» и улучшить его взлётные характеристики.

Дмитрий Дрозденко полагает, что модернизация Ту-95МСМ является существенным вкладом в обеспечение гарантированного ядерного сдерживания США. Новое бортовое оборудование, ракетное вооружение и двигатели увеличат боевой радиус турбовинтового «стратега».

«Ставка на модернизацию Ту-95МС выглядит оправданным шагом как с военной, так и с экономической точки зрения. Это особенно заметно на примере ультрадорогой «невидимки» B-2 Spirit. Американский самолёт оказался неспособен применять ракеты с ядерной боеголовкой. Наш «Медведь» останется универсальным самолётом и получит более грозное ракетное оружие», — резюмировал эксперт.

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