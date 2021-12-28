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«Повышение боевого слаживания»: как проходили учения российской армии в 2021 году

28 декабря 2021, 01:25  •  82 • В России
В 2021 году Вооружённые силы РФ провели ряд крупных манёвров, которые повысили боеготовность армии. Наиболее масштабным стало российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», где впервые в боевых порядках массово применялись серийные ударные робототехнические комплексы. Также манёвры с привлечением большого количества войск и техники состоялись весной на юге России и в удалённом районе Тихого океана. В Центральной Азии подразделения РФ активно участвовали в мероприятиях ОДКБ. По мнению экспертов, военная активность российских войск в 2021 году оказала позитивное влияние на региональную безопасность.
 
Колонна бронетехники ВС РФ © Министерство обороны РФ
 

В уходящем году российская армия провела ряд масштабных тренировок и манёвров. Как заявил на недавнем расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, основным мероприятием стало совместное российско-белорусское стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021».

«Оно продемонстрировало способность созданных рядовых группировок эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. К нему привлекались около 200 тыс. военнослужащих, в том числе 2 тыс. — от государств ОДКБ, ШОС и других стран», — сообщил Шойгу.

Учения «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября на полигонах Союзного государства. На тренировках, как подчеркнул Шойгу, впервые «масштабно в боевых порядках применялись серийные ударные робототехнические комплексы». Дебютантами манёвров стали БПЛА «Иноходец», «Ласточка», наземные автономные боевые машины «Уран-9», «Нерехта», «Платформа-М».

В ходе учений российские и белорусские подразделения отработали методы сдерживания наступающих войск противника и разгрома врага в ходе контрудара. В сценарий и легенду манёвров были заложены все вероятные риски. Основной этап ССУ «Запад-2021» проходил на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Робототехнические комплексы использовались для поддержки продвижения вглубь обороны неприятеля. Например, автономная машина «Платформа-М» помогла мотострелкам и десантникам ВС РФ нанести удары по противнику, провести разведку и проделать проходы в минных полях.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что итоги совместного стратегического учения убедительно показали дальнейший рост уровня боевой подготовки в российской армии.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что на всех тренировках в первую очередь проверяется уровень боевой слаженности подразделений. По его словам, учения «Запад-2021» продемонстрировали, что с этим компонентом в российских войсках всё в порядке.

  • Робототехнический комплекс «Уран-9» и БМП Б-19 на учении «Запад-2021»
  • © Министерство обороны РФ

Ключевым залогом успеха аналитик назвал использование современных автоматизированных систем управления, которые существенно сократили цикл принятия решений на театре военных действий (ТВД) и улучшили взаимодействие армейских группировок.

«В ходе этих манёвров одновременно на 14 полигонах было задействовано около 200 тыс. военнослужащих, большое количество техники, вооружений. Все войска выполняли задачи в рамках единого замысла. Всё контролировалось Национальным центром управления обороной РФ. Это был невероятный, можно сказать, беспрецедентный масштаб», — подчеркнул Леонков.

«Позитивный эффект»

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что в 2021 году практически все крупные мероприятия российской армии имели большое геополитическое значение, особенно с учётом провокационной политики Украины и западных государств.

Как считает эксперт, именно масштабное межвидовое учение подразделений Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ весной этого года позволило снизить накал напряжённости вблизи российских границ.

Напомним, в ходе него большое количество войск и техники было переброшено в Крым. По информации Минобороны РФ, во второй половине апреля на полуострове в рамках активной фазы учений было сосредоточено более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов.

Важная роль в разгроме условного противника была отведена «голубым беретам». Под прикрытием кораблей, авиации и средств ПВО 2 тыс. десантников парашютным способом высадились на полигон Опук, где (по легенде) уничтожили передовой командный пункт объединённого армейского корпуса неприятеля, воспрепятствовали подходу резервов врага и обеспечили безопасное прибытие на побережье морских пехотинцев.

«Любая военная активность нашей страны на западном направлении непременно вызывает волну раздражения на Украине и в НАТО. Однако в итоге оно конвертируется в позитивный эффект для России и международной безопасности, так как на некоторое время наши недоброжелатели приходят в чувство», — сказал Михайлов.

Эксперт уверен, что слаженные действия войск ЮВО и высадка 2 тыс. десантников в Крыму отрезвляющее подействовали этой весной на Киев, страны НАТО и «их вашингтонских кураторов».

  • Военнослужащие российской армии на учении
  • © Министерство обороны РФ

В свою очередь, Алексей Леонков обратил внимание на то, что в плане международной безопасности большое значение в 2021 году имели и учения подразделений стран — членов ОДКБ. В этом году основные военные мероприятия проходили в Центральной Азии на фоне поспешного вывода американских войск из Афганистана и возвращения к власти движения «Талибан»*.

Одно из мероприятий под названием «Рубеж-2021» прошло в первой половине сентября. Учение состоялось в Киргизии на высокогорном полигоне Эдельвейс с участием войск Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР).

В манёврах было задействовано 150 единиц техники: вертолёты, самолёты, танки, БТР, БМП, бронеавтомобили «Тигр», огнемётные комплексы, артиллерийские гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Учения были направлены на отражение нападения незаконных вооружённых формирований (НВФ) на территорию страны — члена ОДКБ. В ходе тренировок были отработаны переброска войск, формирование штабов и командных пунктов, ресурсов для тылового и технического обеспечения.

В октябре впервые на территории Таджикистана прошли учения войск ОДКБ «Эшелон-2021». Данные манёвры носили антитеррористический характер и были направлены на решение задач материально-технического обеспечения (МТО). Основу российского контингента составили военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Душанбе и Бохтаре.

8 по 12 ноября было проведено учение Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2021», однако задачи отрабатывались не в Центральной Азии, а на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. Чуть позже в Таджикистане прошли манёвры «Кобальт-2021», в которых были задействованы спецназовцы Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

  • Военнослужащие ВС РФ на международном учении
  • © Министерство обороны РФ
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В декабре заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков заявил, что проводившиеся в Таджикистане учения способствовали нормализации обстановки на границе с Афганистаном.

Леонков полагает, что интенсивные военные мероприятия «на южных флангах ОДКБ» в значительной мере нивелировали негативный эффект от поспешного ухода войск США и смены власти в Афганистане.

«С крахом прежнего режима в Кабуле террористическая угроза ещё больше возросла. Конечно, и сейчас эта проблема не исчезла, но военная активность сил ОДКБ оказала оздоравливающее военно-политическое влияние на ситуацию в регионе. К тому же учения способствовали повышению боевого слаживания между участниками и расширению военно-технического сотрудничества», — пояснил Леонков.

«На различном уровне»

Значимым мероприятием в сфере боевой подготовки ВС России в уходящем году Минобороны считает оперативное учение группировки войск Тихоокеанского флота (ТОФ) в дальней морской зоне.

«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой войск Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развёртывание в удалённом районе Тихого океана», — рассказал Шойгу на расширенном заседание коллегии военного ведомства.

Это учение состоялось в июне. В ходе него корабельные тактические группы ТОФ совершили переход протяжённостью около 4 тыс. км из пунктов базирования. В акватории Тихого океана они отработали задачи по поиску и слежению за подлодками и надводными группировками условного противника.

Также во взаимодействии с морской авиацией корабли ТОФ нанесли условные удары крылатыми ракетами по критически важным объектам военной инфраструктуры предполагаемого неприятеля.

Как сообщили ранее в пресс-службе Восточного военного округа, к манёврам было привлечено до 20 кораблей, субмарин и судов обеспечения и 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолёты Ту-142М3 и Ил-38, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, палубные вертолёты Ка-27.

По словам Александра Михайлова, с каждым годом российская армия увеличивает количество подразделений, задействованных в крупных учениях. Наряду с этим расширяется география манёвров и растёт число иностранных участников. Также эксперт обратил внимание на возросшую в 2021 году популярность Армейских международных игр.

«На мой взгляд, наиболее важными в этом году в плане боевой подготовки были два момента. Первый — применение новейших типов вооружения на полигонах. Это удалось сделать благодаря выполнению гособоронзаказа и вопреки продолжающейся пандемии. Второй — это проведение Армейских игр и 45 международных учений на различном уровне», — резюмировал Михайлов.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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