«Повышать ставки больше невозможно»: почему Запад решил прислушаться к требованиям России по гарантиям безопасности

После нескольких месяцев переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности в России отметили изменение отношения своих партнёров к выдвинутым Москвой инициативам. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад, осознав, что Россия всерьёз ведёт разговор о необходимости перемен, в итоге позитивно ответил на те предложения, которые ранее игнорировал. Эксперты отмечают, что смена настроений в США и НАТО произошла после того, как там поняли, что Москва не намерена отступать от своих требований. Чтобы закрепить нынешний результат, России стоит и дальше последовательно продвигать свою позицию, считают аналитики.

В Москве констатировали продвижение на дипломатическом треке после получения письменных ответов от США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности. Как заявил 15 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Збигневом Рау, только после осознания серьёзности намерений РФ западные партнёры позитивно отреагировали на ряд предложений.

«Запад в итоге ответил, когда понял, что мы всерьёз ведём разговор о необходимости радикальных перемен в сфере евробезопасности, он ответил, ответил позитивно на те инициативы, которые он долгое время отвергал», — сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров обратил внимание на то, что Запад, выдвинув встречные предложения по безопасности, практически полностью позаимствовал их из российских проектов документов. Однако эти инициативы не затронули ключевые для РФ темы, что неприемлемо, заметил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Шанс на договорённости

Двумя днями ранее во время доклада президенту России Владимиру Путину о текущей ситуации в диалоге с Соединёнными Штатами и НАТО по теме гарантий Лавров говорил, что США дали отрицательный ответ на ключевые требования РФ не расширять НАТО, не размещать ударные вооружения, угрожающие стране, и вернуть деятельность Североатлантического альянса в рамки границ 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.

Вместе с тем конструктив в американском ответе всё же был, в частности в конкретных мерах по решению проблем ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, из договора по ограничению которых США вышли в августе 2019 года.

«И речь идёт о мерах по отводу учений по линии соприкосновения России и НАТО, о том, чтобы согласовать предельную дистанцию сближения боевых самолётов и боевых кораблей, и о целом ряде других таких военно-технических мер в сфере укрепления доверия», — рассказал Лавров Путину.

Он также напомнил, что все эти предложения были переданы Генштабом в НАТО ещё в 2020 году, но так и остались без внимания. Однако нынешняя инициатива России по реализации своих требований «встряхнула» западных коллег, став причиной, «по которой они оказались более не в состоянии игнорировать» предыдущие обращения Москвы. В связи с этим, добавил глава МИД, российские дипломаты будут и дальше добиваться от Запада конкретики по требованиям РФ «в рамках сохранения целостности» её инициативы от декабря 2021 года.

Сергей Лавров также выразил мнение, что у России, США и НАТО есть шанс договориться по тем вопросам, которые Москва считает для себя приоритетными.

«Всё-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать какие-то серьёзные встречные аргументы... Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны», — сказал министр в разговоре с президентом.

Сам Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля подчеркнул, что Россия стремится дипломатическим путём договариваться с партнёрами по вопросам о гарантиях безопасности. При этом он назвал угрозой силовое сдерживание страны западными союзниками, почеркнув, что никто в РФ не хочет войны.

«Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесённых нами проектов», — подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем эксперты считают, что нынешний разворот США и НАТО к диалогу с Россией говорит о том, что они почти смирились с требованиями Москвы предоставить гарантии.

«Он (ответ Запада. — RT) показал, что резерв для продвижения наших требований существует... Дискуссия стала более широкой, и более чётко обозначены наши обеспокоенности. Ну и вижу, что западники начинают осознавать, что надо выходить на компромиссные решения», — сказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Символика НАТО

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© Dursun Aydemir/Anadolu Agency

Вольная трактовка

В настоящий момент перед Россией стоит задача добиться прочного правового фундамента для толкования принципа неделимости безопасности. Как заметил Лавров после встречи с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши, на Западе этот принцип «бессовестно передёргивают и трактуют исключительно как свободу выбора военных альянсов». Это касается и критики со стороны «партнёров» военных учений, которые Россия сегодня проводит на своей территории и на территории Белоруссии в рамках проверки боеготовности сил реагирования Союзного государства.

«Насчёт учений, которые Россия проводит... они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. И в том, что касается учений на западе страны, в том, что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке либо совместных российско-белорусских учений», — заявил Лавров.

Ранее, 14 февраля, российский министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о ведущихся масштабных учениях, которые проходят почти на всех флотах России и с участием практически каждого военного округа.

«Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время», — сообщил глава ведомства.

Он также отметил «необоснованную» активность западных военных сил на Дальнем Востоке, рассказав об инциденте, предположительно, с американской подлодкой у острова Уруп.

В свою очередь 15 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «по мере окончания мероприятий боевой подготовки войска» вернутся в пункты постоянной дислокации, «как и всегда». В частности, в расположение своих частей уже направились подразделения Южного и Западного военных округов.

При этом ранее США раскритиковали российские и российско-белорусские учения, заявив, что они только эскалируют ситуацию вокруг Украины. В свою очередь, в Польше и вовсе было озвучено мнение, что Россия после учений может оставить свои войска в Белоруссии и изменить тем самым архитектуру безопасности в Восточной Европе.

Однако в России такой сценарий развития событий неоднократно отвергали. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что перспектива оставить российские войска в Белоруссии после учений никогда не рассматривалась.

«Речь идёт о союзных учениях, и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», — подчёркивал 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смена позиции

Опрошенные RT эксперты отмечают, что нынешняя строгая приверженность России цели добиться юридически закреплённых гарантий для Запада в новинку. И то упорство, с которым Москва отстаивает свои интересы, заставляет США и НАТО идти на попятную.

«Ранее Россия даже не пыталась так активно продвигать свои интересы во внешней политике. Со времён Горбачёва РФ придерживалась политики намёков и никогда не формулировала свою позицию жёстко. Поэтому нынешняя решимость Москвы держаться намеченного курса, несмотря ни на что, пугает США и их союзников, заставляя идти на компромисс», — пояснил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Ведь на Западе, особенно в Европе, прекрасно понимают риски войны с Москвой, добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в комментарии RT отметил, что США, осознавая всю пагубность развиваемой ими информационной кампании, сейчас пытаются одновременно и притушить её, и не потерять лицо.

«Ситуация сегодня зашла так далеко, что уже что ни день, то назначаются конкретные даты «российского вторжения», а мировые СМИ их подхватывают и разносят. Но США понимают, что повышать ставки больше невозможно, и теперь хватаются за возможность переговоров», — сказал аналитик.

Он также отметил, что Россия ждёт участия всех западных стран в обсуждении такого понятия, как неделимость безопасности, напомнив о письме Сергея Лаврова своим коллегам.

«Россия прекрасно понимает, что если нельзя договориться с коллективным органом в лице НАТО, то можно решить вопросы в двустороннем формате. Кроме того, Москву интересует мнение всех стран, действительно ли они одинаково видят позицию НАТО по отношению к европейской безопасности. Тем более что глава Франции Эммануэль Макрон после переговоров с Путиным говорил, что решить все вопросы только лишь с НАТО невозможно», — добавил Асафов.

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава России Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Гунеев

При этом аналитики считают, что Украина, послужившая предлогом для начала эскалации в отношениях Запада с Россией, сегодня утратила право на определение собственной дальнейшей судьбы.

«Все прекрасно понимают, что, когда большие политики начинают заниматься каким-то большим вопросом, националистская мелочь перестаёт играть какую-то роль, она просто исчезает как фактор военно-политической обстановки», — подчеркнул Алексей Подберёзкин.

Однако риск каких-либо провокаций со стороны радикальных элементов в Донбассе всё же сохраняется, поэтому России следует быть настороже и быть готовой защитить своих граждан там, уверен эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Любые провокации возможны. Но дело в том, что и на Западе, и в Киеве всё-таки адекватно оценивают ситуацию, учитывая возможности России дать адекватный ответ. Поэтому, если такие провокации и будут, ответственность за них целиком ляжет на Киеве и те страны Запада, которые милитаризируют Украину, наращивая туда поставки оружия», — выразил мнение Ермаков в беседе с RT.

Эксперты также отмечают, что нынешние российские учения, в том числе и совместные с Белоруссией, в условиях напряжённости стали демонстрацией способностей РФ отстаивать свои интересы более жёсткими методами.

«Манёвры на Балтике, в Чёрном и Средиземном морях, на Дальнем Востоке, передислокация разных родов войск, начиная от МиГ с системами гиперзвукового перехвата и заканчивая ракетными комплексами С-400, — всё это продемонстрировало Западу возможности России защитить себя. Это было убедительно и, что важнее всего, прошло без нарушений каких-либо международных договоров», — заметил Алексей Подберёзкин.

По его словам, такая демонстрация была необходима, чтобы на Западе знали, что Россия сильна не только своей дипломатией.

«Впервые за последние 30 лет Россия использовала военно-технические средства именно в качестве инструмента политики. Сегодня на Западе ещё раз убедились, что война (даже в региональном масштабе, на ограниченном театре боевых действий) против России — это серьёзные риски, и хорошо задумались об этом», — резюмировал эксперт.