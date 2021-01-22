«Повышает ударную мощь авиации в несколько раз»: первый серийный истребитель Су-57 передан в авиационный полк ЮВО

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передан в один из авиаполков Южного военного округа. Ожидается, что до конца года ВС РФ получат ещё четыре таких машины. К 2028 году российским военным собираются передать уже 76 самолётов. Эксперты называют Су-57 уникальным истребителем, который отличается высокими манёвренными и боевыми характеристиками. По словам аналитиков, он также может управлять беспилотниками, выполняя роль «летающего командного пункта», что значительно повысит ударную мощь ВКС.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 был передан в один из авиационных полков Южного военного округа. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края, где находится производитель самолётов — Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

«Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) Вооружённым силам России в этом году. Первый самолёт уже поступил в один из авиаполков ЮВО», — говорится в релизе.

По данным министерства промышленности Хабаровского края, Воздушно-космические силы России получат 22 Су-57 к концу 2024 года, а к 2028 году будет поставлено уже 76 машин.

Ранее ВКС РФ для опытной эксплуатации получили партию из десяти самолётов. После этого было принято решение взять машину на вооружение.

Су-57 компании «Сухой» является наиболее современным российским военным самолётом, построенным на принципиально новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей.

Машина способна преодолевать комплексы ПВО противника, осуществлять мониторинг воздушного пространства на больших удалениях от места базирования и разрушать системы управления вражеской авиацией.

Первый полёт он совершил 29 января 2010 года. В 2013-м началось мелкосерийное производство самолётов для испытаний на КнААЗ, где проводилась сборка опытных образцов. До августа 2017-го самолёт именовался ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) и обозначался заводским шифром Т-50. Контракт на выпуск этих истребителей был подписан по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018».

Ранее директор КнААЗ Александр Пекарш сообщил, что сейчас на предприятии идёт модернизация производства под Су-57.

«По программе перевооружения под самолёт пятого поколения все запланированные объекты должны быть введены в строй к 2024 году», — сказал он.

В программу модернизации входит оборудование агрегатно-сборочных цехов дополнительными стендами и оснасткой для сборки, в том числе уникальными поворотными стапелями, разработанными специально для строительства Су-57.

«В рамках выполнения государственного контракта по выпуску самолётов Су-57 до 2028 года в цехах КнААЗ идет развёртывание серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки крылатых машин пятого поколения», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Новые технологии

Главными достоинствами истребителя Су-57 компания-разработчик называет его сверхманёвренность и возможность длительное время вести крейсерский полёт на сверхзвуковой скорости. Кроме того, для взлёта и посадки самолёту требуются короткие расстояния, он малозаметен для радаров и в инфракрасных диапазонах. Этому также способствует особая геометрия корпуса, выполненного из специальных радиопоглощающих композитных материалов, вместе с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Корпус машины может быть покрыт защитным или деформирующим камуфляжем, который искажает зрительное восприятие формы самолёта и затрудняет ведение воздушного боя для противника.

Машина также оснащена аппаратурой с высоким уровнем защиты от помех и многоканальными системами оружия.

Российский истребитель пятого поколения Су-57

РИА Новости

© Андрей Катаев

Благодаря этим нововведениям Су-57 может осуществлять скрытые манёвры на театре военных действий, утверждает разработчик.

Ещё одно важное достоинство истребителя — принципиально новый комплекс глубоко интегрированной авионики с открытой архитектурой. Благодаря высокому уровню автоматизации управления бортового оборудования, лётчик может концентрироваться на выполнении задач.

Авионика Су-57 также позволяет обмениваться данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, внутри авиационной группы, так и выполнять задачи в автономном режиме.

Вооружение самолёта размещено в отсеках внутри фюзеляжа, а не на подкрыльных пилонах, как у истребителей прошлого поколения, что значительно повышает радиолокационную малозаметность. Это затрудняет получение противником точной информации о скорости самолёта и его положении в пространстве.

«Качественно новый продукт»

Су-57 оснащён авиационной пушкой 9-А1-4071К калибра 30-мм разработки тульского Конструкторского бюро приборостроения. Это модификация пушки ГШ-30-1, которой были оборудованы истребители Миг-29 и Су-27.

Также в арсенал истребителя входит широкая номенклатура управляемых и неуправляемых средств поражения — авиационные ракеты класса «воздух — воздух» малой, средней и большой дальности и ракеты класса «воздух — поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59).

Группа истребителей Су-57

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

В тоже время на внешних точках подвески можно установить корректируемые авиационные бомбы массой 250, 500 и 1500 кг. Кроме средств поражения, на них также могут быть подвешены внешние топливные баки ПТБ-2000, ПТБ-3400. Максимальная боевая нагрузка Су-57 составляет 10 т.

Размах крыла самолёта составляет 14 м, длина фюзеляжа — 19,7 м при высоте в 4,8 м. Максимальная взлётная масса составляет 37 т. Истребитель способен развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, а практическая дальность действия самолёта на дозвуковой скорости составляет 5,5 тыс. км.

Как отметил в комментарии RT заслуженный лётчик Владимир Попов, Су-57 поступил именно в авиаполк Южного военного округа, потому что эта природно-географическая часть России сейчас наиболее подходит для выполнения полётов с точки зрения климатических условий.

«К тому же, из этого полка изъяли самолёты Су-27 для очередного ремонта, и по графику их было нужно чем-то заменить. Чтобы не ждать Су-35, Су-30СМ было принято такое решение. Су-57 поступил в Центр боевого применения и переучивания лётного состава для подготовки командиров и лётчиков будущих строевых полков. Будет вырабатываться методика, идти подготовка лётчиков, которые должны будут освоить отдельные фигуры высшего пилотажа, в том числе приёмы атаки как наземных, так и воздушных целей», — рассказал Попов.

По его словам, Су-57 значительно отличается от истребителей поколения 4+ и 4++.

«У этого истребителя высокие манёвренные и боевые характеристики, также он малозаметен, что достигается благодаря системе РЭП и использованию неметаллизированных деталей. Важно отметить, что все элементы истребителя по отдельности обкатаны на самолётах предыдущих поколений, но теперь комплексно объединены на одной технической платформе, что позволило получить качественно новый продукт», — отметил он.

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, Су-57 — «уникальный самолёт», оснащённый мощными двигателями и всеракурсным оперением, что позволяет ему совершать сложнейшие фигуры высшего пилотажа, которые предназначены для ухода от ракет противника.

«На этом истребителе установлена система предупреждения о ракетном нападении, самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, система связи и управления, а также более мощное вооружение. Важно отметить, что Су-57 может служить не только индивидуальным истребителем-перехватчиком, штурмовиком, но также быть летающим командным пунктом, например, сопровождать тяжёлые БПЛА и управлять ими в воздухе. Это повышает ударную мощь авиации и эффективность подавления противника в несколько раз», — говорит Литовкин.

По его словам, Су-57 обладает высоким потенциалом, и можно ожидать, что в скором времени эти машины появятся в Западном и Восточном военном округах, поступят в войска всех частей ВКС.