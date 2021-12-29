«Повышает ставки»: в России отреагировали на критику со стороны Борреля инициатив по гарантиям безопасности

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель своими высказываниями о российских инициативах по гарантиям безопасности вторит позиции Вашингтона. Так в Госдуме прокомментировали слова Борреля, который назвал предложения Москвы «чисто российской повесткой дня с совершенно неприемлемыми условиями». При этом в Совфеде подчеркнули, что позиция РФ направлена на предоставление гарантий безопасности всему международному сообществу. Эксперты констатируют, что Боррель продолжает демонстрировать образ сдержанного русофоба в преддверии переговоров России и США по вопросам безопасности, предварительно запланированных на 10 января.

Выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности, изложенные в проектах договоров с США и НАТО, касаются всей Европы, а не являются «чисто российской повесткой», как это пытаются представить некоторые политики. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Это абсолютно недалёкое заявление. К сожалению, Боррель повторяет позицию США, которые так высказываются на протяжении последних нескольких лет. Я надеюсь, что на переговорах, которые должны пройти в январе, каким-то образом будут урегулированы позиции сторон. Естественно, Америка будет пытаться торговаться, по-прежнему разыгрывать украинскую карту, но наша позиция будет твёрдой и последовательной», — сказал парламентарий в разговоре с RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что из заявления Борреля следует, что в Европе думают о конфликте, а не о безопасности.

«Надеюсь, это просто слова. Возможно, он повышает ставки перед серьёзными переговорами. В Европе не слышат Россию, а слышат только себя. Но они должны остановиться и начать договариваться, потому что безопасность — это не только для России, как они думают. Это для всех: для Европы и всего международного сообщества», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Welt заявил, что российские предложения в сфере безопасности неприемлемы. При этом он обратил внимание на то, что Москва «впервые выложила на стол свою повестку дня в письменной форме».

«Такого никогда не было. Так делают только победители: говорят, что то-то и то-то — мои условия», — заметил он.

«Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины, — сказал Боррель. — Мы не согласны со многими процессами во внешней политике России, а также с некоторыми процессами, которые Москва считает своим внутренним делом».

Он также полагает, что Россия и США не могут вести диалог о будущей архитектуре безопасности Европы без европейцев. По его словам, ЕС должен присутствовать на этих переговорах и они имеют смысл только в том случае, если проходят «в тесной координации с ЕС и при его участии».

Как заявил RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, слова Борреля по поводу гарантий безопасности прозвучали совсем не к месту, поскольку требования России были адресованы НАТО и США.

«Это заявление характеризует отношение к России не столько Евросоюза, сколько самого Борреля. Он постоянно демонстрирует образ такого сдержанного русофоба: высказывается за развитие и нормализацию двусторонних отношений России и ЕС, но в то же время на практике создаёт много трудностей для этого», — пояснил эксперт.

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Напомним, 15 декабря Москва направила в Вашингтон проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. Спустя два дня МИД России обнародовал оба документа. В одном из них содержится предложение о российско-американском взаимодействии по принципу «неделимой и равной безопасности», а также об исключении использования территории третьих стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны договора. Во втором документе России и НАТО предлагается подтвердить, что они не считают друг друга противниками. Кроме того, Москва выступает за неразмещение Россией и альянсом вооружённых сил на территории других стран Европы за исключением сил, которые находились там по состоянию на 27 мая 1997 года.

По предварительным данным, переговоры по безопасности между Россией и США намечены на 10 января в Женеве. Об этом накануне сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он также подтвердил сообщения СМИ, что 12 и 13 января планируется заседание Совета Россия — НАТО и встреча представителей РФ и ОБСЕ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не намерена делать односторонние уступки, не учитывающие баланс интересов, в ходе контактов с Вашингтоном.

Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, переговоры делегаций двух стран будут сосредоточены на вопросах стратегической стабильности.

«Когда мы сядем за стол переговоров, то непременно выскажем наши опасения. Думаю, русские поступят так же. Но мы всегда будем придерживаться принципа: «О наших союзниках и партнёрах — ничего в их отсутствие. Ничего о них — без них». Уверен: по некоторым вопросам мы сможем добиться прогресса. Но по некоторым другим разойдёмся во мнениях», — заявил он.