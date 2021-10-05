Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / В России

«Повышение боевого могущества»: как прошли запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки

05 октября 2021, 03:30  •  51 • В России
В ходе государственных испытаний российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» были впервые запущены с атомной субмарины, причём как из надводного, так и из подводного положений. Как сообщили в Минобороны РФ, пуски были осуществлены с АПЛ «Северодвинск» в Белом море. В оборонном ведомстве отметили, что испытания прошли успешно — цели были поражены, а полёт ракет соответствовал заданным параметрам. Эксперты отмечают, что подводный запуск гиперзвуковой ракеты стал серьёзным конструкторским и технологическим прорывом.
 
Испытательные пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск» в Белом море РИА Новости © Минобороны России
 

В России впервые проведены пуски гиперзвуковых ракет «Циркон» с атомной подводной лодки. Испытания прошли при участии АПЛ «Северодвинск» — головного корабля проекта 885 «Ясень». Как сообщили в Минобороны, запуски были осуществлены из акватории Белого моря по условным целям в Баренцевом море.

При этом испытания осуществлялись из двух положений — надводного и подводного. Согласно данным объективного контроля, при первой стрельбе ракета точно поразила условную цель, а её полёт соответствовал заданным параметрам.

«Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 м», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель также полностью соответствовал установленным параметрам.

  • Испытательные пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск» в Белом море

Ранее испытательные пуски «Циркона» были осуществлены с фрегата «Адмирал Горшков», который также производил их из акватории Белого моря. Условные цели тогда находились на побережье Баренцева моря. Как сообщали в Минобороны, ракета прямым попаданием успешно поразила цель в 350 км от места запуска, а её скорость составила около 7 Махов.

В условиях секретности

Разработчик гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты 3М22 «Циркон» — «НПО машиностроения». Информация о её технических и тактических характеристиках весьма ограничена. Частично их впервые раскрыл президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.

«Хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полёта около 9 Махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок», — заявил тогда глава государства.

Как сообщал в конце января 2021 года замминистра обороны Алексей Криворучко, серийные поставки гиперзвуковых ракет начнутся в 2022 году. В августе в Минобороны сообщили, что с «НПО машиностроения» подписан контракт на поставку «Цирконов». Ранее Криворучко отмечал, что ракета 3М22 будет поставляться на вооружение атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов».

Предположительно первым штатным носителем «Циркона» станет фрегат «Адмирал Головко», который планируется отправить на ходовые испытания весной 2022-го.

Заокеанские опасения

Обеспокоенность в связи с ведущимися испытаниями российских гиперзвуковых ракет не раз высказывали в США. Так, официальный представитель Пентагона Джон Кирби отмечал, что Вашингтон рассматривает разработки России в этой сфере как дестабилизирующий фактор.

  • Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря
  • РИА Новости
  • © Минобороны России

Лидирующие позиции Москвы в сфере гиперзвуковых технологий в августе отмечал и глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард. Он подчёркивал, что ядерные силы остаются краеугольным камнем оборонной стратегии Москвы, и она модернизировала их уже на 80%.

«Россия — ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и она продолжает инвестировать значительные средства в развитие гиперзвуковых планирующих боевых блоков... У России есть потенциал значительно нарастить производство ядерного оружия за счёт объектов и военно-гражданских усилий в сфере разработки и производства ядерного оружия», — говорил Ричард. Глава Стратком также признавал, что противоракетная оборона у РФ развита лучше, чем у Соединённых Штатов.

Того же мнения придерживаются и американские военные эксперты. Так, издание Popular Mechanics называло «Циркон» «вселяющей ужас» ракетой и «гиперзвуковым монстром», а в The National Interest отмечали, что «НАТО следует настороженно отнестись к новым гиперзвуковым ракетам России».

«Если России удастся осуществить пуск ракеты с гиперзвуковым ПВРД (прямоточным воздушно-реактивным двигателем. — RT) из-под воды, такое развитие событий может стать существенным прорывом, который сможет привлечь международное внимание», — подчёркивал обозреватель The National Interest Крис Осборн.

При этом, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разработка Россией гиперзвуковых ракет является ответом на риски, созданные США и НАТО в сфере стратегической стабильности.

«Президент неоднократно говорил, что, к сожалению, за последние десятилетия... сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. И, кроме того, сталкивались также с определёнными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету... То есть всё это шло на слом существующего паритета. Это требовало мер, которые были способны обезопасить Россию и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», — заявлял Песков.

  • Ракетный крейсер «Адмирал Головко»
  • РИА Новости
  • © Игорь Михалев

Настоящий прорыв

При попытке угона: задержан подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбургской области

Опрошенные RT аналитики отмечают, что успешные испытания «Циркона» с атомной подводной лодки говорят о значительном отрыве России от конкурентов в сфере разработки гиперзвукового оружия. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, теперь можно уверенно говорить о том, что боевой потенциал подлодок, на вооружении которых встанут гиперзвуковые ракеты, многократно увеличится.

«Лодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» способны будут нести в своём арсенале ракеты семейства «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Таким образом боевое могущество этих подводных лодок повышается — они могут выполнять различный спектр задач, связанный с поддержанием наших войск на суше и осуществлять борьбу с корабельно-ударными группировками противника», — пояснил Леонков.

При этом он указал, что аналогов «Циркона» у ближайших военных конкурентов России в лице Соединённых Штатов нет.

«То, что разрабатывается из гиперзвуковых систем у американцев, как минимум вполовину будет уступать «Циркону» по скорости полёта. И непонятно, получатся ли у них маневрирующие гиперзвуковые устройства. Наш же «Циркон» маневрирующий», — добавил аналитик.

В свою очередь, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов подчеркнул, что одним из главных преимуществ российской гиперзвуковой ракеты является её высота полёта на уровне 30—40 км. Также аналитик отметил, что успех нынешних пусков и с поверхности, и с глубины является настоящим прорывом.

«Подводный пуск не так прост в осуществлении с точки зрения технологий. Если мы эту задачу решили, то это говорит о достаточно серьёзном конструкторском и технологическом прорыве. Соответственно у нас появляется возможность в ближайшей перспективе устанавливать ракеты «Циркон» на наши многоцелевые АПЛ в рамках проекта «Ясень». Таким образом, американским авианосно-ударным группам придётся достаточно тяжко, и американцы об этом знают», — добавил Кнутов.

Как пояснил Алексей Леонков, главным назначение «Циркона» станет борьба с серьёзно защищённым корабельно-ударными или авианосно-ударными группировками, в составе которых присутствуют и корабли противовоздушной противоракетной обороны.

«И «Циркон» будет взламывать эту оборону и поражать наиболее важные цели: авианосцы, крейсеры, ракетные эсминцы и другие классы кораблей. При этом оружия, которое способно остановить ракету «Циркон» пока не существует», — заявил эксперт.

  • Испытание гиперзвуковой ракеты в США
  • AFP
  • © Oscar Sosa / US NAVY

Как указал Юрий Кнутов, Россия в своих разработках придерживается не количественного принципа, а качественного.

«Мы достаточно серьёзно опережаем США и другие страны НАТО в области разработки гиперзвукового оружия. Но мы не включаемся в количественную гонку вооружения, а ведём кропотливою работу по созданию качественных видов вооружения, которые превосходят зарубежные аналоги или вообще не имеют аналогов. Это новое вооружение с нашей стороны помогает нам сдерживать горячие головы НАТО от возможных планов начала ядерной войны», — резюмировал собеседник RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





51
Источник
Похожие новости
03 октября 2021, 21:10
При попытке угона: задержан подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбургской области
03 октября 2021, 17:05
«Ковид все прогнозы обманывает»: в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса
04 октября 2021, 13:30
«Задержаны два главаря и шестеро участников»: в Московском регионе ликвидировали ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
04 октября 2021, 21:40
Особая актуальность: как Космические войска ВКС РФ развивают оборону околоземного пространства
04 октября 2021, 18:45
«В росте — 67 субъектов РФ»: Попова назвала крайне напряжённой ситуацию с COVID-19 в России
04 октября 2021, 20:30
«Вам не положено»: родители детей-диабетиков в Воронеже пожаловались на перебои с медицинскими расходниками
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"
28 сентября 2021, 13:10
"Мёртвые тела тайком перебрасывают": В миграционном скандале всплыли казни и извращения
29 сентября 2021, 21:15
Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
30 сентября 2021, 12:50
В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"
30 сентября 2021, 14:35
«Задержан лидер регионального неонацистского объединения»: ФСБ предотвратила подготовку теракта во Владивостоке
30 сентября 2021, 14:40
Война Польши с Россией неизбежна? Страхи "подогрел" Баранец: "Путин, Шойгу, десант"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.