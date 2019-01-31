«Повышает риски»: как в Москве отреагировали на решение США начать выпуск ядерных боеголовок пониженной мощности

Создание ядерной боеголовки пониженной мощности для размещения на межконтинентальных баллистических ракетах повышает вероятность ядерной войны, считает глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал сообщения о начале промышленного производства боеголовки W76-2 в США. Как ранее стало известно, в Штатах стартовало производство ядерных боеголовок пониженной мощности W76-2, новое оружие будет размещено на МБР Trident II D-5 морского базирования уже осенью. Эксперты предупреждают о высоких рисках новой ядерной стратегии Пентагона.

Создание ядерной боеголовки пониженной мощности для размещения на межконтинентальных баллистических ракетах увеличивает вероятность ядерной войны, считает глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал сообщения о начале промышленного производства боеголовки W76-2 в США.

Глава МИД России также напомнил, что российская сторона предупреждала об опасности подобных инициатив ещё в прошлом году, после публикации обновлённой ядерной доктрины Соединённых Штатов.

«Уже тогда мы выражали серьёзную озабоченность, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта», — подчеркнул Сергей Лавров.

Как добавил министр, в Москве ждут реакции Евросоюза на действия Вашингтона.

«Посмотрим, как Европа отреагирует на новый виток односторонних действий США, которые подрывают стратегическую стабильность», — заявил Лавров.

В Совете Федерации также отреагировали на сообщение о выпуске боеголовки W76-2. По словам председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, попытки снизить порог применения ядерного оружия могут привести к разрушительным последствиям.

«Малая мощность, по словам ангажированных, непрофессиональных псевдоэкспертов, якобы позволяет применять это оружие даже в локальных конфликтах, не нанося катастрофического ущерба. Попытки снизить порог для его применения — это шаг к глобальной катастрофе», — цитирует Бондарева РИА Новости.

В США приступили к производству ядерных боеголовок малой мощности W76-2, первая партия уже собирается на заводе Pantex в штате Техас. Об этом со ссылкой на Национальное управление по ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA) сообщили американские СМИ. Новые боеголовки, которые должны поступить на вооружение ВМС США уже в сентябре, предназначены для размещения на баллистических межконтинентальных ракетах морского базирования Trident, стартующих из подводного положения.

Ракетный парадокс

Боезаряд W76-2 разработан на основе боеголовки W76-1, размещаемой на стратегических субмаринах класса Ohio. Сейчас Пентагон располагает 14 такими подлодками, каждая из которых несёт по 24 МБР Trident II (D-5). Боеголовка W76 была разработана в 70-е годы, а в 2000-х появилась более современная её модификация — W76-1 мощностью около 100 килотонн. Мощность же новой W76-2 не превысит 5—6 килотонн, утверждают американские эксперты. По сведениям издания NPR, изменения, которым подверглась боеголовка, были минимальны: инженеры просто убрали ту часть боезаряда, за счёт которой осуществлялся термоядерный взрыв W76-1, и оставили заряд-инициатор термоядерной реакции.

Как заявлял осенью прошлого года вице-адмирал ВМС США Джон Вульф, в Пентагоне уверены в надёжности и эффективности новой модификации боеголовок. Военные и конструкторы опираются при этом на опыт, полученный за годы работы с W76 и W76-1.

Отметим, что к 2018 году по условиям договора СНВ-III США сократили численность ядерных боеголовок на развёрнутых носителях до 1350 единиц, Россия — до 1444 единиц. О том, сколько будет произведено боезарядов W76-2, в NNSA сообщить отказались.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, что бы ни заявляла американская сторона, говорить о новой модификации W76 как о тактическом ядерном оружии не приходится.

«Это, безусловно, оружие стратегическое. Ракета Trident имеет межконтинентальную дальность и входит в зачёт договора о стратегически-наступательных вооружениях как межконтинентальный носитель, независимо от того, какой мощности боеголовка на нём установлена», — подчеркнул Мураховский в интервью RT.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, парадокс заключается в том, что ракета, которая несёт боеголовку, — межконтинентальной дальности, а боеголовка — условно тактической мощности.

«Если ракету такого рода США запустят по КНР или России, то наши системы предупреждения распознают её как МБР, и ответ будет дан соответствующий, — пояснил эксперт в интервью RT. — Поэтому смысла применять такую ракету, например, против России нет, значит, W76-2 создаётся с другой целью. Скорее всего, эти ракеты будут нацелены против стран, не имеющих серьёзных систем ПРО. Такие боеголовки могут разрушить гражданскую или военную инфраструктуру государства, которое в чём-то «провинилось» перед Вашингтоном».

Долгое время ядерное оружие рассматривалось как крайняя мера в противостоянии крупных держав в глобальной войне, напоминает эксперт. С его точки зрения, если США готовы сейчас применять ЯО и в локальных конфликтах, то оно может утратить свою сдерживающую функцию.

Испытания ядерного оружия

globallookpress.com

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США уже применяли ядерное оружие против безъядерного государства — Японии. Кроме того, в 1950-х Пентагон размещал ядерный арсенал в Южной Корее — ракеты были нацелены на КНДР.

Нужно отметить, что перед тем, как начать выпуск боеголовки W76-2 с ограниченной мощностью, американские военные атомщики провели дополнительную модернизацию базовой боеголовки W76-1, чтобы повысить её точность. На это в 2017 году обратили внимание авторы американского «Бюллетеня учёных-атомщиков» — это издание выходит с 1945 года и отслеживает угрозы, вызванные ядерным вооружением и другим оружием массового уничтожения.

Помимо разработки боезарядов малой мощности для МБР морского базирования, в Белом доме приняли решение оснастить ядерными боеголовками крылатые ракеты.

В августе 2017 года ВВС США подписали два контракта с компаниями Lockheed Martin и Raytheon на создание новых крылатых ракет, способных нести ядерный заряд. Ракеты будут базироваться на бомбардировщиках дальнего радиуса действия. На подготовку проектной документации обеим компаниям отведено 4,5 года, по истечении которых правительство выберет лучший проект. Всего планируется выпустить 1 тыс. таких ракет, на эти цели может быть потрачено порядка $10 млрд.

Кроме того, в Пентагоне не исключают, что вернут на вооружение ядерные крылатые ракеты морского базирования. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства, выступая на слушаниях в конгрессе в прошлом году.

«Одно из дополнений — возможность вернуть ядерные крылатые ракеты на корабли ВМС (они ранее там были). Второе — это разместить небольшое количество вооружения с зарядом малой мощности на подводных лодках, несущих баллистические ракеты», — заявил тогда министр.

Как утверждают в Белом доме, эти меры американская сторона предпринимает только для того, чтобы вынудить Россию вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как пояснил зампомощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер, США могут отказаться от планов по размещению крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении, если Москва будет соблюдать ДРСМД.

Напомним, идея разместить ядерное оружие на крылатых ракетах с возможностью запуска с подлодок не нова — такие разработки велись в США ещё в 1970-х годах. Ракета была сконструирована и поставлена на вооружение, однако впоследствии Пентагон отказался от неё.

Ещё один проект, связанный с разработкой ядерного оружия малой мощности, был начат при администрации Барака Обамы. Речь идёт о создании авиабомбы B61-12 — этот снаряд можно будет размещать не только на стратегических бомбардировщиках, но и на истребителях F-15, F-16, F/A-18. При этом мощность термоядерных боеголовок, которыми оснащается бомба B61-12, варьируется от 0,3 до 50 килотонн.

«Буйные фантазии»

Администрация Дональда Трампа утверждает, что развитие ядерных вооружений малой мощности поможет не только «сдержать» Россию, но и снизить вероятность крупномасштабной ядерной войны.

США должны показать, что готовы симметрично ответить не только в случае применения боезарядов большой мощности, но и в случае применения тактического ЯО. Это снизит вероятность применения любого ядерного оружия, считают в Белом доме.

Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен

AFP

© DIRK WAEM / BELGA

Впрочем, эта концепция вызывает серьёзные опасения экспертного сообщества не только в России, но и в США. Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации учёных США Ганс Кристенсен заявил в интервью The Guardian, что выпуск W76-2 может спровоцировать гонку вооружений, в которой будет задействовано уже ядерное оружие малой мощности.

«В какой степени это свидетельствует о новообретённой готовности США уже на ранних этапах потенциального конфликта прибегать к ограниченному использованию стратегического ядерного вооружения для достижения тактических целей? Откровенно говоря, больше всего я боюсь, что они выйдут за рамки», — заявил эксперт.

Похожие опасения звучали ранее и в конгрессе: в сентябре прошлого года представители Демократической партии подготовили законопроект, ограничивающий разработку ядерных зарядов малой мощности.

Законодателей беспокоят и планы Белого дома по приостановке ДРСМД. В декабре группа сенаторов от Демократической партии направила Трампу письмо с призывом не выводить США из этого соглашения. Однако это обращение не возымело эффекта — ДРСМД может быть заморожен с 2 февраля.

Попытки Вашингтона связать претензии по ДРСМД с разработкой ядерных зарядов малой дальности вызывают недоумение у экспертов.

«Сейчас подорвана сама логика диалога. России дают понять: мы с вами говорить не будем. Мы в начале провозгласим себя державой номер один, все с этим согласятся, и тогда на условиях согласия с этим можно будет о чём-то поговорить. Всё, что выстраивалось на протяжении многих десятилетий, ушло. Американцы действительно не осознают возможных последствий», — пояснил в интервью RT военный эксперт Борис Подопригора.

По мнению Алексея Леонкова, хотя на первый взгляд прямой связи между атакой на ДРСМД и созданием целой серии ядерных зарядов малой мощности нет, на самом деле это часть единого плана американского руководства. Эксперт напомнил, что одновременно с публикацией новой ядерной стратегии в США была активизирована работа над крылатой гиперзвуковой ракетой X-51A Waverider.

«Логично, что она сможет нести и ядерные боеголовки. И вот здесь как раз Белому дому очень на руку ликвидация ДРСМД. Это нужно, чтобы иметь возможность размещать такие ракеты на наземных носителях. А обвинения России в нарушении ДРСМД нужны просто как повод. Не имеют под собой почвы и разговоры о том, что Россия первой сделала акцент на тактическом ЯО, — это просто буйные фантазии. Мы такими разработками не занимаемся, а вот американцы сейчас пытаются выпустить джинна из бутылки», — подытожил Алексей Леонков.